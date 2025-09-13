Rozloučení s kameramanem Františkem Němcem. Přišel i známý herec

Jan Hrabě

Jan Hrabě

13. září 2025 21:53

František Němec (autor fotografie: VeronikaDv)
František Němec (autor fotografie: VeronikaDv) Foto: Wikimedia Commons

Lidé se v pátek rozloučili s legendárním a uznávaným televizním kameramanem Františkem Němcem, jehož proslavila především práce pro Českou televizi. Němec zemřel během posledního srpnového víkendu, bylo mu 92 let. 

Poslední rozloučení, jak ostatně hovořily dřívější informace, proběhlo v pátek po poledni v Nové obřadní síni olšanského krematoria. Kromě nejbližších se přišel se zesnulým filmařem rozloučit například herec Jaroslav Satoranský, jehož Němec sledoval přes objektiv při natáčení slavných Krkonošských pohádek.

Hodonínský rodák Němec úspěšně absolvoval studium na FAMU v Praze, po kterém na konci 50. let nastoupil jako kameraman do České televize. V jejích řadách se soustředil především na natáčení pohádek a pořadů pro děti.

Němcovou nejznámější prací jsou Krkonošské pohádky, do jeho filmografie patří například i populární muzikálová pohádka O princezně, která ráčkovala. Na začátku kariéry se podílel i na natáčení klasických literárních děl. Byl tak za kamerou, když se natáčel televizní seriál Jana Eyrová. 

Němec se profesně zabýval i fotografií. Snímky pořizoval především během svých cest po starém kontinentu. Zesnulý kameraman byl členem Asociace českých kameramanů a Filmového a televizního svazu.

Němcova práce byla opakovaně oceněna. V roce 2013 obdržel ocenění za celoživotní dílo na zlínském filmovém festivalu. O čtyři roky později dostal na návrh Asociace českých kameramanů cenu DILIA za celoživotní dílo. 

