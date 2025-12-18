Ukrajina se musí vzdát, prohlásil ruský diplomat. Zelenskyj naznačil, co bude dál

Někteří ruští diplomaté už dávají najevo, že by Ukrajina měla zapomenout na jakoukoliv mírovou dohodu s Ruskem, která by ukončila přes tři roky trvající válečný konflikt. Ruský velvyslanec ve Velké Británii Andrej Kelin v rozhovoru pro britská média naznačil, že Kyjev by se měl zkrátka vzdát Moskvě.
"Rozhodně by to neměla být dohoda," řekl Kelin v rozhovoru pro britskou stanici Channel 4 News, když se jej novinář zeptal na jeho pohled na poslední události kolem americké mírové iniciativy. Šéf Bílého domu Donald Trump se totiž nadále snaží dosáhnout zastavení bojů na Ukrajině.
Podle ruského diplomata by Ukrajinci měli složit zbraně. "V tuto chvíli musíme mluvit o kapitulaci, protože Kyjev by měl přemýšlet nejenom o dohodě, ale především o situaci na bojišti, v ukrajinské ekonomice a v Evropě, kde už nejsou žádné peníze pro Ukrajinu," prohlásil velvyslanec.
Ukrajina čelí v poslední době většímu tlaku ze strany Spojených států amerických, než Rusko, aby souhlasila s předloženými podmínkami mírového plánu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je přitom zřejmé, že Rusové chtějí pokračovat v bojích i v následujícím kalendářním roce.
"Dnes jsme opět slyšeli signály z Moskvy, že se připravují na další rok války. Tyto signály nejsou jen pro nás. Je klíčové, aby je vnímali naši partneři, ale aby na ně odpověděli - zejména partneři ve Spojených státech, kteří často říkají, že Rusko chce ukončit válku," napsal Zelenskyj ve středu na sociální síti X.
Podle lídra napadené země je nutné pochopit nastavení ruské mysli a jednat podle toho. "Když je Rusko takhle nastaveno, bude podkopávat diplomacii, aby maskovalo svůj zájem zničit Ukrajinu a Ukrajince a legitimizovat krádež našeho území," konstatoval ukrajinský prezident.
"Opravdová ochrana je potřeba, budeme pokračovat ve spolupráci se všemi partnery. Bezpečnostní garance jsou nutné, finanční garance také, včetně kroků ohledně ruských aktiv," dodal Zelenskyj.
Související
Ať Macinka závěrečné varování od Lipavského klidně ignoruje. Historie ale mluví jasně
Rusko dosáhne svých cílů na Ukrajině za každou cenu, prohlásil Putin. Evropské lídry označil za prasátka
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Rusko , Ukrajina , Ruská armáda , Armáda Ukrajina
Aktuálně se děje
před 7 minutami
Ukrajina se musí vzdát, prohlásil ruský diplomat. Zelenskyj naznačil, co bude dál
před 55 minutami
Ať Macinka závěrečné varování od Lipavského klidně ignoruje. Historie ale mluví jasně
před 1 hodinou
Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1 na Vysočině. Havaroval i autobus
před 1 hodinou
Turek se podíval do kalendáře. Chce novou schůzku s prezidentem
před 2 hodinami
Trump se rozhodl přilepšit vojákům. USA mají dosud nevídaný respekt, tvrdí prezident
včera
Ani Ukrajina, ani Pásmo Gazy. Rutte prozradil, co je největším úspěchem Trumpa
včera
WHO vydala varování před masivní epidemií chřipky. Překvapivě se šíří i ve školách
včera
Falešné video odhalilo sílu AI. Smyšlená zpráva o převratu ve Francii otřásla celým světem
včera
Pavel telefonoval se Zelenským. Řešili další podporu Ukrajině
včera
Klimatická krize v Česku skončila, prohlásil Macinka. Počasí nesouhlasí
včera
Rusko dosáhne svých cílů na Ukrajině za každou cenu, prohlásil Putin. Evropské lídry označil za prasátka
včera
Venezuela uvidí něco, co ještě nikdy nespatřila, vzkázal Trump. Caracas válečné hrozby odsoudil
včera
Monumentální zrada tradic, vydírání... Fotbalové MS může být kvůli politice USA a cenám vylidněné
včera
Ústavní soud zrušil oddělené termíny zápisů pro děti z Ukrajiny. Podle něj jsou diskriminační
včera
Babiš se vrací k evropskému stolu v kritický moment. Ukrajině se neúprosně krátí čas
včera
Soud poprvé rozhodoval v případu únosu chlapce ze Zlínska. Verdikt nepřekvapil
včera
Tři soutěsky už nebudou největší. Čína hluboko v Himálajích potají buduje nejvýkonnější vodní elektrárnu na světě
včera
Rusko rozmístilo u hranic NATO 360 tisíc vojáků, píše tisk. Šíříte fake news, varuje média rozvědka a armáda
včera
Klíčové jednání se blíží. Lídři EU rozhodnou o financování půjčky pro Ukrajinu, proti je Maďarsko, Slovensko i Česko
včera
Trump nařídil úplnou námořní blokádu tankerů mířících do a z Venezuely
Donald Trump nařídil úplnou námořní blokádu všech sankcionovaných tankerů, které připlouvají do Venezuely nebo z ní odjíždějí. Tímto krokem výrazně stupňuje tlak na autoritářského vůdce Nicoláse Madura v rámci rozsáhlé vojenské kampaně. Spojené státy v regionu již dříve posílily svou přítomnost a provedly desítky úderů na plavidla v Karibiku a Pacifiku.
Zdroj: Libor Novák