Jednání o půjčce Ukrajině tříští Evropu. Na povrch vyplouvají staré spory, ve hře je nový plán

V Bruselu vrcholí diplomatické úsilí o nalezení kompromisu, který by zachránil dohodu o finanční pomoci Ukrajině na nadcházejícím summitu EU. Členské státy jsou hluboce rozděleny v otázce, zda k sanaci ukrajinských financí využít zmrazená ruská aktiva.
Tato situace oživila staré spory mezi severem a jihem Evropy, které připomínají dluhovou krizi eurozóny. Zatímco Německo, pobaltské a východoevropské země považují využití ruských rezerv za jedinou reálnou cestu, Itálie a Belgie se staví na odpor a prosazují spíše vydání společného unijního dluhu.
Německý kancléř Friedrich Merz v předvečer jednání zdůraznil, že plán postavený na aktivech je nezbytný pro co nejrychlejší ukončení války. Naproti tomu italská premiérka Giorgia Meloniová hodlá na summitu požadovat jasné odpovědi ohledně rizik spojených s tímto krokem.
Belgie, kde v depozitáři Euroclear leží většina zmrazených ruských miliard, se obává právních následků a odvetných opatření Moskvy. Tento rozkol postavil evropské lídry před volbu mezi dvěma složitými cestami, přičemž každá z nich naráží na odpor určité skupiny států.
Naděje na průlom se nyní upírá k náznaku kompromisu, o kterém se zmínila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Ta připustila možnost volby mezi půjčkou založenou na aktivech a variantou unijních dluhopisů garantovaných společným rozpočtem.
Aby se předešlo vetu ze strany Maďarska a Slovenska, diplomaté pracují na modelu, podle kterého by se do společného dluhu zapojilo pouze 25 zemí. Maďarský premiér Viktor Orbán již na sociálních sítích avizoval, že nenechá své občany platit za ukrajinskou válku a věří, že téma ruských aktiv nakonec z jednacího stolu zmizí.
Zastánci využití ruských peněz však namítají, že společný dluh je politicky neprůchodný a zdlouhavý. Podle nich je „reparační půjčka“ výhodnější, protože Kyjev by ji v podstatě nemusel splácet, pokud by Rusko nakonec samo neuhradilo válečné škody.
Severní státy navíc odmítají, že by šlo o spor mezi šetřivými a utrácejícími, ale vnímají to jako test skutečné podpory Ukrajině. Pokud unijní lídři nenajdou společnou řeč, hrozí, že ukrajinská pokladna vyschne už v dubnu příštího roku, což by mělo katastrofální následky pro celou zemi.
Očekává se, že belgický premiér Bart De Wever bude na summitu tlačit na prozkoumání alternativ k využití majetku Euroclearu a doufá, že najde další spojence mezi kolegy u stolu.
Přestože Orbán prohlašuje, že aktiva již nejsou ve hře, vysocí představitelé EU trvají na tom, že reparační půjčka je stále hlavním tématem. Diplomaty čeká noc plná náročných vyjednávání, jejichž výsledek určí, zda Evropa dokáže v kritické chvíli jednat jednotně a zajistit Ukrajině potřebný finanční kyslík.
