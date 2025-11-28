OSN je "zděšena drzou vraždou" Palestinců izraelskými silami

Libor Novák

28. listopadu 2025 16:23

Izraelská armáda
Izraelská armáda Foto: Israel Defense Forces

Organizace spojených národů v pátek ostře odsoudila zabití dvou Palestinců izraelskými silami v džanínském uprchlickém táboře na Západním břehu, když incident označila za „zjevné mimosoudní popravy“. Úřad OSN pro lidská práva uvedl, že je „zděšen“ touto „drzou“ vraždou. K incidentu došlo ve čtvrtek a videozáznamy vysílané arabskými televizními stanicemi ukazují, jak byli dva muži zastřeleni, přestože se očividně vzdávali izraelským vojákům.

Mluvčí Úřadu OSN pro lidská práva, Jeremy Laurence, sdělil novinářům v Ženevě, že šlo o „další zjevnou mimosoudní popravu“. Vysoký komisař OSN pro lidská práva, Volker Türk, proto požaduje „nezávislé, rychlé a účinné vyšetřování zabití Palestinců“. Dále vyzval k tomu, aby ti, kdo jsou zodpovědní za zabíjení a jiná porušení práv na Západním břehu, byli „plně pohnáni k odpovědnosti“.

Izraelská armáda a policie už ve čtvrtek uvedly, že vyšetřují smrt v Džanínu na severu Západního břehu, která byla zachycena na záběrech z několika úhlů, včetně snímků agentury AFP. Videa, která kolují na sociálních sítích a v televizních kanálech, ukazují, jak dva muži vycházejí z budovy se zdviženýma rukama a jsou obklopeni izraelskými silami.

Na videu Palestinské televize, které je bez zvuku, vystupují oba muži z garáže se vztyčenýma rukama a zvedají si košile, aby ukázali, že u sebe nemají výbušniny. Poté dostanou rozkaz lehnout si na zem a jeden z policistů je kope. Následně jsou jim nařízeno vrátit se zpět do garáže. Další video egyptské televize Al-Ghad zachycuje muže u vstupu do garáže na zemi obklopené vojáky. V tu chvíli zazní výstřely a muži se zhroutí k zemi, zjevně bez života. Je vidět, jak nejméně jeden voják střílí ze své zbraně.

Palestinská samospráva identifikovala zabité jako sedmatřicetiletého Jússefa Alího Asa'su a šestadvacetiletého Al-Muntasira Billáha Mahmúda Abdulláha. Událost označila za „brutální“ popravu bez soudu a odsoudila ji jako „válečný zločin“. Izraelská armáda a policie, které dohlížejí na pohraniční jednotku, ve společném prohlášení uvedly, že se pokoušely zadržet „hledané osoby, které prováděly teroristické aktivity, včetně házení výbušnin a střelby na bezpečnostní složky“.

Krajně pravicový izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir podpořil síly, které zahájily palbu, a prohlásil, že „teroristé musí zemřít!“. Mluvčí OSN pro lidská práva upozornil, že k tomuto incidentu dochází v době, kdy „zabití Palestinců izraelskými bezpečnostními silami a osadníky na okupovaném Západním břehu stoupá, a to bez vyvození odpovědnosti, dokonce i ve vzácných případech, kdy je vyšetřování ohlášeno“.

Uvedl, že „prohlášení vysokého izraelského vládního úředníka“, které se snaží „zprostit izraelské bezpečnostní síly odpovědnosti“, vyvolávají „vážné obavy o důvěryhodnost jakéhokoli budoucího přezkumu nebo vyšetřování prováděného entitou, která není plně nezávislá na vládě“. Násilí na Západním břehu prudce vzrostlo poté, co útok palestinské militantní skupiny Hamás z října 2023 vyvolal válku v Gaze. Nepřestalo ani přes křehké příměří mezi Izraelem a Hamásem, které vstoupilo v platnost minulý měsíc.

Laurence dále uvedl, že od začátku války v Gaze zabily izraelské jednotky nebo osadníci na Západním břehu, včetně Východního Jeruzaléma, 1 030 Palestinců. Mezi oběťmi bylo 223 dětí. Podle oficiálních izraelských údajů bylo v palestinských útocích nebo izraelských vojenských operacích zabito nejméně 44 Izraelců, včetně vojáků a civilistů.

včera

Ne vše je zlato, co se třpytí. Ekonomický boom na Blízkém východě je vykoupen utrpením i krví

