Pavel telefonoval se Zelenským. Řešili další podporu Ukrajině

Prezident Petr Pavel se ve středu 17. prosince 2025 spojil prostřednictvím telefonického hovoru se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Hlavním tématem jejich rozhovoru byla aktuální situace na napadené Ukrajině a další formy podpory, které Česko napadené zemi poskytuje.
Oba státníci se detailně věnovali také posunu v diplomatických aktivitách, které směřují k ukončení válečného konfliktu.
Během diskuse o probíhajících mírových jednáních prezidenti zdůraznili, že klíčovým cílem zůstává dosažení takových podmínek, které Ukrajině zajistí skutečně důstojný mír.
Shodli se na tom, že spravedlivé uspořádání poválečných vztahů je v zájmu bezpečnosti celé Evropy. Petr Pavel v hovoru potvrdil, že česká strana je připravena v pomoci vytrvat i v nadcházejícím období.
Prezident Zelenskyj v závěru rozhovoru vyjádřil hlubokou vděčnost nejen českému státu, ale především všem jeho občanům za jejich solidaritu a vytrvalost.
Podle ukrajinské hlavy státu hraje dlouhodobá česká pomoc důležitou roli v obranyschopnosti země i v péči o lidi zasažené válkou. Pravidelné konzultace mezi Prahou a Kyjevem tak nadále zůstávají pilířem vzájemných vztahů v této složité době.
