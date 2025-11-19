Izrael údajně použil v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici

Libor Novák

19. listopadu 2025 18:18

F-16 Israel Defense Forces
F-16 Israel Defense Forces Foto: Israel Defense Forces

Fotografie zbytků munice, pořízené v jižním Libanonu, naznačují, že Izrael použil během nedávné třináctiměsíční války v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici. Jedná se o první důkaz použití kazetové munice Izraelem za téměř dvě desetiletí, od války v Libanonu v roce 2006. Snímky prozkoumalo šest různých zbrojních expertů.

Tyto záběry podle všeho zachycují zbytky dvou různých typů izraelské kazetové munice, které byly nalezeny na třech různých místech: v zalesněných údolích Wadi Zibqin, Wadi Barghouz a Wadi Deir Siryan, jižně od řeky Litani. Jedná se o první známé použití dvou nových typů kazetové munice Izraelem – 155mm M999 Barak Eitan a řízených střel 227mm Ra’am Eitan.

Kazetová munice jsou kontejnerové bomby, které vypouštějí mnoho menších submunice, tedy malých „bombiček“, nad širokou oblastí o velikosti několika fotbalových hřišť. Použití kazetové munice je široce zakázáno, jelikož až 40 % submunice neexploduje při dopadu, což představuje obrovské nebezpečí pro civilisty, kteří na ně mohou později narazit a zemřít při výbuchu. Doposud se k Úmluvě o kazetové munici, která zakazuje jejich použití, výrobu a přesun, připojilo 124 států. Izrael však není jejím signatářem, a není jí tedy vázán.

Tamar Gabelnick, ředitelka Cluster Munition Coalition, uvedla, že použití kazetové munice je v rozporu s povinností armády respektovat mezinárodní humanitární právo kvůli jejich nerozlišující povaze během použití i po něm. Izraelská armáda použití kazetové munice ani nepotvrdila, ani nepopřela. Pouze uvedla, že používá „pouze zákonné zbraně, v souladu s mezinárodním právem a se zmírněním škod na civilistech“.

Válka Izraele s Hizballáhem, která začala v říjnu 2023, si vyžádala téměř 4 000 obětí v Libanonu a asi 120 v Izraeli. Válka zanechala velkou část jižního Libanonu v troskách a Izrael stále provádí téměř denní nálety v zemi, a to i přes příměří podepsané loni. Libanon má obzvláště bolestivou historii s kazetovou municí. Izrael v posledních dnech války v roce 2006 zamořil Libanon 4 miliony kazetových bomb, přičemž se odhaduje, že 1 milion nevybuchl. Od roku 2006 bylo v jižním Libanonu zabito nevybuchlými bombičkami více než 400 lidí.

Navzdory tomu, že Izrael není stranou úmluvy, jeho představitelé odsoudili použití kazetové munice Íránem během 12denní války v létě, kdy Írán použil tuto munici v obydlených oblastech v jižním Izraeli. Zbytky první munice, 155mm M999 Barak Eitan, pokročilé protipěchotní munice vyrobené společností Elbit Systems v roce 2019, byly ověřeny šesti různými zbrojními experty. Každá dělostřelecká střela M999 uvolní devět submunice, které explodují do 1 200 wolframových střepin.

Zbytky druhé munice byly identifikovány dvěma analytiky jako pocházející z řízené střely 227mm Ra’am Eitan. Tato munice, kterou izraelská média popsala jako řízené střely s 64 bombičkami, které se „rozptýlí ve velkém poloměru a zabijí všechny přítomné“, byla vyvinuta společností Elbit Systems. Izraelská armáda v únoru 2024 uvedla, že jednotky operující na severní hranici země byly vybaveny Ra’am Eitan v rámci přípravy na boj s Hizballáhem.

Zbytky munice byly nalezeny v hustě zalesněných údolích v jižním Libanonu, kde Izrael obvinil Hizballáh z využívání lesů k ukrytí se před leteckým bombardováním a dohledem. Kazetová munice by mohla být kvůli svému širokému rozptylu účinná proti vojákům rozptýleným ve velkých zalesněných oblastech, podobně jako ji používaly americké síly ve Vietnamu proti vojákům Vietkongu.

Podle izraelských médií byly obě nalezené kazetové munice vyvinuty v posledních letech tak, aby zanechávaly méně nevybuchlé munice. Tvrdí se, že Ra’am Eitan má míru selhání pouze 0,01 %. Izrael vyvinul tyto munice poté, co jeho použití kazetových bomb ve válce v roce 2006 vyvolalo pobouření, a snažil se najít způsob, jak je nadále používat při minimalizaci civilních škod. Zbrojní experti však varují, že udávané míry selhání jsou v terénu často mnohem vyšší. Například u munice M85, použité v roce 2006, byla oficiální míra selhání 0,06 %, ale pozdější analýza ukázala na 10 %.

Skupiny pro lidská práva tvrdí, že je nemožné, aby byla kazetová munice použita tak, aby minimalizovala škody na civilistech. Brian Castner z Amnesty International prohlásil, že kazetová munice je mezinárodně zakázána z jasného důvodu: „Je ze své podstaty nerozlišující a neexistuje žádný způsob, jak ji použít zákonně nebo zodpovědně, a civilisté nesou největší břemeno rizika, protože tyto zbraně zůstávají smrtící po celá desetiletí.“





