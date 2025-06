Češi v rámci kvalifikace na fotbalové MS poprvé prohráli. V Chorvatsku poznali na čem jsou

Se dvěma změnami v základní sestavě vyrukoval na hvězdný chorvatský tým vyrukoval oproti pátečnímu vítěznému duelu s Černou Horou (2:0), konkrétně s Provodem na levém kraji zálohy a Michalem Sadílkem ve středu zálohy. Zatímco prvně jmenovaný musel nahradit zraněného Hložka, druhý jmenovaný pak vystřídal Červa, kterému se páteční zápas nevydařil. To Chorvati nasadili svou nejofenzivnější vazbu, kterou mají k dispozici společně s Modričem, Perišičem, Kramaričem či Budimirem.

Na nejmodernějším osijeckém stadionu pro 13 000 diváků měli Češi v plánu na silného soupeře nastoupit a zaskočit ho od úvodního výkopu. Jenže opak byl pravdou. Už po uběhnutí první půlminuty tu byli Chorvati s centrem zleva, který hlavičkou usměrňoval do české branky Budimir. Jenže ten se z gólu nakonec neradoval, i když už gólmana Kováře překonal, jelikož těsně před brankovou čárou odkopával do bezpečí Zelený. V 11. minutě už se mohlo změnit skóre, neboť nabíhající Gvardiol tehdy zblízka překonal brankáře Kováře. Naštěstí se ale tak nestalo, protože videosystém VAR odhalil ofsajdové postavení Pašaliče.

Následoval tlak Chorvatů, v rámci něhož si mohli Češi připadat jako na kolotoči, ale poté, co z něj přeci jen dokázali vymanit, tak ve 20. minutě tu byla česká brejková příležitost. Černý nejprve poslal kolmou přihrávku na unikajícího Schicka, kterému se sice podařilo dostat přes obránce až před gólmana Livakoviče, jenže tam už neměl na zakončení potřebný čas ani prostor. A tak mu šel na pomoc Šulc, který sice obešel chorvatského muže v brance, jenže jeho pokus pro změnu zablokoval Čaleta-Car.

Byli to ale pořád domácí, kteří diktovali tempo hry. Běžela 25. minuta, když se opět připomněl aktivní Gvardiol, tehdy jeho střelu dokázal gólman Kovář vyrazit. Ten se pak zaskvěl i ve 40. minutě, kdy po souhře Modrič-Perišič zakončoval zblízka Budimir.

O dvě minuty později se už ale skóre v neprospěch českých fotbalistů skutečně změnilo. Na začátku celé akce byl Pašalič, jemuž se – ačkoliv byl stínován Krejčím – podařilo z úhlu zprava těsně před brankovou čárou odcentrovat vysoký oblouček na nikým nehlídaného Gvardiola, jenž hlavičkou ve vápně přiťukl na dalšího neobsazeného Chorvata Kramariče, kterému se tak už hlavičkou podařilo celou akci úspěšně zakončit, 0:1 pro Chorvatsko. To všechno za účasti mnoha Čechů ve svém pokutovém území.

Přestože první šanci druhého poločasu si připsal Modrič, jenž přízemní střelou zamířil jen těsně vedle, byli to tehdy Češi, kteří do této části hry vstoupili daleko lepším způsobem. I proto se jim po necelé hodině hry podařilo srovnat, když centrovaný balon z rohového kopu od Černého prodloužil Krejčí na zadní tyč k Součkovi a ten hlavou skóroval, 1:1.

Jenže to bylo ze strany Čechů nakonec všechno. Čtyři minuty na to už šli domácí opět do vedení, když Holeš kopl ve vápně do Budimira, až po rozhodnutí videosystému VAR sudí odpískal penaltu, kterou následně proměnil Modrič. Od tohoto momentu uběhlo dalších šest minut a byl tu třetí chorvatský gól. O ten se postaral Perišič po kombinaci, která začala po zachycení Krejčího nákopu.

Český tým zkrátka přestával stíhat a postupem času už nevěděl, kde mu hlava stojí. V 72. minutě to tak už bylo 4:1 pro Chorvatsko, když byla nařízena další penalta poté, co Holeš na brankové čáře zabránil gólu rukou. Protože byla u těla, uviděl od sudího naštěstí jen žlutou kartu. Z penalty se tentokrát sebevědomě trefil Budimir. A tři minuty na to bylo dílo dokonáno, když další geniální kolmou přihrávku vymyslel Modrič hledajícího Kramariče a právě on tak svým zakončením na zadní tyč završil skóre, ke kterému od stavu 1:1 došli Chorvati za pouhých 13 minut.

Pro českou reprezentaci to tak bylo třetí utkání v její historii, ve které inkasovala pětkrát. Upravit na 2:5 mohl ještě Šulc, kdyby ale netrefil břevno. Bohužel se po utkání muselo konstatovat, že tak vysokým rozdílem skončil duel zaslouženě. Rozdílnější výkony obou mužstev snad ani být opravdu nemohly.

I když šance na přímý postup z kvalifikační skupiny na MS se po tomto nevydařeném zápase vzdaluje, kapitán Souček stále věří v kýžený úspěch. Stejně tak jako v nasazení, ve kterém do zápasu s Chorvatskem Češi nastoupili. "Věděli jsme, jak jsou Chorvati kvalitní, jeden hráč vedle druhého. Ale chtěli jsme se porovnávat s těmi nejlepšími. Máme pořád jeden cíl, a to mistrovství světa. Tam budou jen takovéhle týmy s takovými hráči. Chtěli jsme do toho dát maximum, myslím, že jsme do toho maximum dali. Do druhé půle jsme vstoupili dobře, prvních 15 minut bylo asi nejlepších z naší strany. Mrzí mě, že jak jsme dostali gól na 2:1, tak nás to úplně sesekalo. Možná jsme nebyli tolik zkušení, všechno jsme hnali dopředu a Chorvati nás poté trestali, často i z brejků. Dokud je šance, stále věřím. Musíme věřit, že i Chorvati ztratí," uvedl po zápase pro ČT sport.

Konečný výsledek zápasu kvalifikace na fotbalové MS 2026 (9.6.2025):

Chorvatsko – Česko 5:1 (1:0)

Branky: 42. a 75. Kramarič, 62. Modrič z pen., 68. Perišič, 72. Budimir z pen. – 58. Souček. Rozhodčí: Gil Manzano – Barbero, Nevado – Munuera (video, všichni Šp.). ŽK: Coufal, Holeš (oba Česko). Diváci: 12 207



Chorvatsko: Livakovič – Stanišič, Šutalo, Čaleta-Car (87. Vuškovič), Gvardiol – Modrič (80. Moro), P. Sučič – Perišič (87. Marco Pašalič), Kramarič (80. Jakič), Mario Pašalič – Budimir (76. Ivanović). Trenér: Dalič



Česko: Kovář – Coufal, Holeš, Ladislav Krejčí II, Zelený – M. Sadílek (77. Král), Souček – Černý (66. Kušej), Šulc, Provod (88. Douděra) – Schick (77. Chorý). Trenér: Hašek