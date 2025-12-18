Pokud Ukrajina nezíská finance, do jara, začnou drastické škrty, varoval Zelenskyj

Volodymyr Zelenskyj
Volodymyr Zelenskyj Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v Bruselu přímo oslovil belgickou veřejnost a politiky ve snaze rozptýlit jejich obavy z využití zmrazených ruských aktiv. V rozhovoru pro tamní média zdůraznil, že z morálního hlediska je naprosto spravedlivé použít ruské finance k obraně proti útokům, které Rusko vede proti suverénní zemi. Reagoval tak na obavy Belgie z možných právních kroků a žalob ze strany Moskvy, přičemž poznamenal, že „právní hrozby nejsou zdaleka tak děsivé jako situace, kdy vám Rusko stojí přímo na hranicích“.

Zelenskyj potvrdil, že o této citlivé otázce hovořil s belgickým premiérem Bartem De Weverem. Přestože oba politici otevřeně vyjádřili svá stanoviska, výsledek jednání zůstává nejasný. „Uvidíme. Potřebujeme jen trochu víc času,“ uvedl prezident s tím, že pro Ukrajinu je naprosto klíčové, aby rozhodnutí o fondech padlo ještě do konce letošního roku. Čas je podle něj kritickým faktorem, protože bez nových financí bude Kyjev čelit v příštím roce deficitu ve výši 45 až 50 miliard eur.

Nedostatek peněz by mohl mít přímý dopad na frontovou linii. Zelenskyj varoval, že pokud Ukrajina nezíská čerstvé prostředky do jara, bude nucena drasticky omezit vlastní produkci dronů, které jsou pro obranu země klíčové. Zdůraznil, že ačkoliv dělá vše pro ukončení války, neexistuje žádná záruka úspěchu, zejména vzhledem k útočným prohlášením z Kremlu. Ukrajina proto musí zůstat vojensky silná a schopná boje, i kdyby mírová jednání selhala.

Prezident se vyjádřil také k mírovým rozhovorům vedeným Spojenými státy. Věří, že pokud prezident Donald Trump vyvine na Moskvu větší tlak, který přesáhne rámec pouhého zprostředkování, je možné přimět Kreml k ústupkům. Zelenskyj se však obává, že Vladimir Putin válku ve skutečnosti ukončit nechce. Za zásadní považuje přítomnost evropských stabilizačních sil na ukrajinském území, což by společně s americkými sliby vytvořilo pro Kyjev skutečné bezpečnostní záruky.

V otázce vstupu do Evropské unie Zelenskyj apeloval na členské státy, aby proces neblokovaly, což byla zřejmá narážka na postoj Maďarska. Integraci do EU vnímá jako nedílnou součást širších bezpečnostních pojistek pro Ukrajinu. Podle jeho slov je „nanejvýš důležité“, aby se o budoucnosti země rozhodovalo v Bruselu a Kyjevě, a nikoliv s ohledem na svolení nebo podporu ze strany Ruska.

Polsko se opevňuje před Ruskem. Na východní hranici staví obranné linie, které se osvědčily na Ukrajině

Petr Pavel

Pavel telefonoval se Zelenským. Řešili další podporu Ukrajině

Prezident Petr Pavel se ve středu 17. prosince 2025 spojil prostřednictvím telefonického hovoru se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Hlavním tématem jejich rozhovoru byla aktuální situace na napadené Ukrajině a další formy podpory, které Česko napadené zemi poskytuje. 

Volodymyr Zelenskyj

