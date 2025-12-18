Pokud Ukrajina padne, polská nezávislost bude ohrožena, varoval evropské lídry Tusk

Polský premiér Donald Tusk v Bruselu důrazně varoval před možnými důsledky nečinnosti Evropské unie v otázce pomoci Ukrajině. Podle jeho slov je polská nezávislost přímo ohrožena, pokud by Kyjev byl v důsledku špatných rozhodnutí nebo pasivity Evropy nucen kapitulovat.
Tusk zdůraznil, že využití zmrazených ruských fondů není jen finanční záležitostí, ale klíčem k odsunutí rizika agrese od polských hranic. Pro všechny v Polsku i v Evropě musí být jasné, že pád sousední země by znamenal bezprostřední hrozbu pro Varšavu.
Aktuální vyjednávání mezi lídry sedmadvacítky označil Tusk za velmi složitý proces, který však směřuje k určitému průlomu. Existuje již široká shoda na tom, že je nutné jednat, i když některé kritičtější země vyjadřují značné obavy z ruských odvetných kroků.
Zejména Belgie, která se cítí být nejvíce vystavena případným finančním sankcím ze strany Moskvy, požaduje jasné záruky a pojistky. Cílem současných hovorů je najít takový model, ve kterém se budou všechny členské státy cítit bezpečně.
Ke kritické situaci se vyjádřil také prezident Volodymyr Zelenskyj, který varoval před projevy evropské slabosti. Pokud se nyní nepodaří prosadit zabavení ruských aktiv, agresor podle něj nabyde pocitu, že Evropu lze snadno porazit.
Místo strachu z ruských výhrůžek by se unijní lídři měli spíše obávat toho, že Unie nedokáže dostát svým morálním závazkům. Zelenskyj se ptá, jak může kdokoli věřit v budoucí bezpečnostní záruky, když Evropa není schopna zajistit ani finanční jistotu v tak jasném případě.
Evropa nesmí ustupovat před agresory, protože porážka není to, co její obyvatelé skutečně potřebují. Pokud bude Vladimir Putin vědět, že západní společenství zůstane odolné, jeho motivace k natahování válečného konfliktu výrazně oslabí.
Právě tento druh soustavného tlaku na agresora je jedinou cestou, která může v budoucnu přinést spravedlivý mír. Odhodlanost v otázce ruských financí je tedy podle lídrů zásadním testem síly a jednoty celé evropské civilizace.
Související
Pokud Ukrajina nezíská finance, do jara, začnou drastické škrty, varoval Zelenskyj
V Bruselu začíná summit, který rozhodne o finančním kolapsu Ukrajiny
válka na Ukrajině , Donald Tusk , Polsko
Aktuálně se děje
před 38 minutami
Pokud Ukrajina padne, polská nezávislost bude ohrožena, varoval evropské lídry Tusk
před 1 hodinou
Pokud Ukrajina nezíská finance, do jara, začnou drastické škrty, varoval Zelenskyj
před 2 hodinami
Rusové se o víkendu sejdou na Floridě s Trumpovými vyjednavači. Dostanou novou dohodu
před 3 hodinami
Polsko se opevňuje před Ruskem. Na východní hranici staví obranné linie, které se osvědčily na Ukrajině
před 4 hodinami
Jednání o půjčce Ukrajině tříští Evropu. Na povrch vyplouvají staré spory, ve hře je nový plán
před 4 hodinami
V Bruselu začíná summit, který rozhodne o finančním kolapsu Ukrajiny
před 5 hodinami
Ukrajina se musí vzdát, prohlásil ruský diplomat. Zelenskyj naznačil, co bude dál
před 6 hodinami
Ať Macinka závěrečné varování od Lipavského klidně ignoruje. Historie ale mluví jasně
před 6 hodinami
Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1 na Vysočině. Havaroval i autobus
před 7 hodinami
Turek se podíval do kalendáře. Chce novou schůzku s prezidentem
před 7 hodinami
Trump se rozhodl přilepšit vojákům. USA mají dosud nevídaný respekt, tvrdí prezident
včera
Ani Ukrajina, ani Pásmo Gazy. Rutte prozradil, co je největším úspěchem Trumpa
včera
WHO vydala varování před masivní epidemií chřipky. Překvapivě se šíří i ve školách
včera
Falešné video odhalilo sílu AI. Smyšlená zpráva o převratu ve Francii otřásla celým světem
včera
Pavel telefonoval se Zelenským. Řešili další podporu Ukrajině
včera
Klimatická krize v Česku skončila, prohlásil Macinka. Počasí nesouhlasí
včera
Rusko dosáhne svých cílů na Ukrajině za každou cenu, prohlásil Putin. Evropské lídry označil za prasátka
včera
Venezuela uvidí něco, co ještě nikdy nespatřila, vzkázal Trump. Caracas válečné hrozby odsoudil
včera
Monumentální zrada tradic, vydírání... Fotbalové MS může být kvůli politice USA a cenám vylidněné
včera
Ústavní soud zrušil oddělené termíny zápisů pro děti z Ukrajiny. Podle něj jsou diskriminační
Ústavní soud zrušil kontroverzní zákonnou úpravu, která umožňovala školám vypisovat pro děti ukrajinských uprchlíků oddělené termíny zápisů do základních škol. Soud konstatoval, že tato pravidla byla diskriminační a v rozporu s ústavním právem na vzdělání, které náleží každému bez rozdílu národnosti či státního občanství.
Zdroj: Libor Novák