Zaútočíme znova, varoval Trump íránského ajatolláha

Trump odpověděl BBC během tiskového brífinku v Bílém domě, že by bezpochyby zaútočil na Írán, pokud by zpravodajské informace ukázaly, že Teherán může obohatit uran na znepokojivou úroveň.

Američané se do konfliktu mezi Íránem a Izraelem, který od té doby ukončilo příměří, zapojili během minulého víkendu. Ajatolláh Alí Chameneí nicméně tvrdí, že americké údery nezpůsobily zásadní škody. Šéf Bílého domu je přesvědčen o opaku.

"Proč tzv. nejvyšší vůdce válkou zničeného Íránu Alí Chameneí tak hloupě říká, že vyhrál válku s Izraelem, když ví, že jeho tvrzení jsou lži. Není to tak. Jako věřící muž by neměl lhát. Jeho země byla zdecimována, jeho tři jaderná zařízení byla vyhlazena. A já vím přesně, kde se skrýval, a nenechal jsem Izrael či americkou armádu ukončit jeho život," napsal Trump v pátek na síti Truth Social.

Americký prezident tvrdí, že ajatolláha uchránil od hrozivé smrti a on mu ani nepoděkoval. "V posledním dějství války jsem požadoval, aby Izrael nechal obrátit velkou skupinu letadel, která mířila přímo do Teheránu a vyhlížela poslední úder," uvedl s tím, že jinak by mnoho Íránců přišlo o život.

Trump sdělil, že v posledních dnech pracoval na ukončení sankcí, které by Íránu dalo větší šanci na úplné zotavení z konfliktu. "Ale ne, dostanu místo toho prohlášení plné vzteku, nenávisti a zhnusení," konstatoval.

Šéf Bílého domu vyzval Írán, aby se podřídil pravidlům dnešního globálního světa. "Nemají žádnou naději a bude to jen horší. Přeju si, aby si to vedení Íránu uvědomilo," dodal.