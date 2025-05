Pár hodin po konci Hořavy mají Pardubice nové trenéry. Přichází Pešán s Mlejnkem

Pešán se na spolupráci s jednou z nejambicióznějších organizací v tuzemském hokeji těší. „Každá změna je dobrá. S Libercem se naše cesty rozpojily,“ připomněl Pešán, že se bude jednat o jeho první trenérské extraligové angažmá mimo jeho mateřský liberecký klub. „Dojmy jsou výborné, dýchla na mě historie klubu, kterou znám ještě z vlastního angažmá. Jsem tu tedy teprve první den, zatím nemám žádné velké myšlenky. Ale jsou tu příjemní lidé, potkali jsme se na mítinku s Petrem Sýkorou a Petrem Dědkem,“ pokračoval a dodal, že jak se Sýkorou, tak s Dědkem budou jednat o stavbě týmu pro příští sezónu. „Už jsme některé věci naťukli minulý týden, představu o tvorbě kádru mám. Finální slovo má Petr Dědek s Petrem Sýkorou, ale určitě budou chtít slyšet i názory mé a mých kolegů. Budeme se na stavbě týmu podílet.“

Filip Pešán se tak vlastně do Pardubic vrací, jelikož v tamní mládeži působil ještě coby hráč. „Byl jsem tu pět let, strávil jsem tu dorost i juniorku, chodil jsem tu na sportovní gympl. Rád na tu dobu vzpomínám, mám tu spoustu kamarádů a známých,“ zavzpomínal na své mládí v Pardubicích samotný Filip Pešán. Ten připomněl, že si ještě jako hráč zahrál po boku se současným pardubickým sportovním ředitelem Petrem Sýkorou.

Jako trenér je ale Filip Pešán znám hlavně ze svého působení v Liberci, s nímž zaznamenal své největší trenérské úspěchy. V roce 2016 se mu totiž podařilo s tamními Bílými Tygry získat extraligový titul. V letech 2020 až 2022 pak zastával funkci hlavního kouče reprezentace, kde však skončil po nevydařené zimní olympiádě v Pekingu. Následně se zkoušel prosadit v zahraničí, konkrétně ve švýcarském Ajoie, ale ani toto angažmá neproběhlo podle představ. Poslední dvě sezóny tak opět vedl Liberec, kde skončil po sezóně 2024/25.

„Má velmi zajímavý životopis s úspěchy v klubovém hokeji i reprezentační a zahraniční zkušenosti. Věříme, že jeho angažování je tím správným rozhodnutím a vzájemná spolupráce přinese naší organizaci stabilitu a úspěchy,“ uvedl pro klubový web k osobě nového trenéra pardubický sportovní ředitel Petr Sýkora.

Vítá také, že na lavičce Pardubic budou nově stát nejen zkušení, ale stále ještě perspektivní trenéři, neboť si Pešán za svého asistenta vybral Karla Mlejnka. I on má už za sebou řadu zajímavých zkušeností. Vedle již zmiňovaného Litvínova, který byl jeho poslední štací, trénoval v minulosti taktéž Karlovy Vary či hokejovou reprezentaci hráčů do 20 let. Zopakuje se tak mimochodem jejich spolupráce z Liberce, kde působili v letech 2016 až 2018. „Filip dobře ví, proč si Karla vybral jako svého asistenta. Je to velmi kvalitní trenér, což jednoznačně dokázal v posledních sezonách. Zároveň už mají zkušenost se společným působením a tím pádem se velmi dobře znají,“ vyjmenovává plusy této spolupráce Sýkora a pokračuje: „Věřím, že jejich spolupráce v Dynamu bude fungovat.“

„Karel je vynikající člověk a špičkový kolega. Věřím, že nám to spolu bude klapat lidsky i pracovně. Je důležité, aby to fungovalo mezi všemi členy realizačního týmu. Znám všechny osobně, takže se na spolupráci těším,“ řekl s úsměvem Pešán.

Karel Mlejnek tak nebude jediným mužem, kterého bude mít Pešán v novém angažmá po svém boku. Bude také spolupracovat s dalšími dvěma asistenty Václavem Kočím a koučem gólmanů Františkem Brázdilem, kteří tak nadále pokračují v Pardubicích. Novou funkci pak dostal třiašedesátiletý Jan Ludvig, jenž na východ Čech přišel během krátkého angažmá kouče Václava Baďoučka. Nově bude Ludvig tzv. „skills coachem“, tedy trenérem dovedností. Podobně zůstává v klubu i Vít Černohous, pro kterého vedení ještě hledá nové využití.

Kdo ale v klubu nepokračuje, tak tím je dosavadní asistent trenéra Marek Zadina. „Markovi děkujeme za odvedené služby. S malou přestávkou působil v Dynamu během tří posledních let, získal s týmem tři extraligové medaile a dvakrát přispěl k vítězství v základní části,“ uvedl Sýkora.

Už na přelomu května a června by měla odstartovat příprava na novou sezónu s tím, že by tehdy měl být u týmu i asistent Karel Mlejnek, který zatím ze zdravotních důvodů ještě v Pardubicích není. „Kluci dostanou po těžké sezoně přibližně měsíc volno, potřebují vydechnout. Potkáme se ke konci května a dáme dohromady přípravné období, abychom byli po fyzické stránce dobře nachystaní,“ představil nejbližší plány ve svém novém angažmá Pešán.