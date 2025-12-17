Ani Ukrajina, ani Pásmo Gazy. Rutte prozradil, co je největším úspěchem Trumpa

Libor Novák

17. prosince 2025 21:28

Mark Rutte, generální tajemník NATO
Mark Rutte, generální tajemník NATO Foto: NATO

Generální tajemník NATO Mark Rutte v rozhovoru pro BBC označil slib členských zemí vynakládat 5 % HDP na obranu za největší zahraničněpolitický úspěch Donalda Trumpa. Podle šéfa Aliance je právě díky tlaku amerického prezidenta společenství silnější než kdykoliv předtím. 

Trumpova neústupná kritika evropských spojenců, kterým hrozil i odejmutím ochrany, se tak podle Rutteho stala dobrou zprávou nejen pro kolektivní obranu, ale i pro samotnou Ukrajinu. NATO nyní čelí varování, že by Rusko mohlo napadnout spojenecké území během příštích pěti let, což vyžaduje okamžitou reakci v podobě masivního zbrojení.

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu označil tyto obavy za pouhou hysterii a nesmysl. Před armádními činiteli v Moskvě prohlásil, že žádná ruská hrozba pro evropské země neexistuje a že cíle jeho „speciální vojenské operace“ budou naplněny.

Putin sice vyjádřil ochotu k diplomatickému řešení, zároveň však varoval, že pokud Západ nebude jednat o jeho požadavcích, Rusko si svá historická území vybojuje silou. Podle nedávných zpráv ruské továrny pracují v nepřetržitém válečném režimu a produkují stovky tanků a obrněných vozidel měsíčně, čemuž západní průmysl zatím nedokáže konkurovat.

Mark Rutte v rozhlasovém pořadu BBC Radio 4 označil Putinovo úsilí za šílené. Zdůraznil, že ruská snaha o obnovu vlivu nad územím bývalého Sovětského svazu už stála život nebo zdraví více než milion Rusů.

Šéf Aliance zároveň vyjádřil podporu Trumpovu úsilí o nalezení mírového řešení konfliktu. Aktuálně probíhají intenzivní jednání o plánu, který sice počítá s postoupením části východních území Rusku, ale zároveň má Kyjevu zajistit mimořádně silné bezpečnostní záruky, aby se zamezilo jakékoliv budoucí agresi z východu.

Tyto záruky by měly být postaveny na principu vzájemné ochrany, který odpovídá článku 5 Severoatlantické smlouvy. Evropští spojenci navíc zvažují vytvoření nadnárodních jednotek, které by operovaly přímo na ukrajinském území a pomáhaly se zajištěním vzdušného prostoru i obnovou tamních ozbrojených sil.

Rutte je přesvědčen, že pokud bude mít Ukrajina tyto pojistky, Rusko si další útok rozmyslí, protože odveta by byla zničující. Zatímco se o těchto krocích jedná, země jako Francie a Německo již začínají obnovovat systémy dobrovolné vojenské služby pro mladé lidi.

Všechny tyto kroky směřují k naplnění závazků z červnového summitu v Haagu. Členové Aliance se zde pod tlakem událostí zavázali k historickému navýšení výdajů na obranu, aby do roku 2035 dosáhly zmíněných pěti procent ekonomického výkonu.

Rutte varuje, že pokud nebudou tato rozhodnutí důsledně realizována, mohlo by být NATO za několik let slabší než Rusko, což považuje za extrémně nebezpečné. Aliance se 32 členy nyní musí dokázat, že je schopna transformovat svou ekonomiku a průmysl tak, aby dokázala čelit dlouhodobým hrozbám.

před 8 hodinami

Venezuela uvidí něco, co ještě nikdy nespatřila, vzkázal Trump. Caracas válečné hrozby odsoudil

Petr Pavel

Pavel telefonoval se Zelenským. Řešili další podporu Ukrajině

Prezident Petr Pavel se ve středu 17. prosince 2025 spojil prostřednictvím telefonického hovoru se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Hlavním tématem jejich rozhovoru byla aktuální situace na napadené Ukrajině a další formy podpory, které Česko napadené zemi poskytuje. 

Petr Macinka

Klimatická krize v Česku skončila, prohlásil Macinka. Počasí nesouhlasí

Předseda hnutí Motoristé sobě Petr Macinka se stal členem nové vlády Andreje Babiše a okamžitě na sebe strhl veškerou pozornost. Ve funkci ministra je sice teprve krátce, ale jeho jmenování do čela hned dvou resortů vyvolalo v politických kruzích značné pozdvižení. Macinka nově řídí českou diplomacii v Černínském paláci a zároveň byl pověřen dočasným vedením ministerstva životního prostředí, což doprovodil velmi sebevědomým prohlášením.

Vladimir Putin

Rusko dosáhne svých cílů na Ukrajině za každou cenu, prohlásil Putin. Evropské lídry označil za prasátka

Ruský prezident Vladimir Putin ve svém středečním projevu na výročním zasedání ministerstva obrany ostře zaútočil na evropské představitele, které označil za „malá prasátka“. V jedné ze svých nejtvrdších řečí za posledních měsíců zdůraznil, že Rusko svých cílů na Ukrajině dosáhne „bezpodmínečně“, a to buď cestou diplomacie, nebo vojenskou silou na bojišti.

