Lionel Messi po přestupu do Ameriky: Na dalším MS už mě v dresu Argentiny neuvidíte

V posledních dnech bylo kolem jedné z největších fotbalových hvězd Lionela Messiho živo. Vše začala zpráva o tom, že po ohlášeném konci v Paris Saint Germain s největší pravděpodobností nezamíří ani do Barcelony, ani do Saúdské Arábie, ale do zámořské MLS, kde bude hrat za klub Inter Miami. Právě Spojené státy americké budou spolu s Kanadou a Mexikem nejbližší světový šampionát a na něm už slavného Argentince fotbaloví fanoušci neuvidí.