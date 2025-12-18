Trump se rozhodl přilepšit vojákům. USA mají dosud nevídaný respekt, tvrdí prezident

Americký prezident Donald Trump v televizním projevu k národu oznámil, že téměř jeden a půl milionu vojáků se může těšit na "válečnickou dividendu" ve výši 1 776 dolarů (přes 36 800 korun). Šeky jsou již na cestě a k vojákům mají dorazit do Vánoc, uvedla BBC.
Trump v osmnáctiminutovém projevu zmínil, že peníze vynaložené na válečnickou dividendu, konkrétně více než 2,5 miliardy dolarů, pocházejí především z jím zavedených cel. "Nikdo si je nezaslouží víc než naše armáda," poznamenal.
V řeči jinak nezaznělo moc nového, některé poznámky byly přehnané, anebo se nezakládaly na pravdě, podotkla BBC. Prezident vyzdvihoval své úspěchy v oblasti ekonomiky či boje s nelegální imigrací, zároveň se ostře pouštěl do Demokratů.
Trump se snažil občany přesvědčit, že se Spojeným státům americkým v současnosti daří dobře a výhledově bude ještě lépe. Dokonce prohlásil, že ceny letí dolů, ačkoliv Američané jsou podle průzkumů nespokojeni s cenami v oblastech bydlení, školství či zdravotnictví.
"Teď - pod naším vedením - padají ceny dolů a padají rychle. Demokratičtí politici způsobili nárůst ceny potravin, ale to také řešíme," řekl šéf Bílého domu. Pravdu má, co se týká vajec, ale jiné položky v nákupním košíku běžných Američanů za jeho vlády zdražily. Trump nicméně přislíbil krajanům další zlepšení životního standardu během příštího roku, kdy budou USA slavit 250 let od vyhlášení nezávislosti.
"Až se na nás svět bude příští rok dívat, musíme jim ukázat národ, který je loajální ke svým občanům, věrný ke svým pracovníkům, věrný své identitě, jistý si svou budoucností a obdivovaný po celém světě. Jsme opět respektovaní, jak jsme nebyli respektovaní nikdy dřív," dodal.