Maduro, Nicolas

Venezuela uvidí něco, co ještě nikdy nespatřila, vzkázal Trump. Caracas válečné hrozby odsoudil

Americký prezident Donald Trump nařídil „totální a úplnou“ blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které připlouvají do Venezuely nebo z ní odjíždějí. Caracas tento krok okamžitě odsoudil jako „válečné hrozby“ a obvinil Washington z pokusu o krádež národních surovin. Napětí mezi oběma zeměmi eskalovalo poté, co Trump na své síti Truth Social označil vládu Nicoláse Madura za zahraniční teroristickou organizaci zapojenou do pašování drog a obchodu s lidmi.

Fotbal, ilustrační fotografie

Monumentální zrada tradic, vydírání... Fotbalové MS může být kvůli politice USA a cenám vylidněné

Když v roce 2000 tehdejší kapitán Manchesteru United Roy Keane pronesl svou slavnou kritiku na adresu fanoušků, kteří se na stadionu více zajímali o alkohol a krevetové sendviče než o dění na hřišti, nevědomky vytvořil pojem, který dodnes definuje odcizení fotbalu od jeho kořenů. „Brigáda krevetových sendvičů“ se stala synonymem pro korporátní publikum, které vytlačuje skutečné příznivce. O čtvrtstoletí později se zdá, že nadcházející mistrovství světa 2026 v Severní Americe tuto proměnu fotbalu v nedostupný luxus definitivně završí.

Tři soutěsky, největší přehrada na světě

Tři soutěsky už nebudou největší. Čína hluboko v Himálajích potají buduje nejvýkonnější vodní elektrárnu na světě

Stovky kilometrů od přelidněného čínského pobřeží, v hlubokém zářezu himálajských velehor, vzniká jeden z nejambicióznějších a zároveň nejkontroverznějších infrastrukturních projektů historie. Čína zde buduje hydroenergetický systém v hodnotě 168 miliard dolarů, který má generovat více elektřiny než jakékoli jiné zařízení na světě. Tento gigantický zdroj energie má podpořit čínský přechod k elektromobilitě a nasytit energeticky hladové modely umělé inteligence, v nichž Peking soupeří s globálními rivaly.

Dezinformace, fake news, ilustrační foto

Rusko rozmístilo u hranic NATO 360 tisíc vojáků, píše tisk. Šíříte fake news, varuje média rozvědka a armáda

Evropskými a českými médii od včerejšího dne koluje informace, podle níž Rusko rozmístilo u hranic NATO na 360 tisíc vojáků. Tisk se v tomto tvrzení odkazuje na slova německého poslance a experta na obranu Rodericha Kiesewettera (CDU), který pro televizi NTV uvedl, že ruská armáda se má shromažďovat v Bělorusku. Litevské tajné služby spolu s armádou a Národním centrem pro řešení krizí (NKMC) ale tvrdí, že informace není pravdivá a jedná se o fake news.

Evropský parlament

Klíčové jednání se blíží. Lídři EU rozhodnou o financování půjčky pro Ukrajinu, proti je Maďarsko, Slovensko i Česko

Lídři Evropské unie směřují do finální a velmi napjaté fáze vyjednávání před bruselským summitem, který má rozhodnout o zásadní otázce. Předmětem sporů je využití zmrazených ruských aktiv jako zdroje pro financování půjčky na reparace pro Ukrajinu. Přestože jednání začínají již ve čtvrtek, shoda je zatím v nedohlednu a situace se spíše komplikuje.

Donald Trump

Trump nařídil úplnou námořní blokádu tankerů mířících do a z Venezuely

Donald Trump nařídil úplnou námořní blokádu všech sankcionovaných tankerů, které připlouvají do Venezuely nebo z ní odjíždějí. Tímto krokem výrazně stupňuje tlak na autoritářského vůdce Nicoláse Madura v rámci rozsáhlé vojenské kampaně. Spojené státy v regionu již dříve posílily svou přítomnost a provedly desítky úderů na plavidla v Karibiku a Pacifiku.

Prezident Trump

Trump pogratuloval Babišovi. Připomněl mu letouny F-35

Donald Trump vyjádřil na své sociální síti Truth Social nadšení z návratu Andreje Babiše do čela české vlády. Ve svém příspěvku uvedl, že je skvělé vidět staronového premiéra opět v úřadu. Podle Trumpových slov čeká obě země období velkých úspěchů v klíčových oblastech.

Fotbal, ilustrační fotografie.

Ani napodruhé na nabídku nekývl. Bilič nebude trénovat českou fotbalovou reprezentaci

Příběh hledání nového trenéra české reprezentace se zdá být nekonečný. Poté, co Slavia neuvolnila kouče Jindřicha Trpišovského, se začalo spekulovat, že by se mohl definitivně stát trenérem národního týmu Chorvat se zkušenostmi z anglické Premier League Slaven Bilič, čímž by se tak naplnila již dřívější priorita FAČR, že bude lovit trenéra především v zahraničních vodách. Jenže ani ten nakonec na nabídku manažera reprezentací Pavla Nedvěda nekývl. Navzdory tomu, že se s ním setkal hned dvakrát. Nejnovější informace tak hovoří o tom, že svaz začal jednat s velezkušeným stratégem Miroslavem Koubkem.

Tragická událost v Kadani. Dítěti už nepomohli ani záchranáři

Tragédie se v předvánočním týdnu stala v severočeské Kadani. Policisté a záchranáři v úterý vyjížděli na sídliště, kde došlo k pádu dítěte z okna paneláku. Resuscitace byla neúspěšná, událost je předmětem policejního vyšetřování. 

Zdroj: Jan Hrabě

