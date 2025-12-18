Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1 na Vysočině. Havaroval i autobus

Vážná nehoda se ve čtvrtek po osmé hodině stala na páteřní české dálnici D1. Na Vysočině se srazilo nejméně osm vozidel, jedním z nich byl autobus. Dálnice musela být v místě události uzavřena.
Podle vyjádření policie na sociální síti X došlo k hromadné nehodě v půl deváté na 100. kilometru dálnice ve směru na Brno. Provoz musel být zcela zastaven. "Na místo míří všechny složky integrovaného záchranného systému," uvedli policisté.
Policejní mluvčí Dana Čírtková sdělila webu novinky.cz, že se srazila dvě nákladní vozidla, autobus a nejméně pět osobních automobilů. Informace o zraněných účastnících nehody nejsou k dispozici.
"Za nehodou se tvoří kolona, proto dbejte při dojezdu ke koloně zvýšené opatrnosti," upozornila policie řidiče.
