Karel III. učinil rozhodnutí. Na Vánoce pozval jen jednoho z potomků

Král Charles III. (Karel III.) Foto: The Royal Family

Je to už pěkných pár let, co princ Harry a jeho žena Meghan nejsou pracujícími členy britské monarchie. Přesto se každý rok před Vánoci spekuluje o tom, zdali je panovník nepozve ke štědrovečerní tabuli. Ohledně letošního setkání už padlo definitivní rozhodnutí.