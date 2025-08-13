Izraelské armáda operuje na Západním břehu Jordánu. Uzavírá obchody, omezuje pohyb lidí

Libor Novák

13. srpna 2025 12:34

Izraelská armáda
Izraelská armáda Foto: Israel Defense Forces

Život v palestinském městě Hebronu na Západním břehu Jordánu se neustále zhoršuje. Izraelští vojáci běžně uzavírají ulice, omezují pohyb místních obyvatel a dohlížejí na přesuny židovských osadníků. Tyto akce mají zásadní dopad na každodenní život Palestinců, kteří se musí vyrovnávat s neustálým napětím a omezeními, píše Sky News.

V Hebronu, kde se prolínají palestinské a izraelské oblasti, začala eskalace brzy po úsvitu. Na ulicích se objevili izraelští vojáci (IDF) s těžkou výzbrojí. Ti se následně rozmístili po celém tržišti v centru města a nařídili zavřít všechny stánky a obchody. Skupiny palestinských novinářů, kteří se snažili situaci zdokumentovat, byly nuceny opustit prostor.

Vojáci, podporovaní obrněnými vozidly, uzavřeli velkou část centra a nikomu nedovolili projít. Odháněli dokonce i mladého muže na vozíčku, který se snažil dostat dál. Starší ženě, která se snažila zachránit své zboží a kartonové krabice, voják šlápl na krabice a odkopnul je. Tento zdánlivě bezvýznamný čin vyvolal u přihlížejících pocit bezmoci.

Po několika hodinách, kdy vojáci hlídali prázdné ulice, prošla kolem zástupu vojáků skupina ortodoxních židů a osadníků. Ti se vydali k místní hrobce, kterou považují za posvátnou, a s dohledem izraelských vojáků se bez problémů dostali do oblasti, která byla před chvílí zcela uzavřena pro palestinské obyvatele.

Podle místního obchodníka Waseema Jabariho takové situace nejsou v Hebronu ničím neobvyklým. Osadníci, doprovázeni vojáky, prochází městem každý týden, aby ukázali, že celý Hebron patří jim. Waseem, který se narodil a vyrostl v Hebronu, ale říká, že on a ostatní Palestinci si přejí mír a spravedlnost. Nechtějí násilí, ale potřebují svobodu a práva stejná jako ostatní.

Hebron je v rámci Západního břehu Jordánu klasifikován jako Oblast A, kde by Izraelci vůbec neměli mít přístup. Dění v ulicích však ukazuje, že toto právní vymezení se v praxi nijak neprojevuje. Vojáci a osadníci ignorují mezinárodní dohody a chovají se podle vlastních pravidel, což jen zvyšuje napětí a pocit nespravedlnosti.

Život pro Palestince na Západním břehu se zhoršil po útoku Hamásu ze 7. října. Konflikt, který zpočátku vypukl v Gaze, se rozšířil i do dalších částí regionu. Situace v Hebronu je toho jasným důkazem. Stále více se zde projevuje napětí a násilí, které se stalo každodenní realitou.

včera

Gazu zasypávají nové letecké útoky. Západ volá po okamžitém ukončení

Palestina

Evropské stát zvažují uznání státu Palestina. Co to ale znamená a co se změní?

Británie se před několika dny rozhodla následovat příkladu Francie a oznámila, že by mohla v září uznat stát Palestina, pokud Izrael splní několik zásadních podmínek. Ty zahrnují uzavření udržitelného míru, povolení humanitární pomoci, schválení příměří a zastavení anexe Západního břehu Jordánu. Vláda Spojeného království zároveň vyzvala Hamás, aby propustil zbývající rukojmí, odzbrojil se a přestal se podílet na vládě v Gaze. 

