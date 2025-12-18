V Bruselu začíná summit, který rozhodne o finančním kolapsu Ukrajiny

V Bruselu začal ostře sledovaný summit Evropské unie, na kterém lídři sedmadvacítky čelí zásadnímu rozhodnutí: zda poskytnout Ukrajině desítky miliard eur formou půjčky zajištěné zmrazenými ruskými aktivy.
Pokud k dohodě nedojde, hrozí Kyjevu v horizontu několika měsíců finanční kolaps. Většina z ruských prostředků v hodnotě 210 miliard eur je uložena v Belgii u společnosti Euroclear, což z belgického premiéra Barta De Wevera činí klíčovou postavu celého jednání. Ten se však nechal slyšet, že zatím neviděl žádný text, který by ho přesvědčil ke změně jeho dosavadního odmítavého postoje.
Evropská komise navrhuje půjčit Kyjevu přibližně 90 miliard eur během následujících dvou let, což by pokrylo zhruba dvě třetiny potřeb Ukrajiny pro roky 2026 a 2027. Předsedkyně Komise Ursula von der Leyenová zdůrazňuje, že tento krok nejen pomůže Ukrajině v jejím boji za přežití, ale také citelně zvýší náklady války pro samotné Rusko. Podobně mluví i německý kancléř Friedrich Merz, který patří k hlavním zastáncům využití ruských peněz. Podle něj musí Moskva dostat jasný signál, že pokračování v agresi nemá smysl.
Jednání probíhá ve stínu velmi nevybíravých výroků Vladimira Putina, který evropské spojence Ukrajiny označil za „prasátka“ a obvinil je z totální degradace. Rusko se snaží proces zastavit i právní cestou a podalo na Euroclear žalobu u moskevského soudu. Belgie se proto právem obává scénáře, kdy by byla v budoucnu nucena peníze Rusku vrátit, zatímco ty už by byly utraceny na Ukrajině. K belgickým výhradám se přidávají i další země, například Itálie, jejíž premiérka Giorgia Meloniová podmiňuje podporu naprostou právní neprůstřelností celého plánu, aby Rusko nezískalo snadné propagandistické vítězství.
Kromě využití ruských aktiv existuje i druhá možnost – společná unijní půjčka na mezinárodních trzích. Tu sice Belgie preferuje, naráží však na neoblomný odpor Maďarska. Viktor Orbán dal jasně najevo, že nepovolí další čerpání peněz z rozpočtu EU na pomoc Kyjevu, a dokonce se pokusil téma ruských aktiv z programu summitu úplně odstranit. Odmítavý postoj dává najevo i Slovensko pod vedením Roberta Fica, kterému vadí představa, že by se tyto peníze využily na nákup zbraní místo na poválečnou obnovu země.
Summit přichází v momentě, kdy se diplomatické úsilí přesouvá i za oceán. O víkendu se mají v Miami setkat zástupci USA a Ruska, aby projednali mírový plán navržený Donaldem Trumpem. Podle některých diplomatů by schválení evropské půjčky dalo Ukrajině důležitou páku při těchto rozhovorech – ukázalo by totiž, že Kyjev není v beznadějné situaci a má prostředky na pokračování obrany. Předseda Evropské rady António Costa slíbil, že Belgii nepřehlasují a řešení najdou společně, i když to bude vyžadovat extrémně intenzivní vyjednávání v řádu hodin.
