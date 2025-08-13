Čína v úterý oznámila, že přerušuje veškeré styky s českým prezidentem Petrem Pavlem. Pekingu vadí jeho nedávné setkání s tibetským duchovním vůdcem dalajlámou, informoval web Politico. Podle Pražského hradu nejde o krok, který by měnil dosavadní nastavení vztahů obou stran.
Čínské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Pavel navzdory opakovaným protestům Pekingu navštívil dalajlámu v Indii. Podle čínské strany jde o vážné porušení politického závazku, který česká vláda dala čínské, a také o poškození čínské suverenity a teritoriální integrity.
"Čína to důrazně odsuzuje a rozhodně se proti tomu staví a české straně vznesla vážné protesty. Vzhledem k závažnosti Pavlova provokativního jednání se Čína rozhodla s ním ukončit veškeré kontakty," sdělil mluvčí ministerstva.
Podle prezidentské kanceláře mělo Pavlovo setkání s tibetským duchovním vůdcem ryze soukromý charakter. "Na prezidentské úrovni mezi ČR a Čínou v současnosti neprobíhá žádná přímá komunikace, nejde tedy o krok, který by měnil dosavadní nastavení," konstatoval Pražský hrad na sociální síti X.
Pavel se setkal s dalajlámou, který pobývá v indickém exilu, během soukromé cesty na konci července, aby mu poblahopřál ke kulatým 90. narozeninám. Čína neuznává tibetskou exilovou vládu a považuje Tibet za část svého území.
Současný český prezident měl spory s čínskou stranou již v minulosti. Peking naštval například tím, když krátce po svém zvolení v lednu 2023 zavolal tchajwanskému protějškovi.
