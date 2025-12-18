Rusové se o víkendu sejdou na Floridě s Trumpovými vyjednavači. Dostanou novou dohodu

Libor Novák

18. prosince 2025 13:49

Steve Witkoff
Steve Witkoff Foto: Facebook Steve Witkoff

O víkendu se v Miami na Floridě uskuteční klíčové setkání amerických a ruských vyjednavačů, které má za cíl posunout mírová jednání o ukončení války na Ukrajině. Administrativa Donalda Trumpa tímto krokem navazuje na maratonské rozhovory z Berlína, kde se začátkem týdne sešli zástupci USA, Ukrajiny a evropských mocností. Americkou delegaci povedou zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner. Na ruské straně se očekává účast Kirilla Dmitrijeva, šéfa ruského státního fondu a blízkého spolupracovníka Vladimira Putina.

V Miami by měly Spojené státy předložit Rusku návrhy, které vzešly z berlínských konzultací. Podle amerických představitelů je mírový plán, který zahrnuje bezpečnostní záruky pro Ukrajinu a budoucí ekonomickou obnovu země, hotov z 90 procent. Plán údajně počítá s vytvořením mnohonárodních sil pod vedením Evropy, které by na Ukrajině dohlížely na bezpečnost, a s právně závaznými americkými zárukami srovnatelnými s článkem 5 NATO. Rusko by výměnou za to mělo akceptovat ukrajinské členství v Evropské unii.

Navzdory optimismu Bílého domu zůstává postoj Kremlu nejasný. Vladimir Putin ve svém středečním projevu k armádním špičkám neprojevil žádnou ochotu k ústupkům a zopakoval, že Rusko neustoupí od svých cílů na „osvobození historických území“. Pro Moskvu je nadále nepřijatelná přítomnost jakýchkoliv vojáků NATO na ukrajinské půdě, což je bod, který evropští lídři v Berlíně naopak podpořili jako základ budoucí stability.

Hlavním jablkem sváru zůstává otázka území, zejména v Doněcké oblasti. Američtí vyjednavači údajně tlačí na Kyjev, aby se stáhl i z částí regionu, které stále ovládá, a přijal vznik „svobodných ekonomických zón“. To však prezident Volodymyr Zelenskyj v posledních dnech rezolutně odmítl s tím, že Ukrajina nikdy neuzná okupovaná území jako ruská. Zelenskyj však připustil, že by Ukrajina mohla dočasně pozastavit svou snahu o vstup do NATO, pokud obdrží zmíněné robustní bezpečnostní záruky.

Před samotným setkáním s Rusy by se měl s americkou delegací sejít také ukrajinský poradce pro národní bezpečnost Rustem Umerov, aby doladili poslední detaily pozice předložené Moskvě. Evropští spojenci mezitím v Bruselu řeší, jakým způsobem využít zmrazená ruská aktiva k financování ukrajinské obrany, což má sloužit jako další páka při jednáních. Pokud Rusko americký návrh v Miami odmítne, Washington naznačil, že je připraven zavést proti Moskvě další sérii tvrdých sankcí.

před 3 hodinami

Ukrajina se musí vzdát, prohlásil ruský diplomat. Zelenskyj naznačil, co bude dál

Související

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Rusko Steve Witkoff

Aktuálně se děje

před 44 minutami

Steve Witkoff

Rusové se o víkendu sejdou na Floridě s Trumpovými vyjednavači. Dostanou novou dohodu

O víkendu se v Miami na Floridě uskuteční klíčové setkání amerických a ruských vyjednavačů, které má za cíl posunout mírová jednání o ukončení války na Ukrajině. Administrativa Donalda Trumpa tímto krokem navazuje na maratonské rozhovory z Berlína, kde se začátkem týdne sešli zástupci USA, Ukrajiny a evropských mocností. Americkou delegaci povedou zvláštní zmocněnec Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner. Na ruské straně se očekává účast Kirilla Dmitrijeva, šéfa ruského státního fondu a blízkého spolupracovníka Vladimira Putina.

před 1 hodinou

Betonové bariéry známé jako „dračí zuby“

Polsko se opevňuje před Ruskem. Na východní hranici staví obranné linie, které se osvědčily na Ukrajině

Satelitní snímky z konce listopadu 2025 odhalily první fázi budování rozsáhlého polského opevnění podél hranic s ruskou Kaliningradskou oblastí. Nezávislý analytik Clément Molin na základě vizuálních dat potvrdil, že Varšava již na polském území vybudovala tři opevněné úseky, které zahrnují protitankové příkopy, betonové bariéry známé jako „dračí zuby“ a systémy zákopů.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Jan Lipavský

