Trunda o konci Ivana Haška neuvažuje. Musel se však distancovat od „berbrovce“ Hořejšího

K poslednímu reprezentačnímu srazu, který zanechal po sobě rozporuplný dojem, se vyjádřil nejvyšší muž českého fotbalu David Trunda. Jeho hodnocení bylo stejně rozporuplné. "První zápas se zvládl úspěšně, vyhráli jsme. Máme samozřejmě sen postoupit na mistrovství světa. Druhý zápas se bohužel nepovedl, také s panem Haškem jsme se o tom bavili. Trenér chystá analýzu, stejně jako celý reprezentační úsek. Budeme se o tom bavit. A musíme bojovat tak, aby se nám podařilo na šampionát postoupit, což je společný cíl nás všech," uvedl k předešlým dvěma zápasům, v nichž nejprve v pátek Češi vyhráli 2:0 nad Černou Horou, aby pak na to navázali v pondělí vysokou porážkou v Chorvatsku (1:5).

Ta nebude důvodem k tomu, aby ve funkci trenéra národního týmu Ivan Hašek skončil. "První zápas se zvládl úspěšně, vyhráli jsme. Máme samozřejmě sen postoupit na mistrovství světa. Druhý zápas se bohužel nepovedl, také s panem Haškem jsme se o tom bavili. Trenér chystá analýzu, stejně jako celý reprezentační úsek. Budeme se o tom bavit. A musíme bojovat tak, aby se nám podařilo na šampionát postoupit, což je společný cíl nás všech," pokračoval Trunda.

Ten musel reagovat také na zjištění novinářů, že na zápase v chorvatském Osijeku byl na tribunách k vidění v rámci delegace FAČR, kterou tvořili členové výkonného výboru a její partneři, i bývalý funkconář z éry Romana Berbra Jan Hořejší. Ten byl v minulosti potrestán čtyřletým zákazem působení ve všech aktivitách spojených s FAČR. Trunda odmítá, že by šlo o návrat do starých časů. "Měl jsem v Osijeku řadu povinností a o případu jsem se dozvěděl vlastně hodinu po utkání. Hned v úterý jsem dal podnět k etické komisi, aby zahájila procedury, které jsou v rámci FAČR nutné a zásadní. Pan Hořejší rozhodně nebyl součástí oficiální delegace, chceme také vědět, kdo ho tam pozval. My se od toho distancujeme a je to pro nás absolutně nepřípustné," nechal se k tomu slyšet Trunda.

Nakonec se také vyjádřil ke kauze z posledního víkendu týkající se zápasu středočeské I.B třídy skupiny A mezi Libušínem a Velvary B. Dle dostupných videí ze sociálních sítí bylo vidět, že v závěru zápasu hráči Velvar přestali bránit. "Dostalo se ke mně z mnoha stran. Náš integrity officer už dostal ode mě podnět, takže se to řeší. Rádi bychom tyto kauzy řešili okamžitě, aniž bychom dávali alibistické odpovědi. Toto nemá v českém fotbale absolutně místo. Už probíhají komunikace směrem k jednotlivým orgánům a odpovědným osobám ve středních Čechách. V podstatě okamžitě, co jsme se to dozvěděli, jsme zahájili řešení," dodal k tomu Trunda.