Počasí o víkendu: Vrátí se letní teploty, ale bez tropů

O víkendu se do Česka podle ČHMÚ.cz vrátí letní teploty, které budou atakovat tropickou třicítku.
Předpověď na sobotu:
Jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Nejnižší noční teploty 12 až 8 °C, v Čechách v údolích kolem 6 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 °C. Slabý, místy mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 m/s.
Předpověď na neděli:
Jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost. Od západu postupně částečné přibývání oblačnosti a místy déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejnižší noční teploty 15 až 10 °C, v Čechách v údolích kolem 8 °C. Nejvyšší denní teploty 24 až 29 °C.
