Zemřel uznávaný kameraman České televize František Němec

Jan Hrabě

Jan Hrabě

1. září 2025 20:21

František Němec (autor fotografie: VeronikaDv)
František Němec (autor fotografie: VeronikaDv) Foto: Wikimedia Commons

Českou filmařskou obec zasáhla o uplynulém víkendu smutná zpráva. Ve věku 92 let zemřel kameraman a fotograf František Němec. O úmrtí informovala jeho rodina. 

Hodonínský rodák Němec úspěšně absolvoval studium na FAMU v Praze, po kterém na konci 50. let nastoupil jako kameraman do České televize. V jejích řadách se soustředil především na natáčení pohádek a pořadů pro děti.

Němcovou nejznámější prací jsou Krkonošské pohádky, do jeho filmografie patří například i populární muzikálová pohádka O princezně, která ráčkovala. Na začátku kariéry se podílel i na natáčení klasických literárních děl. Byl tak za kamerou, když se natáčel televizní seriál Jana Eyrová. 

Němec se profesně zabýval i fotografií. Snímky pořizoval především během svých cest po starém kontinentu. Zesnulý kameraman byl členem Asociace českých kameramanů a Filmového a televizního svazu.

Němcova práce byla opakovaně oceněna. V roce 2013 obdržel ocenění za celoživotní dílo na zlínském filmovém festivalu. O čtyři roky později dostal na návrh Asociace českých kameramanů cenu DILIA za celoživotní dílo. 

včera

Drama se šťastným koncem. Těhotné ženě se zastavilo srdce, přežila ona i dítě

František Němec (kameraman) úmrtí filmy Česká televize

Aktuálně se děje

před 8 minutami

před 54 minutami

Aktualizováno před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Prezident Trump navštívil ministerstvo spravedlnosti

"Jednáte, jak vám nařídil Trump." Írán se vysmívá EU kvůli jadernému programu

Írán obviňuje Evropu z toho, že kvůli dohodě o jaderném programu podlehla tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa. Podle mluvčího íránského ministerstva zahraničí Esmaila Baghaeiho se Evropa vzdává role prostředníka a předává jaderný spis do rukou Spojených států. Jakmile bude na žádost Evropy do třiceti dnů znovu uvalen celosvětový sankční režim, USA získají právo veta v Radě bezpečnosti OSN.

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Zemětřesení, ilustrační foto

Masivní zemětřesení v Afghánistánu má přes 800 obětí, zraněných jsou tisíce

Podle mluvčího afghánské vlády Tálibánu si silné zemětřesení ve východní části země vyžádalo více než 800 obětí. Většina lidí zemřela v odlehlé provincii Kunar, kde podle Mudžáhida zahynulo až 800 lidí a 2 500 dalších bylo zraněno. V sousední provincii Nangarhár se počet obětí nezměnil, a činí 12 mrtvých a 255 zraněných.

před 7 hodinami

Takhle vypadá Titanic dnes.

Příběh, který dodnes fascinuje svět: Jak došlo k objevení vraku Titaniku?

Před čtyřiceti lety, 1. září, se na obrazovkách výzkumné lodi Knorr objevily rozmazané černobílé záběry kovového válce. Tým, který prohledával dno Atlantského oceánu, tušil, že by mohlo jít o kotel z nejslavnějšího potopeného vraku na světě, Titaniku. Členové týmu poslali kuchaře, aby probudil šéfa expedice Boba Ballarda. Ten byl zrovna ve své kajutě, kde si četl.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

před 12 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

včera

včera

včera

včera

Drama se šťastným koncem. Těhotné ženě se zastavilo srdce, přežila ona i dítě

Královéhradecká krajská záchranka informovala o neobvyklém případu, kdy její příslušníci zachraňovali život těhotné ženy se srdeční zástavou a jejího ještě nenarozeného dítěte. A byli úspěšní, což je to vůbec nejdůležitější. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy