Letní počasí se ještě jednou vrací. Po víkendu bude zase všechno jinak

Jan Hrabě

19. září 2025 7:00

Letní počasí
Letní počasí Foto: Pixabay

Je to tady. Do konce týdne bude v Česku panovat babí léto, maximální teploty budou atakovat třicítku. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Po víkendu však nastane výrazná změna počasí. 

Podle meteorologů se dnes lidé mohou těšit na modrou oblohu. Ráno se zřídka mohou vyskytnout mlhy, ale přes den poletí teploty nahoru a překročí letních 25 °C. "Slunečno bude i v sobotu a v neděli, ráno se mohou opět ojediněle vytvářet mlhy, ale odpolední teploty budou ještě vyšší než v pátek," uvedl ústav na sociální síti X.

Změna počasí nastane až na počátku příštího týdne. Od západu se postupně zatáhne, očekávají se dešťové srážky nebo přeháňky na většině území. Výjimečně hrozí i bouřky. "Výrazně se ochladí. Odpolední teploty nebudou v polovině týdne pravděpodobně dosahovat ani 20 °C," dodali meteorologové.

Předpověď na pátek:

Jasno nebo skoro jasno, v noci na severovýchodě až oblačno. Ráno na Moravě a severovýchodě Čech místy, jinde ojediněle mlhy. Nejnižší noční teploty 13 až 9 °C, v údolích ojediněle kolem 7 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 °C, v 1000 m na horách kolem 20 °C. Slabý jihozápadní až západní vítr do 4 m/s se bude večer měnit na jihovýchodní.

Předpověď na sobotu:

V noci a ráno většinou jasno, ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne převážně polojasno. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C, v údolích kolem 8 °C. Nejvyšší denní teploty 25 až 29 °C. Slabý proměnlivý, ve východní polovině území během dne mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s.

Předpověď na neděli:

Skoro jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. K večeru na západě Čech přibývání oblačnosti a později ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 14 až 10 °C, při mírném větru, hlavně na východě kolem 17 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 28 °C. Slabý proměnlivý, hlavně ve východní polovině území mírný vítr z jižních směrů 3 až 7 m/s.

včera

Počasí bude příští týden chladnější, navíc i zaprší

Zdroj: Jan Hrabě

