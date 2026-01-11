"Měli štěstí, snad nezapomenou." Trump tvrdí, že Venezuela už propouští politické vězně

Americký prezident Donald Trump sice ohledně Venezuely narazil u ropných společností, ale zároveň ohlásil jistý pokrok, ke kterému mělo dojít přímo v jihoamerické zemi. Tamní režim podle jeho slov začal s propouštěním politických vězňů.
"Venezuela zahájila proces - a ve velkém stylu - propouštění politických vězňů," napsal Trump na sociální síti Truth Social. "Doufám, že si tito vězni budou pamatovat, jaké štěstí měli, když USA přišly a udělaly to, co se muselo stát. Doufám, že nikdy nezapomenou. Pokud zapomenou, nebude to pro ně dobré," poznamenal.
V předchozím příspěvku zároveň prohlásil, že v jihoamerické zemi už se mění věci k lepšímu. "Miluji Venezuelany a už dělám Venezuelu opět bohatou a bezpečnou. Gratuluji a děkuji všem lidem, kteří to umožňují," uvedl šéf Bílého domu.
Trump nicméně narazil u zástupců amerických ropných společností, které na setkání požádal o investice ve Venezuele za nejméně sto miliard dolarů. Šéfové firem připustili, že jihoamerická země představuje zajímavou podnikatelskou příležitost, ale podotkli, že jsou nutné zásadní změny, aby se jednalo o opravdu atraktivní investici.
"Dvakrát nám tam zabavili majetek, takže si dokážete představit, že další návrat by vyžadoval poměrně významné změny oproti tomu, co jsme v minulosti viděli a jaký je současný stav," řekl šéf Exxonu Darren Woods podle BBC. "Dnes se tam nedá investovat," zdůraznil.
Američané se během minulého víkendu v rámci operace ve Venezuele zmocnili jejího prezidenta Nicolase Madura a odvezli ho ze země do Spojených států amerických, kde již politik stanul před soudem.
Donald Trump , Venezuela , USA (Spojené státy americké)
Česko se postavilo k americkému tlaku ohledně Grónska nejen prostřednictvím prezidenta Petra Pavla. Ozval se i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Šéf diplomacie se domnívá, že i tentokrát existuje prostor pro dialog mezi Dánskem a Spojenými státy americkými.
