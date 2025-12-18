Kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek (Motoristé) měl požádat Pražský hrad o novou schůzku s prezidentem Petrem Pavlem. Hlava státu má k vládnímu angažmá Turka dlouhodobé výhrady.
Turek se původně měl s prezidentem setkat minulý týden v pondělí, ale ze zdravotních důvodů se omluvil. Kvůli problémům se zády následně skončil v nemocnici. Podle informací stanice CNN Prima News už ale požádal hlavu státu o nový termín schůzky, který ale dosud nedostal.
Volební lídr Motoristů ve středu na Facebooku sdílel článek webu Seznam Zprávy k tématu jednání s prezidentem. "Jdu se podívat," reagoval na titulek, jehož prostřednictvím citovali novináři lidi z Pražského hradu a jejich slova, aby se Turek "podíval do kalendáře".
Poslanec měl v pondělí kvůli zdravotním problémům podstoupit drobný zákrok. Podle člena Motoristů Matěje Gregora ale strana nadále chce, aby ji Turek zastupoval v Babišově vládě. "Vláda bude 13. ledna žádat Poslaneckou sněmovnu o důvěru a my předpokládáme, že 13. ledna bude vláda kompletní, tedy včetně Filipa Turka," uvedl Gregor v diskuzním pořadu Partie.
Turek byl původně kandidátem Motoristů na šéfa diplomacie. Tím se ale nakonec stal předseda strany Petr Macinka, který je pro tuto chvíli pověřen i vedením ministerstva životního prostředí. Právě do jeho čela je nyní nominován Turek.
Česko má novou vládu od pondělí, kdy byli - s výjimkou Turka - uvedeni do úřadu všichni navržení ministři. Premiérem je po čtyřech letech opět Andrej Babiš (ANO), kterého prezident Pavel jmenoval do funkce již v minulém týdnu.
Související
Turka se jmenování vlády netýká, podstoupí zákrok v nemocnici
Turek je stále kandidátem na ministra, tvrdí Motoristé
Filip Turek , Motoristé , Petr Pavel , Vláda ČR
Aktuálně se děje
před 4 minutami
Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1 na Vysočině. Havaroval i autobus
před 27 minutami
Turek se podíval do kalendáře. Chce novou schůzku s prezidentem
před 1 hodinou
Trump se rozhodl přilepšit vojákům. USA mají dosud nevídaný respekt, tvrdí prezident
včera
Ani Ukrajina, ani Pásmo Gazy. Rutte prozradil, co je největším úspěchem Trumpa
včera
WHO vydala varování před masivní epidemií chřipky. Překvapivě se šíří i ve školách
včera
Falešné video odhalilo sílu AI. Smyšlená zpráva o převratu ve Francii otřásla celým světem
včera
Pavel telefonoval se Zelenským. Řešili další podporu Ukrajině
včera
Klimatická krize v Česku skončila, prohlásil Macinka. Počasí nesouhlasí
včera
Rusko dosáhne svých cílů na Ukrajině za každou cenu, prohlásil Putin. Evropské lídry označil za prasátka
včera
Venezuela uvidí něco, co ještě nikdy nespatřila, vzkázal Trump. Caracas válečné hrozby odsoudil
včera
Monumentální zrada tradic, vydírání... Fotbalové MS může být kvůli politice USA a cenám vylidněné
včera
Ústavní soud zrušil oddělené termíny zápisů pro děti z Ukrajiny. Podle něj jsou diskriminační
včera
Babiš se vrací k evropskému stolu v kritický moment. Ukrajině se neúprosně krátí čas
včera
Soud poprvé rozhodoval v případu únosu chlapce ze Zlínska. Verdikt nepřekvapil
včera
Tři soutěsky už nebudou největší. Čína hluboko v Himálajích potají buduje nejvýkonnější vodní elektrárnu na světě
včera
Rusko rozmístilo u hranic NATO 360 tisíc vojáků, píše tisk. Šíříte fake news, varuje média rozvědka a armáda
včera
Klíčové jednání se blíží. Lídři EU rozhodnou o financování půjčky pro Ukrajinu, proti je Maďarsko, Slovensko i Česko
včera
Trump nařídil úplnou námořní blokádu tankerů mířících do a z Venezuely
včera
Trump pogratuloval Babišovi. Připomněl mu letouny F-35
včera
Výhled počasí až do Štědrého dne. Bílé Vánoce by přinesl jen zázrak
Právě dnes zbývá týden do Štědrého dne, takže meteorologické modely již nabízejí výhled na 24. prosinec. Na Bílé Vánoce to každopádně nevypadá. Vyplývá to z aktuální předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě