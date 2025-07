Španělského fotbalového talenta Yamala řeší ministerstvo. Kvůli narozeninové oslavě

Proč takový humbuk kolem této oslavy? Yamal, jenž slavil se svými přáteli, si na svou narozeninovou akci si pozval lidi mající trpasličí vzrůst. Jejich asociace se následně ozvala s tím, že tito lidé s tímto hendikepem měli sloužit jako pobavení pro hosty.

Přestože se na akci, která se konala v Yamalově soukromém sídle v obci Olivella nacházející se nedaleko Barcelony, bylo pozváno celkem 250 hostů včetně jeho spoluhráčů jako Roberta Lewandowského, Gaviho či Raphinha, přičemž jejím tématem byli italské gangsterky, nesměly pořizovat žádné videozáznamy ani fotky, i tak se na sociálních sítích v následujících hodinách po skončení oslavy trvající až do půlnoci objevily záběry s liliputy.

Záhy se tak ozvala jejich asociace, respektive asociace hájící lidi s tzv. achondroplázzií (tedy s poruchou růstu kostí) a jejich práva, která má takovéto Yamalovo chování za neetické a neváhalo s vydáním následujícího prohlášení: „Je zločinné najmout osoby s dwarfismem jako zábavnou atrakci na soukromé oslavě,“ uvedla v něm konkrétně prezidentka této asociace Carolina Puenteová. Ta také nezapomněla pohrozit dalšími právními kroky a proto se tak do celé záležitosti vložilo španělské ministerstvo sociálních práv, aby prověřilo, zda opravdu Yamal porušil zákon. Konkrétně zákon o zdravotně postižených z roku 2022 zakazující pořádání show, na němž se zesměšňují lidé s hendikepem.

Nicméně jeden ze samotných účinkujících liliputů, kterých bylo na oslavě celkem čtyři, se k narozeninové akci vyjádřil pro katalánskou rozhlasovou stanici RAC1. „Nechápu, proč je okolo takový humbuk. My jsme normální lidé, již legální cestou dělají, co chtějí. Pracujeme jako animátoři, máme své hranice a rozhodně nejsme pouťové opice. My tančíme, rozdáváme panáky, kouzlíme atd. Bylo to klasické představení, které trvalo asi tak hodinu, všichni se dobře bavili,“ uvedl a dodal, že naopak kroky asociace ADEE „ponižují lidi s trpasličím vzrůstem“. „Už nám škodí pár let. Proč bychom nemohli dělat to, co děláme? Kvůli tomu, jak vypadáme? Mají novou prezidentku, která se cítí zakomplexovaná a nás ostatní chce oškubat. Celý tento povyk vznikl jen proto, že se vše odehrálo na párty Laminea Yamala.“