Zelenskyj míří do Berlína. S Merzem, Ruttem, Trumpem a dalšími lídry bude jednat o summitu s Putinem

Libor Novák

13. srpna 2025 10:56

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes přicestuje do Berlína, aby se zde připojil k online hovoru s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a evropskými lídry. Videokonference se koná jen dva dny před plánovaným osobním setkáním Trumpa a ruského prezidenta Vladimira Putina na Aljašce. Cílem této konference je připravit evropskou pozici pro nadcházející summit, kde se má jednat o ukončení války na Ukrajině.

Putin má na setkání s Trumpem v Anchorage údajně požadovat, aby Ukrajina postoupila Rusku část svého území výměnou za příměří. Kyjev však takovou možnost důrazně odmítá. Zelenskyj v této souvislosti několikrát zopakoval, že Ukrajina se svého území nevzdá, a jakékoli ústupky by Rusko využilo jako odrazový můstek pro další útoky.

Setkání v Berlíně, které hostí německý kancléř Friedrich Merz, má přispět k tomu, aby se Ukrajina a její evropští spojenci dokázali co nejlépe připravit na případná mírová jednání. Cílem je nalézt společný postup, který by posílil tlak na Rusko. Merzův kabinet se rozhodl uspořádat tuto schůzku právě proto, že hrozilo, že by Ukrajina a Evropa mohly být na nadcházejícím summitu mezi Trumpem a Putinem opomenuty.

Kromě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa byli na jednání podle CNN pozváni také lídři Francie, Velké Británie, Finska, Itálie a Polska. Účast potvrdili i předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen a generální tajemník NATO Mark Rutte, stejně jako viceprezident JD Vance.

Volodymyr Zelenskyj se v Berlíně setká také s německým kancléřem Friedrichem Merzem na bilaterálním jednání, které je součástí jeho pracovní cesty. Témata rozhovorů se budou týkat především pokračující podpory Ukrajině a snahy o nalezení diplomatického řešení konfliktu.

Jednání přicházejí v době, kdy se ukrajinské vedení obává, že by Donald Trump mohl uzavřít dohodu, která by pro Kyjev nebyla výhodná. Zdroje uvádí, že by se Trump mohl snažit stylizovat do role mírotvorce, a to i za cenu, že by Ukrajina musela přistoupit na územní ústupky. Evropští lídři se proto snaží Trumpovi přednést svůj společný postoj.

Zelenskyj dal najevo, že nehodlá ustupovat od ukrajinské ústavy a mezinárodního práva, které garantuje územní celistvost země. Důrazně opakuje, že bez přímé účasti Ukrajiny nelze uzavřít žádnou platnou dohodu, a jakékoli rozhodnutí přijaté bez jejího souhlasu považuje za "mrtvé".

Třináctiletý český chlapec, který se ztratil v Německu, je po smrti

Ruská armáda

Ruská armáda prorazila ukrajinskou obrannou linii v Doněcké oblasti

Ruské síly prorazily ukrajinskou obrannou linii v Doněcké oblasti, krátce před klíčovými jednáními mezi USA a Ruskem o ukončení války. Podle ukrajinské výzkumné skupiny DeepState a některých vojenských analytiků tento průlom odhaluje nedostatky v ukrajinské armádě, uvedl server Politico.
Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj odmítá dát Putinovi Donbas. Bez referenda ani nemůže

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítá jakékoli ruské návrhy na postoupení Donbasu. Podle jeho slov by takový krok Rusku poskytl výhodnou pozici pro přípravu budoucích ofenziv. Zelenskyj to řekl před nadcházejícím setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským protějškem Vladimirem Putinem v aljašském Anchorage.

Zdroj: Libor Novák

