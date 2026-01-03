Pavel reagoval na Okamurův projev. Budí to znepokojení, přiznal prezident

Novoroční projev šéfa Sněmovny Tomia Okamury (SPD) nenechal bez reakce ani prezident Petr Pavel. Vyjádření hodlá probrat s premiérem i dalšími ústavními činiteli. Podle Pavla je nutné koordinovat zahraniční a bezpečnostní politiku, aby Česko bylo pro ostatní důvěryhodným partnerem.
"Vyjádření předsedy poslanecké sněmovny, třetího nejvyššího ústavního činitele, budí znepokojení nejen u našich občanů, ale i v zahraničí, u našich spojenců a partnerů," podotkl Pavel na sociální síti X.
Prezident proto chce o záležitosti mluvit s premiérem Andrejem Babišem (ANO). "Budu o tom jednat na nejbližším jednání s předsedou koaliční vlády a na setkání ústavních činitelů. Koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky je základem naší důvěryhodnosti jako partnera," dodal.
Pavel se s Babišem sejde příští týden ve středu na tradičním novoročním obědě prezidenta a předsedy vlády na Pražském hradě. Šéf hnutí ANO se zatím k Okamurovým výrokům nijak nevyjádřil.
Lídra koaličního hnutí SPD kritizovali zejména zástupci sněmovní opozice. Předsedové Pirátů a TOP 09, tedy Zdeněk Hřib a Matěj Ondřej Havel, se shodli na společném postupu. "Chceme, aby Okamura skončil jako předseda Sněmovny. Společně s dalšími stranami opozice v příštím týdnu zahájíme sběr podpisů potřebných pro projednání jeho odvolání ve Sněmovně," napsal Hřib v pátek na síti X.
Okamura v novoročním projevu neváhal kritizovat ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a především lidi z jeho okolí. "„Penězovody tečou všemi směry a každý na tom byznysu něco trhne. Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata," nechal se slyšet.
Související
Tradice pokračuje. Hrad prozradil termín oběda prezidenta s premiérem
Pavel popřál Babišově vládě úspěch, ale také ji varoval
Petr Pavel , Andrej Babiš , Tomio Okamura
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 8 minutami
Trump nařídil útok na vojenská zařízení ve Venezuele. Exploze otřásají Caracasem
před 20 minutami
Pavel reagoval na Okamurův projev. Budí to znepokojení, přiznal prezident
před 1 hodinou
Policisté objasnili první letošní vraždu v Olomouckém kraji
před 3 hodinami
Počasí o víkendu: V sobotu místy hrozí sněhové jazyky, v neděli budou srážky výjimečné
včera
Tesla přišla o pozici světové jedničky v prodeji elektromobilů
včera
Zelenskyj: Chceme konec války, ne konec Ukrajiny. Zbylých 10 procent mírové dohody rozhodne o osudu Evropy
včera
Muž útočil sečnou zbraní v obchodním centru v Hradci Králové. Zranil několik lidí
včera
Rok 2025 se do historie zapíše jako zlomový bod. AI promění každého z nás, míní expert
včera
Zelenskyj našel náhradu za Jermaka. Do čela prezidentské kanceláře jmenoval Budanova
včera
ISS končí. Startuje závod o novou vesmírnou stanici
včera
Politická kreatura, proruský kolaborant... Opozice požaduje odvolání Okamury za nenávistný novoroční projev
včera
Kreml plánuje provedení krvavé provokace pod falešnou vlajkou, varuje Kyjev
včera
Venezuelské bezpečnostní složky zadržely pět amerických občanů. Drží je jako rukojmí
včera
Pokud začnete do protestujících střílet, jsme v pohotovosti, pohrozil Trump Íránu
včera
Ukrajinský dronový útok v Rusku údajně zabil desítky lidí. Kyjev to popírá
včera
Ukrajinci nacházejí způsoby, jak se vyrovnat s výpadky proudu kvůli ruským útokům
včera
Trump si ředí krev. Užívá výrazně vyšší dávky léků, než mu stanovili lékaři
včera
Předpověď počasí do konce týdne. Na horách může připadnout další sníh
1. ledna 2026 22:10
Trumpova dobrá zpráva. Prezident se raduje, že Clooney získal francouzský pas
1. ledna 2026 20:59
Dvě extraligové rezignace trenérů. Do nového roku vstupují s novými kouči Třinec a Kladno
Než se stihl s námi všemi rozloučit rok 2025, stihli naopak hned dva extraligové kluby sáhnout ke změnám na lavičkách. Zatímco jedna z nich byla nečekaná, o druhé už se spekulovalo delší dobu. Ta nečekaná přišla z Třince, který v době, kdy moravskoslezský celek atakuje nejvyšší příčky extraligové tabulky, opouští úspěšný stratég Zdeněk Moták. Druhá změna je z kategorie očekávaných, neboť se jedná o konec Davida Čermáka na lavičce Kladna. To se už delší dobu trápí a neustále se tak předposlednímu celku ztenčuje náskok před posledním Litvínovem.
Zdroj: David Holub