Související

F-16 Israel Defense Forces

Izrael údajně použil v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici

Fotografie zbytků munice, pořízené v jižním Libanonu, naznačují, že Izrael použil během nedávné třináctiměsíční války v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici. Jedná se o první důkaz použití kazetové munice Izraelem za téměř dvě desetiletí, od války v Libanonu v roce 2006. Snímky prozkoumalo šest různých zbrojních expertů.
Izraelská armáda

Stříleli jsme do civilistů a používali je jako štíty, přiznali izraelští vojáci

Izraelští vojáci Izraelských obranných sil (IDF) popsali ve svědectví pro nový televizní dokument „Breaking Ranks: Inside Israel’s War“ volné poměry a rozpad právních a etických norem v Pásmu Gazy. Podle jejich výpovědí je zabíjení civilistů často ponecháno na libovůli jednotlivých důstojníků. Dokument má být odvysílán ve Spojeném království.

Více souvisejících

Izraelská armáda Izrael palestina

Aktuálně se děje

před 41 minutami

Izraelská armáda

OSN je "zděšena drzou vraždou" Palestinců izraelskými silami

před 1 hodinou

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Neakceptovatelné. Macron veřejně obvinil EU z toho, že je pomalá

Francouzský prezident Emmanuel Macron veřejně prohlásil, že Brusel postupuje příliš pomalu při vyšetřování amerických technologických gigantů, což podle něj pramení z tlaku Spojených států. Macron obvinil Evropskou komisi i některé členské státy z obav pustit se do důsledného uplatňování evropských digitálních zákonů. Mluvil o tom během místní besedy ve Vogézském regionu a zmínil, že případy leží u Komise už dva roky, což je neakceptovatelné zdržení.

před 2 hodinami

Viktor Orbán a Vladimir Putin

Orbán se v Kremlu sešel s Putinem. Jednají o nákupu ropy a plynu

Maďarský premiér Viktor Orbán se v pátek sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem k rozhovorům v Kremlu. Tato schůzka představuje ojedinělý krok ze strany evropského lídra v době, kdy na Ukrajině zuří téměř čtyřletá válka s Ruskem. Jedná se o Orbánovu druhou cestu do Moskvy od loňského roku. Maďarský lídr je vnímán jako nejbližší spojenec Putina mezi všemi představiteli Evropské unie.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj čelí obtížné volbě: Špatná dohoda, nebo žádná dohoda

Americký prezident Donald Trump upustil od svého termínu pro uzavření mírové dohody na Ukrajině, stanoveného na Den díkuvzdání, navzdory touze být vnímán jako mírotvorce. Jde o jasný signál, že nadcházející vyvrcholení jeho mírové iniciativy, v rámci setkání jeho vyslance Steva Witkoffa s Kremlem v Moskvě, pravděpodobně nepovede k náhlé dohodě o ukončení ruské invaze. Přetrvávající rozpory mezi Kyjevem a Moskvou jsou příliš zřejmé a důvody pro tvrdohlavost obou stran jsou prolnuté oběťmi, úzkostí a krví.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

V Džiddě jednají delegace USA a Ukrajiny. (11.3.2025)

Ukrajinská politika se otřásá v základech. U Zelenského pravé ruky Jermaka probíhá protikorupční razie

Ukrajinské protikorupční agentury oznámily, že provádějí prohlídky v domě vlivného šéfa kanceláře Volodymyra Zelenského a hlavního vyjednavače, Andrije Jermaka. Novináři natočili asi deset vyšetřovatelů vstupujících do vládní čtvrti v Kyjevě. Jedná se o rozšíření vyšetřování skandálu kolem úplatků v jaderné energetice, které údajně řídil spolupracovník ukrajinského prezidenta, jenž uprchl ze země.

před 6 hodinami

před 6 hodinami

Bayraktar

Drony změnily válku k nepoznání. Na obzoru je ale další technická revoluce

Drony a umělá inteligence už jednou přetvořily moderní bojiště a chystají se to udělat znovu. Nejpatrnější je to na Ukrajině. Kyjev, i když čelil silnější armádě, rychle prokázal, že drony – vzdušné, pozemní i námořní – mohou odvrátit rychlé ruské vítězství. Drony jsou levnější, snadněji se vyrábějí a v některých případech jsou účinnější než vozidla s posádkou, přičemž minimalizují riziko ztráty operátora.

před 7 hodinami

V Hongkong hoří několik výškových budov

128 mrtvých, 200 nezvěstných. Úřady po masivním požáru v Hongkongu ukončily záchranné práce

Záchranné operace v obytném komplexu v Hongkongu, který ve středu zachvátil ničivý požár, byly prohlášeny za téměř dokončené. Úřady oznámily, že počet obětí stoupl na 128 a jako pohřešovaných se eviduje až 200 osob. Hasiči i v pátek dopoledne pročesávali výškové budovy, aby se pokusili najít někoho živého. Jde o jeden z nejsmrtelnějších požárů ve městě za více než 70 let.

