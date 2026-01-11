"Měli štěstí, snad nezapomenou." Trump tvrdí, že Venezuela už propouští politické vězně

Lucie Podzimková

11. ledna 2026 15:44

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump sice ohledně Venezuely narazil u ropných společností, ale zároveň ohlásil jistý pokrok, ke kterému mělo dojít přímo v jihoamerické zemi. Tamní režim podle jeho slov začal s propouštěním politických vězňů. 

"Venezuela zahájila proces - a ve velkém stylu - propouštění politických vězňů," napsal Trump na sociální síti Truth Social. "Doufám, že si tito vězni budou pamatovat, jaké štěstí měli, když USA přišly a udělaly to, co se muselo stát. Doufám, že nikdy nezapomenou. Pokud zapomenou, nebude to pro ně dobré," poznamenal.

V předchozím příspěvku zároveň prohlásil, že v jihoamerické zemi už se mění věci k lepšímu. "Miluji Venezuelany a už dělám Venezuelu opět bohatou a bezpečnou. Gratuluji a děkuji všem lidem, kteří to umožňují," uvedl šéf Bílého domu. 

Trump nicméně narazil u zástupců amerických ropných společností, které na setkání požádal o investice ve Venezuele za nejméně sto miliard dolarů. Šéfové firem připustili, že jihoamerická země představuje zajímavou podnikatelskou příležitost, ale podotkli, že jsou nutné zásadní změny, aby se jednalo o opravdu atraktivní investici. 

"Dvakrát nám tam zabavili majetek, takže si dokážete představit, že další návrat by vyžadoval poměrně významné změny oproti tomu, co jsme v minulosti viděli a jaký je současný stav," řekl šéf Exxonu Darren Woods podle BBC. "Dnes se tam nedá investovat," zdůraznil. 

Američané se během minulého víkendu v rámci operace ve Venezuele zmocnili jejího prezidenta Nicolase Madura a odvezli ho ze země do Spojených států amerických, kde již politik stanul před soudem. 

před 2 hodinami

Historie amerických speciálních sil. Zajetí Madura připomíná chvíle slávy i selhání

Související

Nicolas Maduro Analýza

Historie amerických speciálních sil. Zajetí Madura připomíná chvíle slávy i selhání

Bleskové dopadení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura se stalo nejnovější kapitolou dlouhé historie amerických speciálních operací. Od zabití Usámy bin Ládina a Abú Bakra al-Bagdádího přes invazi do Panamy a zajetí Manuela Noriegy a katastrofu Black Hawk Down se opakuje stejný vzorec. USA dokážou udeřit kdekoli na světě, otázkou však zůstává, jakou cenu za tyto zásahy platí státy, na něž míří, i samotný Washington. Zásah Absolute Resolve, plánovaný v utajení a bez souhlasu Kongresu, otevírá debatu o hranicích americké moci, mezinárodním právu i o tom, co ještě lze vydávat za „spravedlnost“.

Více souvisejících

Donald Trump Venezuela USA (Spojené státy americké)

Aktuálně se děje

před 33 minutami

před 1 hodinou

Petr Macinka

Macinka obvinil prezidenta z kádrování. Motoristé trvají na Turkovi

Motoristé i nadále trvají na tom, aby se Filip Turek stal ministrem životního prostředí. V Partii na stanici CNN Prima News to řekl šéf diplomacie Petr Macinka (AUTO), který je momentálně pověřen řízením resortu životního prostředí. Prezident Petr Pavel odmítá Turka jmenovat, poslanec se jej chystá zažalovat. 

před 2 hodinami

Nicolas Maduro

Historie amerických speciálních sil. Zajetí Madura připomíná chvíle slávy i selhání

Bleskové dopadení venezuelského prezidenta Nicoláse Madura se stalo nejnovější kapitolou dlouhé historie amerických speciálních operací. Od zabití Usámy bin Ládina a Abú Bakra al-Bagdádího přes invazi do Panamy a zajetí Manuela Noriegy a katastrofu Black Hawk Down se opakuje stejný vzorec. USA dokážou udeřit kdekoli na světě, otázkou však zůstává, jakou cenu za tyto zásahy platí státy, na něž míří, i samotný Washington. Zásah Absolute Resolve, plánovaný v utajení a bez souhlasu Kongresu, otevírá debatu o hranicích americké moci, mezinárodním právu i o tom, co ještě lze vydávat za „spravedlnost“.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Zima, ilustrační fotografie.

Zimní počasí bude nebezpečné. Pondělní ledovka může způsobit nejrůznější potíže

Meteorologové v neděli upozornili na další hrozby zimního počasí v Česku. Dnes představují nebezpečí především sněhové jazyky či závěje. Po nadcházející mrazivé noci hrozí v pondělí ledovka, jejíž tloušťka může dosáhnout až 5 milimetrů. Budou tak hrozit nejrůznější problémy, vyplývá z výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Robert Fico

Světový řád se rozpadl, tvrdí slovenský premiér Fico

Světový řád se rozpadl a mechanismus mezinárodního práva již nefunguje, prohlásil slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) s ohledem na události posledních měsíců a let. Slovensko proto podle jeho slov potřebuje silnou politickou reprezentaci. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 9 hodinami

včera

včera

včera

včera

Tenis, ilustrační fotografie

Venus Williamsová se v 45 letech vrací na kurty. Chce hrát Australian Open

Na blížícím se letošním ročníku tenisového grandslamu Australian Open se představí i sedminásobná držitelka grandslamových titulů Američanka Venus Williamsová. Ta se tak může ve svých 45 letech stát nejstarší účastnicí tohoto turnaje v jeho historii. K tomu, aby se tohoto turnaje mohla Williamsová zúčastnit, dostala od pořadatelů divokou kartu.

včera

včera

včera

Donald Trump

Trump odpovídal na dotaz, zda Američané náhodou neunesou i Putina

Americký prezident Donald Trump odpovídal na novinářský dotaz, zda Američané nezopakují svůj majstrštyk s únosem prezidenta jiného státu v případě ruského vůdce Vladimira Putina. Podle Trumpa to nebude nutné. Šéf Bílého domu stále věří v diplomatické řešení války na Ukrajině, která trvá už téměř čtyři roky. 

včera

Donald Trump

Američané operací ve Venezuele dali Evropanům šanci ukázat odvahu

Spojené státy zahájily ozbrojenou operaci proti Venezuele a krok obhajují bojem proti narkoterorismu. Washington přitom obviňuje prezidenta Nicoláse Madura z vedení drogového kartelu, což je de facto účelová záminka. O to problematičtější je tento zásah ve světle toho, jak tvrdě USA odsuzují ruskou agresi proti Ukrajině a samy současně zasahují do suverenity jiného státu.

včera

Česko je připraveno přispět do dialogu ohledně Grónska, řekl Macinka

Česko se postavilo k americkému tlaku ohledně Grónska nejen prostřednictvím prezidenta Petra Pavla. Ozval se i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Šéf diplomacie se domnívá, že i tentokrát existuje prostor pro dialog mezi Dánskem a Spojenými státy americkými. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy