Ruský prezident Vladimir Putin ve svém středečním projevu na výročním zasedání ministerstva obrany ostře zaútočil na evropské představitele, které označil za „malá prasátka“. V jedné ze svých nejtvrdších řečí za posledních měsíců zdůraznil, že Rusko svých cílů na Ukrajině dosáhne „bezpodmínečně“, a to buď cestou diplomacie, nebo vojenskou silou na bojišti.
Podle Putina byla předchozí americká administrativa tou silou, která záměrně dohnala situaci k ozbrojenému konfliktu ve snaze Rusko oslabit nebo zničit. Evropští lídři se k tomuto úsilí podle jeho slov okamžitě připojili v naději, že budou profitovat z kolapsu Ruska.
„Evropská prasátka se hned zapojila do práce předchozí americké vlády,“ prohlásil Putin před špičkami ruské armády v narážce na údajnou podřízenost Evropy zájmům Washingtonu.
Tato rétorika přichází v době, kdy američtí vyjednavači v Berlíně hlásí pokrok v mírových rozhovorech s ukrajinskou stranou. Podle Washingtonu se podařilo vyřešit až 90 % nejsložitějších otázek.
Putinovy výroky však vzbuzují značné pochybnosti o tom, zda je Kreml skutečně ochoten ke kompromisu. Ruský vůdce nadále trvá na tom, aby Kyjev postoupil zbývající části Donbasu, omezil svou armádu a přijal zákaz přítomnosti západních vojsk na svém území.
Putin také znovu zopakoval, že Rusko neplánuje invazi na území států NATO. Zároveň však alianci obvinil, že se sama připravuje na možnou vojenskou konfrontaci s Moskvou, kterou údajně plánuje v horizontu roku 2030.
Podle něj ruská armáda nyní pevně drží strategickou iniciativu podél celé frontové linie, což mu umožňuje klást si ultimativní diplomatické požadavky.
Situaci dále komplikuje postoj Bílého domu. Prezident Donald Trump sice tlačí na rychlé ukončení války, ale Putinovy požadavky na faktickou kapitulaci Ukrajiny jsou pro Kyjev i mnoho evropských spojenců stále nepřijatelné. Ukrajinský prezident Zelenskyj opakovaně odmítá jakékoli územní ústupky a zdůrazňuje, že spravedlivý mír nemůže být postaven na diktátu agresora.
Putin už před dvěma týdny prohlásil, že Moskva se zmocní celého ukrajinského regionu Donbasu buď „vojenskými, nebo jinými prostředky“. Před summitem v Indii poskytl Putin rozhovor pro India Today, v němž podle ruské státní agentury TASS uvedl, že Rusko "osvobodí Donbas a Novorusko v každém případě – vojenskými nebo jinými prostředky".
Na dotaz, co by pro Rusko znamenalo vítězství ve válce, Putin odpověděl: "Skončíme, až dosáhneme cílů stanovených na začátku speciální vojenské operace, až osvobodíme tato území. To je vše."
Navzdory Putinovým tvrdým prohlášením analýza amerického Institutu pro studium války (ISW) zjistila, že při současném tempu postupu by ruské síly obsadily celý Doněcký region až v srpnu 2027.
