Zemřel uznávaný kameraman České televize František Němec

Českou filmařskou obec zasáhla o uplynulém víkendu smutná zpráva. Ve věku 92 let zemřel kameraman a fotograf František Němec. O úmrtí informovala jeho rodina.
Hodonínský rodák Němec úspěšně absolvoval studium na FAMU v Praze, po kterém na konci 50. let nastoupil jako kameraman do České televize. V jejích řadách se soustředil především na natáčení pohádek a pořadů pro děti.
Němcovou nejznámější prací jsou Krkonošské pohádky, do jeho filmografie patří například i populární muzikálová pohádka O princezně, která ráčkovala. Na začátku kariéry se podílel i na natáčení klasických literárních děl. Byl tak za kamerou, když se natáčel televizní seriál Jana Eyrová.
Němec se profesně zabýval i fotografií. Snímky pořizoval především během svých cest po starém kontinentu. Zesnulý kameraman byl členem Asociace českých kameramanů a Filmového a televizního svazu.
Němcova práce byla opakovaně oceněna. V roce 2013 obdržel ocenění za celoživotní dílo na zlínském filmovém festivalu. O čtyři roky později dostal na návrh Asociace českých kameramanů cenu DILIA za celoživotní dílo.
