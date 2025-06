Drama opět narůstá. Izrael vyzývá k evakuaci velkou část Teheránu, Írán vyzývá k jednání

Izrael v pondělí odpoledne rozšířil svou ofenzivu proti Íránu o další vzdušné údery. Podle místních úřadů zasáhl jeden z útoků v západoíránském městě Kermánšáh tamní nemocnici. Satelitní snímky zveřejněné společností Maxar Technologies ale ukazují, že Izraelci úspěšně zasáhli značnou část komplexu v Kermánšáhu, kde se nacházejí íránská raketová zařízení. Viditelné je poškozená budov, tunelů pro vozidla i bunkrů.

Americká stanice CNN s odvoláním na íránskou agenturu Tasnim informovala, že nejvíce poškozenou částí byla jednotka intenzivní péče, kde došlo ke zranění pacientů v důsledku zříceného stropu a rozbitého skla. Izraelská armáda (IDF) však popřela, že by měla informace o zásahu nemocnice.

Napětí mezitím roste i v samotném Teheránu. Mluvčí IDF Avichay Adraee vydal „naléhavé varování“, aby obyvatelé opustili 3. městský obvod, který se podle údajů britské BBC rozkládá na 4,5 % území metropole a obývá ho přibližně 330 tisíc lidí.

Izrael varoval, že v nadcházejících hodinách provede v této části hlavního města vojenské operace zaměřené na infrastrukturu íránského režimu. V zóně se nachází například sídlo státní televize IRIB. „Vážení občané, pro vaši bezpečnost vás žádáme, abyste okamžitě opustili uvedenou oblast v okrese 3 v Teheránu,“ doplnil mluvčí IDF Kamal Penhasi, vzkaz předal v perském jazyce.

Íránské úřady vyzývají veřejnost, aby po izraelských útocích nepanikařila. Videa z posledních dnů ale ukazují, že se lidé snaží kvapně opustit Teherán, zatímco se vytvářejí fronty u čerpacích stanic i obchodů s potravinami.

Izraelské síly v posledních dnech zasahují cíle v celém Íránu, zejména v Teheránu a na místech spojených s vojenským velením a jaderným programem. Cílem operací je podle izraelské strany narušení schopností íránského režimu, který Tel Aviv viní z podpory terorismu a destabilizace regionu.

Podle deníku Times of Israel Teherán zaslal Izraeli i Spojeným státům zprávu, v níž vyjadřuje ochotu vrátit se k jednacímu stolu, pokud se USA nezapojí do „nepřátelských akcí“. K tomu íránští představitelé dodali, že pokud nebude vyhlídka na obnovení jednání, mohl by Teherán urychlit svůj jaderný program a rozšířit rozsah války.

K situaci se vyjádřil také íránský prezident Masúd Pezeškián. „My jsme nebyli ti, kdo opustilo vyjednávací stůl. My jsme se vydali na cestu, a dokonce jsme zahájili nepřímá jednání – my jsme vyjednávali,“ zdůraznil podle amerického listu New York Times.

Íránské vedení ale odmítalo přistoupit na přísné podmínky Washingtonu, načež šéf Bílého domu Donald Trump podle svých slov udělil Teheránu šedesátidenní ultimátum, které v pátek vypršelo a Izrael tak rozpoutal preemptivní útok.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která dohlíží na bezpečnost jaderných programů ve světě, v pondělí oznámila, že od prvního izraelského úderu minulý pátek nebyly zjištěny žádné nové škody na íránských jaderných zařízeních. Organizace potvrdila, že zařízení v Natanzu bylo při prvotním útoku zasaženo, ale další zásahy už evidovány nebyly.

MAAE zároveň zdůraznila, že její monitorovací systémy nezaznamenaly žádné poškození nejlépe chráněného íránského komplexu Fordo, který je ukryt hluboko v hoře poblíž města Qom. Fordo, často označovaný za nejcitlivější prvek íránského jaderného programu, zůstává podle inspektorů OSN nedotčen. Stejně tak nebyla napadena ani jaderná elektrárna Bushehr na jihozápadním pobřeží země.