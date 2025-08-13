Ruská armáda prorazila ukrajinskou obrannou linii v Doněcké oblasti

Ruské síly prorazily ukrajinskou obrannou linii v Doněcké oblasti, krátce před klíčovými jednáními mezi USA a Ruskem o ukončení války. Podle ukrajinské výzkumné skupiny DeepState a některých vojenských analytiků tento průlom odhaluje nedostatky v ukrajinské armádě, uvedl server Politico.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na situaci prohlásil, že tyto nové útoky jasně ukazují, že Rusko neusiluje o ukončení nepřátelství, ale naopak se připravuje na nové ofenzivy.
Ruský prezident Vladimir Putin se v pátek setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Aljašce, kde se bude jednat o potenciálním mírovém řešení. Zelenskyj vyjádřil obavy, že by se Rusové mohli snažit obelstít Spojené státy ohledně svých skutečných záměrů. Ukrajina již dříve odmítla požadavek Ruska na postoupení částí Doněcké oblasti, které Moskva dosud plně neovládá, jako součást případné dohody o příměří.
Přestože ukrajinská armáda popřela, že by ruské jednotky získaly nové pozice po postupu o zhruba 15 kilometrů v posledních pěti dnech, DeepState, která monitoruje pohyby na frontové linii pomocí otevřených zdrojů, tvrdí, že velící důstojníci situaci zlehčují. Toto hodnocení potvrzují i někteří vojáci přímo na místě.
Institut pro studium války (ISW) označil ruský postup za "předčasný průlom", ale dodává, že ruské jednotky se "s velkou pravděpodobností budou snažit v příštích dnech rozvinout taktický postup v operativní průlom". Tento vývoj ohrožuje ukrajinské zásobovací trasy a vystavuje několik klíčových měst v regionu riziku obklíčení a ztráty.
Generální štáb ukrajinské armády oznámil, že rozhodl o nasazení dalších sil do oblasti. Bývalý podplukovník ukrajinské Národní gardy Bohdan Krotevyč označil situaci za „katastrofální“ a kritizoval roztříštěnost jednotek, absenci jasné strategie a nedostatečné povědomí seniorního vedení o situaci na frontě. Tyto kritiky se v posledních měsících objevují od vojáků i dobrovolníků opakovaně.
Vojáci na frontě dlouhodobě upozorňují na zkreslená hlášení z bojiště a nedostatečnou informovanost velitelů. Průlom v Doněcké oblasti vnímá Zelenskyj jako přípravu na další ofenzivy a ne jako snahu o dosažení míru. Jeho vyjádření tak staví summit v Anchorage do zcela nového světla a posiluje obavy, že se ruská strana snaží využít jednání k diplomatickému manévrování, zatímco na bojišti pokračuje v plánech na eskalaci konfliktu.
S blížícím se summitem mezi Donaldem Trumpem a Vladimirem Putinem v Aljašce, kde se má jednat o ukončení války na Ukrajině, se evropští lídři snaží vyvinout tlak na amerického prezidenta. Uvedl to server The Guardian.
Zdroj: Libor Novák