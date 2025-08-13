Tropické počasí začíná. Nová výstraha zvyšuje stupeň nebezpečí

Středa je v očích meteorologů okamžikem nástupu aktuální vlny veder. Hydrometeorologický ústav dopoledne upřesnil výstrahu platnou pro dnešní den. Zvyšuje se stupeň nebezpečí pro část jižní Moravy a nížiny v západní polovině Čech, kde hrozí velmi vysoké teploty.
"V přílivu teplého vzduchu od jihu budou ve středu maximální teploty vystupovat na většině území Česka přes 31 °C, na jihu Moravy a v nížinách v západní polovině Čech i přes 34 °C," uvedli meteorologové na sociální síti X.
Ústav upozornil, že výstrahy pro další dny zůstávají nezměněné. Ve čtvrtek a v pátek překročí odpolední maxima 31 stupňů, ve větší části Čech a moravských a slezských nížin vystoupají nad 34 stupňů. V sobotu se má od západu ochlazovat, protože přijde studená fronta. Teploty přes 31 °C už budou panovat pouze na jižní a střední Moravě.
Při vysokých teplotách hrozí nebezpečí přehřátí a dehydratace. Lidem se doporučuje dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami, omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách a nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Německý kancléř Friedrich Merz se ocitá ve složité situaci, kdy musí řešit domácí i zahraniční problémy. Po 100 dnech v úřadu čelí tlaku ze strany rostoucí pravicové strany Alternativa pro Německo (AfD) a zároveň se snaží udržet pohromadě svou koaliční vládu se Sociálně demokratickou stranou (SPD). Osud jeho vlády a tradiční Křesťansko-demokratické unie (CDU) závisí na tom, jak se mu podaří čelit výzvám ze strany AfD, která chce ovládnout německou politiku.
Zdroj: Libor Novák