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

před 1 hodinou

Margita Balaštíková

Balaštíková končí na kandidátce ANO. Měla se pokusit objednat vraždu psa

Poslankyně ANO Margita Balaštíková čelí podezření, že se v roce 2023 pokusila objednat zabití psa partnerky svého tehdejšího manžela. Z tohoto jednání ji usvědčuje uniknutá nahrávka, kterou zřejmě pořídil právě její bývalý manžel. Předseda hnutí Andrej Babiš zdůraznil, že poslankyně nebude na kandidátce hnutí ANO pro podzimní sněmovní volby. Balaštíková obvinění popírá a tvrdí, že nahrávka je podvrh.

před 2 hodinami

Situace na polsko-běloruských hranicích

Záhadné žhářské útoky, migrace, sabotáže. Polsko stojí ve frontové linii proti ruské hybridní válce

Polsko se stalo evropskou frontovou linií proti ruské agresi, ovšem nejedná se o konvenční válku. Od prosince 2023, kdy se k moci dostala liberální Občanská koalice, čelí polské bezpečnostní složky kritice kvůli svému spíše reaktivnímu než proaktivnímu přístupu k destabilizujícím aktivitám Ruska. Na pozadí této situace se Polsko potýká s vlnou záhadných sabotáží a útoků, které ohrožují jeho stabilitu a bezpečnost.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj míří do Berlína. S Merzem, Ruttem, Trumpem a dalšími lídry bude jednat o summitu s Putinem

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes přicestuje do Berlína, aby se zde připojil k online hovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a evropskými lídry. Videokonference se koná jen dva dny před plánovaným osobním setkáním Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljašce. Cílem této konference je připravit evropskou pozici pro nadcházející summit, kde se má jednat o ukončení války na Ukrajině.

před 3 hodinami

Ruská armáda

Ruská armáda prorazila ukrajinskou obrannou linii v Doněcké oblasti

Ruské síly prorazily ukrajinskou obrannou linii v Doněcké oblasti, krátce před klíčovými jednáními mezi USA a Ruskem o ukončení války. Podle ukrajinské výzkumné skupiny DeepState a některých vojenských analytiků tento průlom odhaluje nedostatky v ukrajinské armádě, uvedl server Politico.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj odmítá dát Putinovi Donbas. Bez referenda ani nemůže

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítá jakékoli ruské návrhy na postoupení Donbasu. Podle jeho slov by takový krok Rusku poskytl výhodnou pozici pro přípravu budoucích ofenziv. Zelenskyj to řekl před nadcházejícím setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským protějškem Vladimirem Putinem v aljašském Anchorage.

před 4 hodinami

prodejna Alza

Alza klame zákazníky? Firmám aktivně nabízí služby, které nemohou využít

Dosluhuje vám starý telefon a přemýšlíte o koupi nového? Bezesporu jste zaregistrovali, že někteří z tuzemských prodejců nabízí takzvaný "výkupní bonus", tedy slevu či peníze na nákup nového zboží v případě, kdy jim svůj starý telefon odprodáte. Tuto službu nabízí svým zákazníkům i největší český internetový obchod Alza.cz, jak ale někteří záhy zjistí, neplatí pro všechny.

před 5 hodinami

Vladimír Putin a Donald Trump

Přípravy na summit Trumpa s Putinem vrcholí. Lidé na Aljašce nabízí jako místo schůzky své domy

Bílý dům v rychlosti organizuje historický summit v Anchorage, který se uskuteční v pátek. Během krátké doby museli američtí úředníci najít vhodné místo pro setkání prezidenta Donalda Trumpa a jeho ruského protějšku Vladimira Putina. Ukázalo se, že v Aljašce, která je uprostřed letní turistické sezóny, jsou možnosti omezené. Někteří obyvatelé státu dokonce nabídli své domy, aby v nich mohla schůzka proběhnout.

před 6 hodinami

včera

AC Sparta Praha

Sparta s Araratem prohrávala, ale duel nakonec ovládla. Ostrava viděla vítěznou přestřelku s Austrií

