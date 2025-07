Trump přichází o příznivce. Jeho podpora v USA rapidně klesá

Trump rozvířil obavy ohledně nezávislosti americké centrální banky, když podle CNN v soukromých rozhovorech zvažoval odvolání jejího šéfa Jeroma Powella. I když později veřejně prohlásil, že tento krok je „velmi nepravděpodobný“, experti a kritici zůstávají skeptičtí.

Jeho reputace trestat oponenty a zasahovat do nezávislých struktur státu vyvolává oprávněné obavy. Powell přitom získává uznání za to, že dovedl ekonomiku k poklesu inflace bez propadu do recese, zatímco Trump naopak tlačí na agresivní snižování úrokových sazeb – navzdory varování ekonomů, že by to mohlo vyvolat další nestabilitu.

Další vlnu kritiky si Trump vysloužil na své sociální síti Truth Social, kde zaútočil i na některé dřívější příznivce z hnutí MAGA. Obvinil je ze „slabosti“ kvůli kritice toho, že jeho administrativa odmítá zveřejnit dokumenty týkající se Jeffreyho Epsteina. Přitom právě v době jeho prvního mandátu byl Epstein zatčen. Trump v reakci zpochybnil loajalitu některých podporovatelů a zároveň označil demokraty za viníky celé aféry.

Obě kauzy – spekulace o zásahu do nezávislosti centrální banky a napojení na Epsteinovu minulost – ilustrují podle CNN Trumpův chaotický, ale účelový styl vládnutí. Ten ale zároveň zastírá některé konkrétní politické kroky, které prezident realizuje. Bílý dům se například stále chlubí rozhodnutím Nejvyššího soudu, které umožňuje zásadní omezení pravomocí Ministerstva školství – což je dlouhodobý cíl republikánské agendy. Další legislativní úspěch zaznamenal Trump podpisem zákona HALT Fentanyl Act, který zpřísňuje tresty za obchodování s tímto nebezpečným syntetickým opiátem. Právě tento krok má silnou podporu zejména mezi konzervativními venkovskými voliči, kteří jsou fentanylovou krizí nejvíce zasaženi.

Emotivní setkání s rodinami obětí fentanylu navíc ukázalo jinou tvář prezidenta – empatického a soucitného vůdce. Takové okamžiky pomáhají Trumpovi udržet si silnou pozici u jeho voličské základny.

Přesto ale průzkumy naznačují, že jeho styl vlády naráží na limity. Podle nejnovějšího šetření CNN/SSRS má Trump celkovou podporu 42 %, ale jen 37 % dotázaných si myslí, že se soustředí na skutečné problémy obyčejných lidí – což představuje pokles o šest bodů od března. Jeho stěžejní legislativní návrh s názvem „One Big Beautiful Bill Act“, který shrnuje domácí priority jeho druhého období, pak odmítá 61 % Američanů.

Znepokojující zprávou pro republikány je i klesající podpora mezi nezávislými voliči – momentálně jen 32 %. Tento trend může mít dopad především v nerozhodnutých volebních obvodech. Guvernér Texasu Greg Abbott proto navrhl přepracování některých kongresových okrsků tak, aby zvýšil šance republikánů udržet si většinu ve Sněmovně reprezentantů.

Přes veškeré kontroverze však Trump zůstává dominantní postavou republikánské politiky. V průzkumu CNN mu vyjádřilo podporu 88 % republikánů. I když se někteří radikálnější příznivci cítí zrazeni kvůli Epsteinově aféře, většina stále stojí za ním.