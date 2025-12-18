Rusové se o víkendu sejdou na Floridě s Trumpovými vyjednavači. Dostanou novou dohodu

O víkendu se v Miami na Floridě uskuteční klíčové setkání amerických a ruských vyjednavačů, které má za cíl posunout mírová jednání o ukončení války na Ukrajině. Administrativa Donalda Trumpa tímto krokem navazuje na maratonské rozhovory z Berlína, kde se začátkem týdne sešli zástupci USA, Ukrajiny a evropských mocností. Americkou delegaci povedou zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner. Na ruské straně se očekává účast Kirilla Dmitrijeva, šéfa ruského státního fondu a blízkého spolupracovníka Vladimira Putina.
V Miami by měly Spojené státy předložit Rusku návrhy, které vzešly z berlínských konzultací. Podle amerických představitelů je mírový plán, který zahrnuje bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a budoucí ekonomickou obnovu země, hotov z 90 procent. Plán údajně počítá s vytvořením mnohonárodních sil pod vedením Evropy, které by na Ukrajině dohlížely na bezpečnost, a s právně závaznými americkými zárukami srovnatelnými s článkem 5 NATO. Rusko by výměnou za to mělo akceptovat ukrajinské členství v Evropské unii.
Navzdory optimismu Bílého domu zůstává postoj Kremlu nejasný. Vladimir Putin ve svém středečním projevu k armádním špičkám neprojevil žádnou ochotu k ústupkům a zopakoval, že Rusko neustoupí od svých cílů na „osvobození historických území“. Pro Moskvu je nadále nepřijatelná přítomnost jakýchkoliv vojáků NATO na ukrajinské půdě, což je bod, který evropští lídři v Berlíně naopak podpořili jako základ budoucí stability.
Hlavním jablkem sváru zůstává otázka území, zejména v Doněcké oblasti. Američtí vyjednavači údajně tlačí na Kyjev, aby se stáhl i z částí regionu, které stále ovládá, a přijal vznik „svobodných ekonomických zón“. To však prezident Volodymyr Zelenskyj v posledních dnech rezolutně odmítl s tím, že Ukrajina nikdy neuzná okupovaná území jako ruská. Zelenskyj však připustil, že by Ukrajina mohla dočasně pozastavit svou snahu o vstup do NATO, pokud obdrží zmíněné robustní bezpečnostní záruky.
Před samotným setkáním s Rusy by se měl s americkou delegací sejít také ukrajinský poradce pro národní bezpečnost Rustem Umerov, aby doladili poslední detaily pozice předložené Moskvě. Evropští spojenci mezitím v Bruselu řeší, jakým způsobem využít zmrazená ruská aktiva k financování ukrajinské obrany, což má sloužit jako další páka při jednáních. Pokud Rusko americký návrh v Miami odmítne, Washington naznačil, že je připraven zavést proti Moskvě další sérii tvrdých sankcí.