Další evropský fotbalový pohárový týden pokračoval čtvrtečními zápasy 3. předkol Evropské ligy a Konferenční ligy, přičemž o účast v té druhé zmiňované soutěži bojují dva české kluby, tedy pražská Sparta a Baník Ostrava. Pražané se po kazašském Aktobe utkává s další neznámou a to tentokrát s arménským Araratem-Armenia. Tento celek sice na Letné jako první vedl, když mu vyšel úvod zápasu, do konce prvního poločasu se však Spartě podařilo otočit a protože druhá půle už byla z její strany daleko povedenější, přidala ještě další dvě branky a upravila tak na konečných 4:1. Doma hráli svůj úvodní zápas 3. předkola Konferenční ligy i fotbalisté Ostravy, kteří ve Vítkovicích hostili Austrii Vídeň a i tady český klub nejprve prohrával, aby stav ještě do konce první půle dokázal otočit na 2:1. Atraktivně divoký zápas pokračoval i po obrátce, kdy poté, co domácí zvýšili na 3:1 a vypadalo vše nadějněji, přišlo ze strany hostů vyrovnání na 3:3 a o rozhodující gól se tak nakonec postaral až Prekop v 82. minutě. 

včera

Tomáš Chorý

Chorý předvedl jeden z dalších blikanců. Za úder do rozkroku dostal šestizápasový trest

Už po třech ligových kolech musela Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) sáhnout k vyššímu trestu pro někoho z prvoligových fotbalistů. Konkrétně se tak jedná o slávistického útočníka Tomáše Chorého. Ten za svůj zákrok, kdy v závěru zápasu v 95. minutě na Slovácku (1:0 pro Slavii) udeřil pěstí do rozkroku gólmana Milana Heči, totiž obdržel šestizápasový trest.

včera

včera

včera

Washngton D.C.

Do Washingtonu dorazila Trumpem povolaná Národní garda

Po příjezdu Národní gardy do Washingtonu DC se primátorka Muriel Bowserová zavázala, že bude s federální vládou „pracovat bok po boku“. Prezident Donald Trump nasadil jednotky Národní gardy poté, co převzal kontrolu nad městskou policií, a to i přesto, že míra násilné kriminality ve městě je na třicetiletém minimu. Tento krok vyvolává u demokratů obavy, že se podobný scénář odehraje i v dalších amerických městech.

včera

Německá policie, ilustrační foto

Třináctiletý český chlapec, který se ztratil v Německu, je po smrti

Německé město Hoyerswerda v Sasku se oklepává z nečekané tragédie. Třináctiletý český chlapec Karel, který byl na dovolené s rodinou, byl nalezen mrtvý nedaleko železniční trati směrem na Polsko. Pátrání po chlapci, který byl pohřešovaný dva dny, tak skončilo tím nejhorším možným způsobem.

včera

Situace v Gaze po izraelských náletech

Gazu zasypávají nové letecké útoky. Západ volá po okamžitém ukončení

Gaza se zmítá pod silnými leteckými útoky, které provádí Izrael v rámci příprav na obsazení města. Humanitární situace v Gaze je katastrofální, což vedlo k tomu, že Velká Británie a její spojenci vydali společné prohlášení, v němž upozorňují, že se "před jejich očima odehrává hladomor", a volají po okamžitém jednání, které by situaci změnilo.

včera

včera

Greta Thunbergová na lodi Madleen

Aktivisté se pokusí prolomit izraelskou blokádu. Do Pásma Gazy pošlou desítky lidí

Švédská klimatická aktivistka Greta Thunbergová oznámila, že se zapojí do masivní humanitární akce, jejímž cílem je dopravit pomoc do Gazy a prolomit izraelskou blokádu. Akce, která je podle ní největším pokusem o porušení nelegálního obležení, se má uskutečnit 31. srpna. Thunbergová se přidá k dalším aktivistům, kteří vyplují na desítkách lodí ze Španělska. K těmto plavidlům se 4. září připojí desítky dalších, jež vyrazí z Tuniska a jiných přístavů.

včera

Sto dní v úřadu: Merz je pod tlakem světového dění, mezi tím se mu v Německu kupí problémy

Německý kancléř Friedrich Merz se ocitá ve složité situaci, kdy musí řešit domácí i zahraniční problémy. Po 100 dnech v úřadu čelí tlaku ze strany rostoucí pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) a zároveň se snaží udržet pohromadě svou koaliční vládu se Sociálně demokratickou stranou (SPD). Osud jeho vlády a tradiční Křesťansko-demokratické unie (CDU) závisí na tom, jak se mu podaří čelit výzvám ze strany AfD, která chce ovládnout německou politiku.

Zdroj: Libor Novák

