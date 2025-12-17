Ani Ukrajina, ani Pásmo Gazy. Rutte prozradil, co je největším úspěchem Trumpa

Generální tajemník NATO Mark Rutte v rozhovoru pro BBC označil slib členských zemí vynakládat 5 % HDP na obranu za největší zahraničněpolitický úspěch Donalda Trumpa. Podle šéfa Aliance je právě díky tlaku amerického prezidenta společenství silnější než kdykoliv předtím.
Trumpova neústupná kritika evropských spojenců, kterým hrozil i odejmutím ochrany, se tak podle Rutteho stala dobrou zprávou nejen pro kolektivní obranu, ale i pro samotnou Ukrajinu. NATO nyní čelí varování, že by Rusko mohlo napadnout spojenecké území během příštích pěti let, což vyžaduje okamžitou reakci v podobě masivního zbrojení.
Ruský prezident Vladimir Putin ve středu označil tyto obavy za pouhou hysterii a nesmysl. Před armádními činiteli v Moskvě prohlásil, že žádná ruská hrozba pro evropské země neexistuje a že cíle jeho „speciální vojenské operace“ budou naplněny.
Putin sice vyjádřil ochotu k diplomatickému řešení, zároveň však varoval, že pokud Západ nebude jednat o jeho požadavcích, Rusko si svá historická území vybojuje silou. Podle nedávných zpráv ruské továrny pracují v nepřetržitém válečném režimu a produkují stovky tanků a obrněných vozidel měsíčně, čemuž západní průmysl zatím nedokáže konkurovat.
Mark Rutte v rozhlasovém pořadu BBC Radio 4 označil Putinovo úsilí za šílené. Zdůraznil, že ruská snaha o obnovu vlivu nad územím bývalého Sovětského svazu už stála život nebo zdraví více než milion Rusů.
Šéf Aliance zároveň vyjádřil podporu Trumpovu úsilí o nalezení mírového řešení konfliktu. Aktuálně probíhají intenzivní jednání o plánu, který sice počítá s postoupením části východních území Rusku, ale zároveň má Kyjevu zajistit mimořádně silné bezpečnostní záruky, aby se zamezilo jakékoliv budoucí agresi z východu.
Tyto záruky by měly být postaveny na principu vzájemné ochrany, který odpovídá článku 5 Severoatlantické smlouvy. Evropští spojenci navíc zvažují vytvoření nadnárodních jednotek, které by operovaly přímo na ukrajinském území a pomáhaly se zajištěním vzdušného prostoru i obnovou tamních ozbrojených sil.
Rutte je přesvědčen, že pokud bude mít Ukrajina tyto pojistky, Rusko si další útok rozmyslí, protože odveta by byla zničující. Zatímco se o těchto krocích jedná, země jako Francie a Německo již začínají obnovovat systémy dobrovolné vojenské služby pro mladé lidi.
Všechny tyto kroky směřují k naplnění závazků z červnového summitu v Haagu. Členové Aliance se zde pod tlakem událostí zavázali k historickému navýšení výdajů na obranu, aby do roku 2035 dosáhly zmíněných pěti procent ekonomického výkonu.
Rutte varuje, že pokud nebudou tato rozhodnutí důsledně realizována, mohlo by být NATO za několik let slabší než Rusko, což považuje za extrémně nebezpečné. Aliance se 32 členy nyní musí dokázat, že je schopna transformovat svou ekonomiku a průmysl tak, aby dokázala čelit dlouhodobým hrozbám.
Tragédie se v předvánočním týdnu stala v severočeské Kadani. Policisté a záchranáři v úterý vyjížděli na sídliště, kde došlo k pádu dítěte z okna paneláku. Resuscitace byla neúspěšná, událost je předmětem policejního vyšetřování.
Zdroj: Jan Hrabě