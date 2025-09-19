Letní počasí se ještě jednou vrací. Po víkendu bude zase všechno jinak

Je to tady. Do konce týdne bude v Česku panovat babí léto, maximální teploty budou atakovat třicítku. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Po víkendu však nastane výrazná změna počasí.
Podle meteorologů se dnes lidé mohou těšit na modrou oblohu. Ráno se zřídka mohou vyskytnout mlhy, ale přes den poletí teploty nahoru a překročí letních 25 °C. "Slunečno bude i v sobotu a v neděli, ráno se mohou opět ojediněle vytvářet mlhy, ale odpolední teploty budou ještě vyšší než v pátek," uvedl ústav na sociální síti X.
Změna počasí nastane až na počátku příštího týdne. Od západu se postupně zatáhne, očekávají se dešťové srážky nebo přeháňky na většině území. Výjimečně hrozí i bouřky. "Výrazně se ochladí. Odpolední teploty nebudou v polovině týdne pravděpodobně dosahovat ani 20 °C," dodali meteorologové.
Předpověď na pátek:
Jasno nebo skoro jasno, v noci na severovýchodě až oblačno. Ráno na Moravě a severovýchodě Čech místy, jinde ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C, v údolích ojediněle kolem 7 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 °C, v 1000 m na horách kolem 20 °C. Slabý jihozápadní až západní vítr do 4 m/s se bude večer měnit na jihovýchodní.
Předpověď na sobotu:
V noci a ráno většinou jasno, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne převážně polojasno. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C, v údolích kolem 8 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 °C. Slabý proměnlivý, ve východní polovině území během dne mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s.
Předpověď na neděli:
Skoro jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. K večeru na západě Čech přibývání oblačnosti a později ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, při mírném větru, hlavně na východě kolem 17 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C. Slabý proměnlivý, hlavně ve východní polovině území mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s.
Související
Počasí bude příští týden chladnější, navíc i zaprší
Počasí se po víkendu navrátí od babího léta k podzimu, naznačuje výhled
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Televize, které kritizují Trumpa, by mohly přijít o licenci, navrhuje prezident USA
před 1 hodinou
Letní počasí se ještě jednou vrací. Po víkendu bude zase všechno jinak
včera
OBRAZEM: Nebe nad Prahou ovládly legendární stíhačky Red Arrows
včera
Netradiční pohřeb zástupce britské monarchie. Zazněl i vzkaz od papeže
včera
Vojenská policie smutní. Zemřel kapitán Jan Brzobohatý
včera
OBRAZEM: Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně
včera
OSN: Situace v Gaze není nic menšího než katastrofální
včera
Trump: Putin mě zklamal, válka na Ukrajině se ale USA netýká
včera
Slováci kritizují Rakušana. Ficův ministr nechal v Praze tlumočit vzkaz
včera
Tělo Dahlmeierové zůstane tam, kde přišla o život, potvrdil její tým
včera
Čelní střet u Pohořelic nepřežila žena. Další lidé utrpěli zranění
včera
Chcete od mladých lidí výkony a peníze? Tak si jejich problémů všímejte, drazí politici
včera
Za tragédii letounu Air India může Boeing, tvrdí rodiny obětí. Podaly žalobu
včera
Ukrajina má dva plány. Zelenskyj možná bude shánět desítky miliard dolarů
včera
Duka odsloužil mši za Kirka. Před atentátem ho podle svých slov neznal
Aktualizováno včera
Kimmel mizí z vysílání ABC kvůli výrokům po smrti Kirka. Trump slaví
včera
"Hanba by mě fackovala." Socdem už nejde zachránit, míní politoložka a někdejší členka Ostrá
včera
Česko odmítá unijní klimatický cíl 2040. Vláda vyzývá k jeho přehodnocení
včera
Policie uzavřela vraždy prodavaček v Hradci Králové. Mladíkovi hrozí maximální možný trest
včera
Ústavní soud odpoví na palčivou otázku. Může ovlivnit úspěch SPD a Stačilo
Do vrcholící předvolební vřavy se chystá vstoupit i Ústavní soud. Podle předsedy Josefa Baxy se bude zabývat dvěma stížnostmi na skryté koalice, které se týkají kandidátek hnutí SPD a Stačilo. Obě uskupení mají podle průzkumů šanci se dostat do Poslanecké sněmovny.
Zdroj: Jan Hrabě