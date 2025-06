Měl Chameneí zemřít? Trump údajně Izraelce zastavil, Netanjahu mlží

Atentát měl být zvažován jako možná součást po izraelského úderu na Írán, ale Trump jej údajně označil za „špatný nápad“. Podle serveru New York Post zůstávají američtí a izraelští představitelé v intenzivním kontaktu a koordinují své kroky v pokračujícím konfliktu. Zdroje stanice BBC popsaly, že varování přišlo krátce po izraelské ofenzivě na íránské cíle.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu se k údajné snaze o atentát odmítl vyjádřit. „Existuje tolik falešných zpráv o rozhovorech, které se nikdy neuskutečnily, a já se do toho nebudu pouštět. Ale mohu vám říci, že si myslím, že děláme, co musíme, a budeme dělat, co je třeba. A myslím, že Spojené státy vědí, co je pro ně dobré,“ uvedl Netanjahu na tiskové konferenci.

Chameneí se podle serveru Times of Israel nachází v podzemním bunkru v severovýchodní části Teheránu. Do úkrytu měl být evakuován i se svou rodinou krátce po zahájení izraelských útoků v pátek. Podle zdrojů izraelských médií se Chameneí uchýlil do téhož zařízení už dvakrát v dubnu a říjnu loňského roku v reakci na předchozí vlny raketových útoků mezi Íránem a Izraelem.

Íránský nejvyšší vůdce byl několik hodin po zahájení izraelských útoků na Teherán přemístěn do podzemního bunkru v Lavizanu, severovýchodní čtvrti hlavního města. Informaci přinesl exilový server Iran International s odvoláním na dva informované zdroje. Podle nich se v bunkru nacházejí i všichni členové Chameneího rodiny včetně jeho syna Mojtaby.

V neděli Izrael podnikl letecký úder na město Mašhad, vzdálené přibližně 2300 kilometrů od izraelského území. Podle nejmenovaného diplomatického zdroje šlo o záměrné gesto. „Izraelský útok na Mašhad byl varováním pro Chameneího, že není v bezpečí nikde v zemi,“ uvedl.

Týž zdroj dodal, že izraelská armáda mohla nejvyššího íránského vůdce zlikvidovat již v první noci operace, ale politické vedení v Izraeli se rozhodlo mu ponechat poslední šanci. „Chtěli mu dát prostor rozhodnout o úplném ukončení íránského jaderného programu,“ uvedl anonymní zdroj.

Trump dal podle diplomatických zdrojů íránskému nejvyššímu vůdci dvouměsíční lhůtu k ukončení programu na obohacování uranu. Chameneí však varování Spojených států ignoroval a na nabídku nereagoval.

„S nástupem izraelských leteckých úderů dostal Chameneí další příležitost – tentokrát aby realisticky zhodnotil vojenskou sílu Izraele a přikázal likvidaci programu obohacování uranu,“ uvedl jeden z informovaných zdrojů pro exilový server Iran International.

Podle stejného zdroje Izrael záměrně ponechal vůdce Islámské republiky naživu, aby mu umožnil rozhodnout o případném ústupku. Jde o součást širší taktiky nátlaku, v níž Tel Aviv i Washington zjevně hledají způsob, jak donutit Teherán k ukončení jaderných ambicí.