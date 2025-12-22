Drama v Liberci. Sedm zraněných při požáru domu, zachraňovali je hasiči

Dramatické okamžiky se v neděli odehrály v Liberci. Hasiči museli zachránit několik lidí z hořícího rodinného domu. Událost si vyžádala sedm zraněných osob a více než milionovou škodu. Příčina požáru je předmětem vyšetřování.
Čtyři hasičské jednotky vyjížděly v neděli večer do Ruprechtic. Krátce před půl jedenáctou byl ohlášen požár v rodinném domě, přičemž hořely dvě obytné místnosti v přízemí. Prvním úkolem pro požárníky byla záchrana lidských životů.
"Při příjezdu jednotek na místo události byly venku mimo objekt tři samoevakuované osoby. Další tři osoby, které se nacházely uvnitř – v horním patře domu, hasiči zachránili. Z nich dvě osoby přes balkon pomocí nastavovacích žebříků a jednu za pomoci vyváděcí masky vyvedli ven," uvedli hasiči na webu.
Požár si vyžádal úmrtí psa a zranění sedmi osob, které si všechny převzali záchranáři. Blíže neupřesněný počet zraněných musel být převezen do nemocnice.
Plameny se podařilo rychle dostat pod kontrolu, požár se přestal šířit už před 23. hodinou. Po další hodině byl zcela zlikvidován. Hasiči předběžně odhadli způsobenou škodu na půldruhého milionu korun, zásahem se podařilo uchránit hodnoty vyčíslené na zhruba 20 milionů korun.
Požáry , Hasiči , Liberecký kraj
Zdroj: Libor Novák