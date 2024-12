Bramborový salát podle Magdaleny Dobromily Rettigové

Známá autorka kuchařských knížek sepsala několik předpisů na bramborové saláty, nikdy však tento pokrm nespojovala se štědrovečerní tabulí. O Vánocích se začal bramborový salát jíst až ve 20. století. Rettigová doporučovala bramborový salát podávat k telecí pečeni nebo řízkům.

Do své slavné Domácí kuchařky v roce 1826 Rettigová zařadila recept na bramborový salát připravený ze zbytků při vaření. Takový salát se skládal ze studené pečeně od oběda, která se měla zamíchat do teplých kousků brambor. Pak se přidala cibulka a majonéza a jídlo bylo hotové!

Nejenom ze zbytků však Rettigová připravovala bramborový salát. Ten se mohl také skládat z nejrůznějších ingrediencí dle vlastní chuti, vždy se však muselo dbát na základní poučku, že „bramborový salát jest vždy chutnější, dělá-li se hned z teplých bramborů.“ Nejsnadnější druh tohoto salátu nazvala kuchařka bramborový salát jednoduchý, který tvořily vařené brambory a nadrobno nakrájená cibulka. K dochucení sloužila sůl a octová zálivka. Do dalšího receptu na bramborový salát patřil celer, do jiného ještě majonéza, kterou si každá hospodyňka chystala sama doma.

O Vánocích můžete vyzkoušet třeba bramborový salát míchaný podle Magdaleny Dobromily Rettigové:

„Na misce utře se kousek másla jako vejce velký s 1 žloutkem, přimíchá se lžíce hořčice, lžíce jemně sekaných kaparů, 2 malé, oloupané, drobnince krájené kyselé okurky, dvě malá naložená rajská jablka, půl velkého, neb jeden malý, vařený, drobně rozkrájený celer, přidá se octa, soli, strouhaná malá cibule, jedno oloupané, strouhané jablko, a pak se do toho nakrájí 15-18 vařených, malých, ještě teplých bramborů, vždy po částech a rozmačkají se. –

Ochutná se to, přikyselí neb přisolí, rovná na mísu jako dort, okrášlí zelenou petrželí neb celerem. Je to chutné, vydatné jídlo. Musí býti tuhý. Kdyby se máslo s octem srazilo, dá se mísa ohřát, aby to bylo hladké, než se do toho dají brambory.“