Ať Macinka závěrečné varování od Lipavského klidně ignoruje. Historie ale mluví jasně

Varování končícího ministra zahraničí Jana Lipavského, že Rusko neusiluje o mír, ale o další expanzi, nelze odbýt. Vychází ze čtyř let přímé zkušenosti s ruským tlakem, agresí a porušováním mezinárodního práva. O to znepokojivější je nástup Petra Macinky, jehož politické přesvědčení se s dosavadní bezpečnostní orientací Česka dostává do přímého sporu. Historie ruského státu, od carství přes SSSR až po dnešek, přitom opakovaně ukazuje, že imperiální ambice jsou Rusku vlastní, a že v podstatě nic jiného neumí.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

včera

včera

včera

včera

Petr Pavel

Pavel telefonoval se Zelenským. Řešili další podporu Ukrajině

Prezident Petr Pavel se ve středu 17. prosince 2025 spojil prostřednictvím telefonického hovoru se svým ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Hlavním tématem jejich rozhovoru byla aktuální situace na napadené Ukrajině a další formy podpory, které Česko napadené zemi poskytuje. 

včera

Petr Macinka

Klimatická krize v Česku skončila, prohlásil Macinka. Počasí nesouhlasí

Předseda hnutí Motoristé sobě Petr Macinka se stal členem nové vlády Andreje Babiše a okamžitě na sebe strhl veškerou pozornost. Ve funkci ministra je sice teprve krátce, ale jeho jmenování do čela hned dvou resortů vyvolalo v politických kruzích značné pozdvižení. Macinka nově řídí českou diplomacii v Černínském paláci a zároveň byl pověřen dočasným vedením ministerstva životního prostředí, což doprovodil velmi sebevědomým prohlášením.

včera

Vladimir Putin

Rusko dosáhne svých cílů na Ukrajině za každou cenu, prohlásil Putin. Evropské lídry označil za prasátka

Ruský prezident Vladimir Putin ve svém středečním projevu na výročním zasedání ministerstva obrany ostře zaútočil na evropské představitele, které označil za „malá prasátka“. V jedné ze svých nejtvrdších řečí za posledních měsíců zdůraznil, že Rusko svých cílů na Ukrajině dosáhne „bezpodmínečně“, a to buď cestou diplomacie, nebo vojenskou silou na bojišti.

včera

Maduro, Nicolas

Venezuela uvidí něco, co ještě nikdy nespatřila, vzkázal Trump. Caracas válečné hrozby odsoudil

Americký prezident Donald Trump nařídil „totální a úplnou“ blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které připlouvají do Venezuely nebo z ní odjíždějí. Caracas tento krok okamžitě odsoudil jako „válečné hrozby“ a obvinil Washington z pokusu o krádež národních surovin. Napětí mezi oběma zeměmi eskalovalo poté, co Trump na své síti Truth Social označil vládu Nicoláse Madura za zahraniční teroristickou organizaci zapojenou do pašování drog a obchodu s lidmi.

včera

Fotbal, ilustrační fotografie

Monumentální zrada tradic, vydírání... Fotbalové MS může být kvůli politice USA a cenám vylidněné

Když v roce 2000 tehdejší kapitán Manchesteru United Roy Keane pronesl svou slavnou kritiku na adresu fanoušků, kteří se na stadionu více zajímali o alkohol a krevetové sendviče než o dění na hřišti, nevědomky vytvořil pojem, který dodnes definuje odcizení fotbalu od jeho kořenů. „Brigáda krevetových sendvičů“ se stala synonymem pro korporátní publikum, které vytlačuje skutečné příznivce. O čtvrtstoletí později se zdá, že nadcházející mistrovství světa 2026 v Severní Americe tuto proměnu fotbalu v nedostupný luxus definitivně završí.

včera

včera

včera

Soud poprvé rozhodoval v případu únosu chlapce ze Zlínska. Verdikt nepřekvapil

I ve středu nastal další vývoj v případu únosu chlapce ze Zlínska, ke kterému došlo v minulém týdnu. Soud vyslyšel žádost policistů a poslal pětadvacetiletého muže do vazby. Obviněný je podezřelý z pokusu o vraždu a zbavení osobní svobody. Hrozí mu až 20 let za mřížemi, případně výjimečný trest. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy