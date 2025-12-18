Vánoční předpověď počasí. O svátcích by mohlo sněžit

Typicky zimní počasí v Česku poslední dobou nepanuje, ačkoliv Vánoce už téměř klepou na dveře. Předpověď ale momentálně naznačuje, že svátky přinesou jisté ochlazení. Dokonce může i sněžit.
Podle aktuálního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) má být od středy do pátku převážně zataženo. Místy může občasně sněžit. Srážky budou během období ustávat, očekává se zároveň i ubývání oblačnosti.
Mrznout bude především v noci. Noční teploty se zprvu budou držet jen lehce pod nulou, ale postupně klesnou až na -6 °C. Minima spadnou nejhlouběji při zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce, a to až na -8 °C.
Vývojem projdou i denní teploty. Odpolední maxima zprvu dosáhnou až na 5 °C. Postupně ale poletí dolů, až klesnou pod nulu. Konkrétně se mají pohybovat v rozmezí od 2 °C do -3 °C.
Výhled pro ČR od středy do pátku:
Převážně zataženo, místy občasné sněžení. Během období ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty +3 až -2 °C, postupně -1 °C až -6 °C, při zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývce až -8 °C. Nejvyšší denní teploty 0 až 5 °C, postupně -3 °C až +2 °C.
Ruský prezident Vladimir Putin ve svém středečním projevu na výročním zasedání ministerstva obrany ostře zaútočil na evropské představitele, které označil za „malá prasátka“. V jedné ze svých nejtvrdších řečí za posledních měsíců zdůraznil, že Rusko svých cílů na Ukrajině dosáhne „bezpodmínečně“, a to buď cestou diplomacie, nebo vojenskou silou na bojišti.
Zdroj: Libor Novák