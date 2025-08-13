Jsme jediný spojenec, kterého na Blízkém východě máte, varuje izraelský diplomat EU

Podle končícího izraelského velvyslance v Bruselu Haima Regeva hrozí, že Evropa ztratí svou roli v budoucím uspořádání Blízkého východu, pokud se rozhodne potrestat Izrael kvůli válce v Gaze. Ve svém posledním rozhovoru pro portál Politico Regev ostře zkritizoval ty členské státy, které prosazují sankce, a varoval před nebezpečím, které to představuje pro vzájemné vztahy.
Haim Regev, který po čtyřech letech v Bruselu končí ve své funkci, se ostře pustil do kritiků Izraele z Irska, Nizozemska, Španělska a Slovinska. Varoval také lídry Francie, Německa a Spojeného království, že jejich nedávná kritika nahrává teroristům z Hamásu a antisemitům.
Apeloval na EU, aby nepozastavovala účast Izraele v programu Horizon Europe nebo neomezovala obchodní vazby. Podle něj takové kroky nebudou mít vliv na Izrael, ale poškodí Evropu.
"Nátlak se nikdy neosvědčil a nikdy se neosvědčí," řekl Regev. "Pokud k tomu dojde, nevidím, že by EU hrála v tomto regionu jakoukoli roli." Regev se obává, že kroky jako pozastavení programu Horizon zničí vše, co se v posledních letech vybudovalo, a Evropská unie ztratí jakoukoli šanci ovlivňovat situaci v regionu po válce.
Vztahy mezi Izraelem a EU se v posledních týdnech výrazně zhoršily kvůli sílící kritice utrpení Palestinců v Gaze. Evropská komise dokonce varovala před hrozícím hladomorem a navrhla pozastavit části Asociační dohody mezi EU a Izraelem, které se týkají výzkumu a vývoje. Došla k závěru, že Izrael porušil své závazky v oblasti lidských práv. Tento návrh však dosud zablokovalo Německo, které nepodporuje penalizování Izraele tímto způsobem.
Regev, který osobně podepsal dohodu Horizon, vyjádřil naději, že nakonec nedojde k jejímu pozastavení. Věří, že pro takto tvrdý postoj, jako je například přerušení obchodních vztahů, nebude mezi členskými státy dostatečná podpora. Uznává však, že podpora EU pro Izrael, která byla největší po útocích Hamásu ze 7. října 2023, se s délkou trvání války oslabila.
Podle Regeva je Izrael pro EU "sousedem snů", protože je to demokratická země bez problémů s migrací a s podporou práv homosexuálů. „Izrael je jediným hráčem v regionu, který přímo slouží zájmům EU,“ dodal. Ne všichni v Bruselu to ale vidí stejně. Část zaměstnanců Komise dokonce hrozí stávkou na protest proti válce v Gaze a komisaři jsou rozděleni v názoru, jak reagovat na izraelské plány.
Regev je "extrémně zklamaný", že se k Izraeli kritickým zemím přidalo i Nizozemsko. Zvláště pak nesouhlasí s nedávným rozhodnutím Německa zakázat vývoz zbraní, které by mohly být použity v Gaze.
V této souvislosti Regev vyjádřil znepokojení nad tím, že se v evropských společnostech „vracejí staré časy“, kdy byl antisemitismus běžný. Podle něj již není bezpečné být v Evropě Židem. Kritika Izraele kvůli válce v Gaze a utrpení Palestinců je podle Regeva některými lidmi zneužívána k útokům na Židy v Evropě.
Gaza se zmítá pod silnými leteckými útoky, které provádí Izrael v rámci příprav na obsazení města. Humanitární situace v Gaze je katastrofální, což vedlo k tomu, že Velká Británie a její spojenci vydali společné prohlášení, v němž upozorňují, že se "před jejich očima odehrává hladomor", a volají po okamžitém jednání, které by situaci změnilo.
Zdroj: Libor Novák