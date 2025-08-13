Izraelské armáda operuje na Západním břehu Jordánu. Uzavírá obchody, omezuje pohyb lidí

Život v palestinském městě Hebronu na Západním břehu Jordánu se neustále zhoršuje. Izraelští vojáci běžně uzavírají ulice, omezují pohyb místních obyvatel a dohlížejí na přesuny židovských osadníků. Tyto akce mají zásadní dopad na každodenní život Palestinců, kteří se musí vyrovnávat s neustálým napětím a omezeními, píše Sky News.
V Hebronu, kde se prolínají palestinské a izraelské oblasti, začala eskalace brzy po úsvitu. Na ulicích se objevili izraelští vojáci (IDF) s těžkou výzbrojí. Ti se následně rozmístili po celém tržišti v centru města a nařídili zavřít všechny stánky a obchody. Skupiny palestinských novinářů, kteří se snažili situaci zdokumentovat, byly nuceny opustit prostor.
Vojáci, podporovaní obrněnými vozidly, uzavřeli velkou část centra a nikomu nedovolili projít. Odháněli dokonce i mladého muže na vozíčku, který se snažil dostat dál. Starší ženě, která se snažila zachránit své zboží a kartonové krabice, voják šlápl na krabice a odkopnul je. Tento zdánlivě bezvýznamný čin vyvolal u přihlížejících pocit bezmoci.
Po několika hodinách, kdy vojáci hlídali prázdné ulice, prošla kolem zástupu vojáků skupina ortodoxních židů a osadníků. Ti se vydali k místní hrobce, kterou považují za posvátnou, a s dohledem izraelských vojáků se bez problémů dostali do oblasti, která byla před chvílí zcela uzavřena pro palestinské obyvatele.
Podle místního obchodníka Waseema Jabariho takové situace nejsou v Hebronu ničím neobvyklým. Osadníci, doprovázeni vojáky, prochází městem každý týden, aby ukázali, že celý Hebron patří jim. Waseem, který se narodil a vyrostl v Hebronu, ale říká, že on a ostatní Palestinci si přejí mír a spravedlnost. Nechtějí násilí, ale potřebují svobodu a práva stejná jako ostatní.
Hebron je v rámci Západního břehu Jordánu klasifikován jako Oblast A, kde by Izraelci vůbec neměli mít přístup. Dění v ulicích však ukazuje, že toto právní vymezení se v praxi nijak neprojevuje. Vojáci a osadníci ignorují mezinárodní dohody a chovají se podle vlastních pravidel, což jen zvyšuje napětí a pocit nespravedlnosti.
Život pro Palestince na Západním břehu se zhoršil po útoku Hamásu ze 7. října. Konflikt, který zpočátku vypukl v Gaze, se rozšířil i do dalších částí regionu. Situace v Hebronu je toho jasným důkazem. Stále více se zde projevuje napětí a násilí, které se stalo každodenní realitou.
Německý kancléř Friedrich Merz se ocitá ve složité situaci, kdy musí řešit domácí i zahraniční problémy. Po 100 dnech v úřadu čelí tlaku ze strany rostoucí pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) a zároveň se snaží udržet pohromadě svou koaliční vládu se Sociálně demokratickou stranou (SPD). Osud jeho vlády a tradiční Křesťansko-demokratické unie (CDU) závisí na tom, jak se mu podaří čelit výzvám ze strany AfD, která chce ovládnout německou politiku.
Zdroj: Libor Novák