Pokud Ukrajina padne, polská nezávislost bude ohrožena, varoval evropské lídry Tusk

18. prosince 2025 15:40

Donald Tusk
Polský premiér Donald Tusk v Bruselu důrazně varoval před možnými důsledky nečinnosti Evropské unie v otázce pomoci Ukrajině. Podle jeho slov je polská nezávislost přímo ohrožena, pokud by Kyjev byl v důsledku špatných rozhodnutí nebo pasivity Evropy nucen kapitulovat. 

Tusk zdůraznil, že využití zmrazených ruských fondů není jen finanční záležitostí, ale klíčem k odsunutí rizika agrese od polských hranic. Pro všechny v Polsku i v Evropě musí být jasné, že pád sousední země by znamenal bezprostřední hrozbu pro Varšavu.

Aktuální vyjednávání mezi lídry sedmadvacítky označil Tusk za velmi složitý proces, který však směřuje k určitému průlomu. Existuje již široká shoda na tom, že je nutné jednat, i když některé kritičtější země vyjadřují značné obavy z ruských odvetných kroků.

Zejména Belgie, která se cítí být nejvíce vystavena případným finančním sankcím ze strany Moskvy, požaduje jasné záruky a pojistky. Cílem současných hovorů je najít takový model, ve kterém se budou všechny členské státy cítit bezpečně.

Ke kritické situaci se vyjádřil také prezident Volodymyr Zelenskyj, který varoval před projevy evropské slabosti. Pokud se nyní nepodaří prosadit zabavení ruských aktiv, agresor podle něj nabyde pocitu, že Evropu lze snadno porazit.

Místo strachu z ruských výhrůžek by se unijní lídři měli spíše obávat toho, že Unie nedokáže dostát svým morálním závazkům. Zelenskyj se ptá, jak může kdokoli věřit v budoucí bezpečnostní záruky, když Evropa není schopna zajistit ani finanční jistotu v tak jasném případě.

Evropa nesmí ustupovat před agresory, protože porážka není to, co její obyvatelé skutečně potřebují. Pokud bude Vladimir Putin vědět, že západní společenství zůstane odolné, jeho motivace k natahování válečného konfliktu výrazně oslabí.

Právě tento druh soustavného tlaku na agresora je jedinou cestou, která může v budoucnu přinést spravedlivý mír. Odhodlanost v otázce ruských financí je tedy podle lídrů zásadním testem síly a jednoty celé evropské civilizace.

