Ukrajina se musí vzdát, prohlásil ruský diplomat. Zelenskyj naznačil, co bude dál

Lucie Podzimková

18. prosince 2025 10:58

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Někteří ruští diplomaté už dávají najevo, že by Ukrajina měla zapomenout na jakoukoliv mírovou dohodu s Ruskem, která by ukončila přes tři roky trvající válečný konflikt. Ruský velvyslanec ve Velké Británii Andrej Kelin v rozhovoru pro britská média naznačil, že Kyjev by se měl zkrátka vzdát Moskvě. 

"Rozhodně by to neměla být dohoda," řekl Kelin v rozhovoru pro britskou stanici Channel 4 News, když se jej novinář zeptal na jeho pohled na poslední události kolem americké mírové iniciativy. Šéf Bílého domu Donald Trump se totiž nadále snaží dosáhnout zastavení bojů na Ukrajině. 

Podle ruského diplomata by Ukrajinci měli složit zbraně. "V tuto chvíli musíme mluvit o kapitulaci, protože Kyjev by měl přemýšlet nejenom o dohodě, ale především o situaci na bojišti, v ukrajinské ekonomice a v Evropě, kde už nejsou žádné peníze pro Ukrajinu," prohlásil velvyslanec.

Ukrajina čelí v poslední době většímu tlaku ze strany Spojených států amerických, než Rusko, aby souhlasila s předloženými podmínkami mírového plánu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je přitom zřejmé, že Rusové chtějí pokračovat v bojích i v následujícím kalendářním roce.

"Dnes jsme opět slyšeli signály z Moskvy, že se připravují na další rok války. Tyto signály nejsou jen pro nás. Je klíčové, aby je vnímali naši partneři, ale aby na ně odpověděli - zejména partneři ve Spojených státech, kteří často říkají, že Rusko chce ukončit válku," napsal Zelenskyj ve středu na sociální síti X. 

Podle lídra napadené země je nutné pochopit nastavení ruské mysli a jednat podle toho. "Když je Rusko takhle nastaveno, bude podkopávat diplomacii, aby maskovalo svůj zájem zničit Ukrajinu a Ukrajince a legitimizovat krádež našeho území," konstatoval ukrajinský prezident. 

"Opravdová ochrana je potřeba, budeme pokračovat ve spolupráci se všemi partnery. Bezpečnostní garance jsou nutné, finanční garance také, včetně kroků ohledně ruských aktiv," dodal Zelenskyj.

včera

Rusko dosáhne svých cílů na Ukrajině za každou cenu, prohlásil Putin. Evropské lídry označil za prasátka

Jan Lipavský Komentář

Ať Macinka závěrečné varování od Lipavského klidně ignoruje. Historie ale mluví jasně

Varování končícího ministra zahraničí Jana Lipavského, že Rusko neusiluje o mír, ale o další expanzi, nelze odbýt. Vychází ze čtyř let přímé zkušenosti s ruským tlakem, agresí a porušováním mezinárodního práva. O to znepokojivější je nástup Petra Macinky, jehož politické přesvědčení se s dosavadní bezpečnostní orientací Česka dostává do přímého sporu. Historie ruského státu, od carství přes SSSR až po dnešek, přitom opakovaně ukazuje, že imperiální ambice jsou Rusku vlastní, a že v podstatě nic jiného neumí.
Vladimir Putin

Rusko dosáhne svých cílů na Ukrajině za každou cenu, prohlásil Putin. Evropské lídry označil za prasátka

Ruský prezident Vladimir Putin ve svém středečním projevu na výročním zasedání ministerstva obrany ostře zaútočil na evropské představitele, které označil za „malá prasátka“. V jedné ze svých nejtvrdších řečí za posledních měsíců zdůraznil, že Rusko svých cílů na Ukrajině dosáhne „bezpodmínečně“, a to buď cestou diplomacie, nebo vojenskou silou na bojišti.

válka na Ukrajině Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) Rusko Ukrajina Ruská armáda Armáda Ukrajina

