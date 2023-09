Harry a Meghan navštívili koncert. Na fotbal musel princ sám, teď se chystá domů

Podle nejnovějšího šetření agentury YouGov u příležitosti ročního panování krále Karla III., který nastoupil na trůn po smrti své matky Alžběty II., vnímá Harryho pozitivně jen 31 procent Britů. Jeho žena Meghan je na tom ještě o sedm procent hůře.

V USA, kde momentálně žijí, ale slavnému páru nedělá problém se ukázat na veřejnosti. Vévoda a vévodkyně ze Sussexu společně navštívili koncert americké zpěvačky Beyoncé, o čemž informovala televize Sky News, sám mladší syn současného britského monarchy pak zavítal na fotbalové utkání mezi domácím Los Angeles FC a Interem Miami.

Za hostující tým nastoupil argentinský mistr světa a jeden z nejlepších fotbalistů historie Lionel Messi, který pomohl k prodloužení série neporazitelnosti. Miami zvítězilo 3:1 a neprohrálo už jedenáct zápasů, ačkoliv před příchodem jihoamerického útočníka mělo naopak sérii bez vítězství.

Princ zdaleka nebyl jedinou slavnou tváří na tribunách. Jak napsala CNN, na Messiho se přišli podívat také herci Leonardo DiCaprio, Owen Wilson a Edward Norton či zpěvačka Selena Gomez.

Harry se podle Sky News chystá v následujících dnech odcestovat do Velké Británie, která si bude připomínat rok od skonu jeho babičky. Královna Alžběta II. zemřela 8. září loňského roku, bylo jí 96 let. Doba jejího panování se tak protáhla na 70 let a 214 dní.