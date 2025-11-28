OSN je "zděšena drzou vraždou" Palestinců izraelskými silami

Organizace spojených národů v pátek ostře odsoudila zabití dvou Palestinců izraelskými silami v džanínském uprchlickém táboře na Západním břehu, když incident označila za „zjevné mimosoudní popravy“. Úřad OSN pro lidská práva uvedl, že je „zděšen“ touto „drzou“ vraždou. K incidentu došlo ve čtvrtek a videozáznamy vysílané arabskými televizními stanicemi ukazují, jak byli dva muži zastřeleni, přestože se očividně vzdávali izraelským vojákům.
Mluvčí Úřadu OSN pro lidská práva, Jeremy Laurence, sdělil novinářům v Ženevě, že šlo o „další zjevnou mimosoudní popravu“. Vysoký komisař OSN pro lidská práva, Volker Türk, proto požaduje „nezávislé, rychlé a účinné vyšetřování zabití Palestinců“. Dále vyzval k tomu, aby ti, kdo jsou zodpovědní za zabíjení a jiná porušení práv na Západním břehu, byli „plně pohnáni k odpovědnosti“.
Izraelská armáda a policie už ve čtvrtek uvedly, že vyšetřují smrt v Džanínu na severu Západního břehu, která byla zachycena na záběrech z několika úhlů, včetně snímků agentury AFP. Videa, která kolují na sociálních sítích a v televizních kanálech, ukazují, jak dva muži vycházejí z budovy se zdviženýma rukama a jsou obklopeni izraelskými silami.
Na videu Palestinské televize, které je bez zvuku, vystupují oba muži z garáže se vztyčenýma rukama a zvedají si košile, aby ukázali, že u sebe nemají výbušniny. Poté dostanou rozkaz lehnout si na zem a jeden z policistů je kope. Následně jsou jim nařízeno vrátit se zpět do garáže. Další video egyptské televize Al-Ghad zachycuje muže u vstupu do garáže na zemi obklopené vojáky. V tu chvíli zazní výstřely a muži se zhroutí k zemi, zjevně bez života. Je vidět, jak nejméně jeden voják střílí ze své zbraně.
Palestinská samospráva identifikovala zabité jako sedmatřicetiletého Jússefa Alího Asa'su a šestadvacetiletého Al-Muntasira Billáha Mahmúda Abdulláha. Událost označila za „brutální“ popravu bez soudu a odsoudila ji jako „válečný zločin“. Izraelská armáda a policie, které dohlížejí na pohraniční jednotku, ve společném prohlášení uvedly, že se pokoušely zadržet „hledané osoby, které prováděly teroristické aktivity, včetně házení výbušnin a střelby na bezpečnostní složky“.
Krajně pravicový izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir podpořil síly, které zahájily palbu, a prohlásil, že „teroristé musí zemřít!“. Mluvčí OSN pro lidská práva upozornil, že k tomuto incidentu dochází v době, kdy „zabití Palestinců izraelskými bezpečnostními silami a osadníky na okupovaném Západním břehu stoupá, a to bez vyvození odpovědnosti, dokonce i ve vzácných případech, kdy je vyšetřování ohlášeno“.
Uvedl, že „prohlášení vysokého izraelského vládního úředníka“, které se snaží „zprostit izraelské bezpečnostní síly odpovědnosti“, vyvolávají „vážné obavy o důvěryhodnost jakéhokoli budoucího přezkumu nebo vyšetřování prováděného entitou, která není plně nezávislá na vládě“. Násilí na Západním břehu prudce vzrostlo poté, co útok palestinské militantní skupiny Hamás z října 2023 vyvolal válku v Gaze. Nepřestalo ani přes křehké příměří mezi Izraelem a Hamásem, které vstoupilo v platnost minulý měsíc.
Laurence dále uvedl, že od začátku války v Gaze zabily izraelské jednotky nebo osadníci na Západním břehu, včetně Východního Jeruzaléma, 1 030 Palestinců. Mezi oběťmi bylo 223 dětí. Podle oficiálních izraelských údajů bylo v palestinských útocích nebo izraelských vojenských operacích zabito nejméně 44 Izraelců, včetně vojáků a civilistů.
Německý ministr zahraničí Johann Wadephul v úterý upozornil, že nové zpravodajské hodnocení naznačuje, že se Moskva připravuje na možnost budoucího útoku proti některému z členů NATO. To znamená, že během tohoto měsíce jde již o třetí případ, kdy vrcholní němečtí představitelé varovali před potenciální konfrontací s Ruskem v následujících čtyřech letech. Na oficiálním účtu německého ministerstva zahraničí na síti X bylo uvedeno, že hrozba, kterou pro naši zemi představuje Rusko, již není vzdálenou obavou, ale realitou.
Zdroj: Libor Novák