před 8 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Putin okomentoval Trumpovu dohodu. Pak opět pohrozil Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že by americký plán na ukončení války na Ukrajině mohl vytvořit základ pro budoucí dohody. Zároveň ale obnovil své pohrůžky, že v případě, že Kyjev nestáhne své jednotky, zabere další území silou.

před 10 hodinami

včera

včera

Spojené arabské emiráty

Ne vše je zlato, co se třpytí. Ekonomický boom na Blízkém východě je vykoupen utrpením i krví

Blízký východ se mění v region zásadní hospodářské proměny. Vedle dramatických příběhů Sýrie či Iráku dnes stojí státy Arabského poloostrova, které zažívají nebývalý růst a přetvářejí svou ekonomiku i mezinárodní postavení. Omán, Spojené arabské emiráty či Saúdská Arábie dokazují, že disciplinované reformy mohou přinést stabilitu a rychlý rozvoj. Pod leskem modernizace však zůstávají i zneklidňující obrázky, vykreslující zejména absolutní ignoraci lidských práv a práv zaměstnanců.

včera

CIA

Útočník podezřelý ze střelby na Národní gardu ve Washingtonu měl vazby na CIA

Agentura CIA potvrdila, že podezřelý střelec, který ve středu ve Washingtonu D.C. zranil dva příslušníky Národní gardy, pracoval s armádními jednotkami podporovanými CIA během války Spojených států v Afghánistánu. Údajný střelec byl identifikován jako devětadvacetiletý Rahmanullah Lakanwal. Do Spojených států přišel v září 2021 v rámci programu Operation Allies Welcome, který umožnil získat víza některým Afgháncům spolupracujícím s americkou vládou.

včera

V Hongkong hoří několik výškových budov

Nejsmrtelnější požár v Hongkongu má už přes 80 obětí. Ke stovkám lidí se hasiči stále nemohou dostat

Smrtící peklo zachvátilo obrovský obytný komplex v Hongkongu, kde zahynulo nejméně 83 lidí a mnoho dalších je stále pohřešováno. Jedná se o nejhorší katastrofu v tomto městě za posledních několik desetiletí. I více než den po vypuknutí ohně plameny stále šlehaly nejméně ze dvou bytových domů, přičemž záchranáři uvedli, že extrémně vysoké teploty brání jejich snahám o dosažení uvězněných obyvatel. Státní vysílatel RTHK s odvoláním na hongkongský hasičský sbor informoval, že se ve čtvrtek podařilo zachránit živého muže ze šestnáctého patra jedné z věží komplexu Wang Fuk Court.

včera

Martin Kuba na 24. kongresu ODS

Martin Kuba po 22 letech opouští ODS, zakládá vlastní hnutí

Výrazná postava Občanské demokratické strany a jihočeský hejtman Martin Kuba se po dvaadvaceti letech rozhodl ukončit své členství ve straně a oznámil záměr založit nový politický subjekt. O svém překvapivém kroku informoval veřejnost prostřednictvím svého facebookového účtu. Toto oznámení přichází v době spekulací o jeho možné kandidatuře na předsedu ODS.

včera

Rusko, ilustrační foto

Jak zastavit ruskou válečnou mašinérii? Experti odhalili jedno citlivé místo

Americká občanská skupina Dekleptocracy, která se zabývá výzkumem ruské válečné ekonomiky, identifikovala několik méně nápadných, avšak potenciálně klíčových sankcí. Tvrdí, že tato opatření by mohla významně narušit válečné úsilí Ruska na Ukrajině, a to i po nedávném zaměření se na největší ropné společnosti Kremlu. Dosavadní sankční balíčky se soustředily na ruské banky, energetické giganty, vojenské dodavatele a takzvanou „stínovou flotilu“ pro přepravu ropy.

včera

Německo varuje: Rusko by mohlo zaútočit na NATO už v roce 2029

Německý ministr zahraničí Johann Wadephul v úterý upozornil, že nové zpravodajské hodnocení naznačuje, že se Moskva připravuje na možnost budoucího útoku proti některému z členů NATO. To znamená, že během tohoto měsíce jde již o třetí případ, kdy vrcholní němečtí představitelé varovali před potenciální konfrontací s Ruskem v následujících čtyřech letech. Na oficiálním účtu německého ministerstva zahraničí na síti X bylo uvedeno, že hrozba, kterou pro naši zemi představuje Rusko, již není vzdálenou obavou, ale realitou.

Zdroj: Libor Novák

