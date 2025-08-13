Vlci budí na Šumavě obavy. Správa parku připustila, že jí utekli z výběhu

Nepříjemná situace nastala během vrcholné turistické sezóny na Šumavě. Zástupci správy národního párku v úterý ustanovili krizový štáb pro odchyt vlků, kteří se vyskytují v širším okolí návštěvnického centra v Srní a vykazují nízkou hladinu plachosti. Není totiž vyloučeno, že jde o vlky chované ve zdejším výběhu.
Ředitel správy NP Šumava Pavel Hubený zmínil, že tato možnost byla zmíněna už v pátek, kdy byl poprvé monitorován vlk nacházející se mimo výběh. Tam by mělo žít celkem třináct zvířat. Během úterního sčítání jich ale bylo zjištěno pouze devět.
"I když ze zkušeností víme, že to nemusí znamenat to, že ve výběhu nějací vlci chybí, protože je ve více než 3 hektarů velkém výběhu velké množství úkrytů, kde se vlci mohou velmi efektivně skrýt, je to pro nás impulsem ke stanovení krizového štábu, s jasně danými úkoly," uvedl mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.
Odborníci se chtějí pokusit odchytit vlka, který vykazuje nižší míru plachosti a pohyboval se například v těsné blízkosti návštěvnického centra Srní. Bude se také zjišťovat možná trasa případného úniku.
Vlci podle správy parku nevykazují chování nebezpečné pro člověka, ale nemusí být tak plaší. Člověk by se k šelmám neměl přibližovat, měl by o sobě dát vědět a dát jim prostor odejít. Pokud by se zvíře přibližovalo, je třeba přistoupit k rozmáchlým gestům a volání. Pejskařům se doporučuje, aby měli své mazlíčky na vodítku.
"Víme, že oplocení výběhu bylo poškozeno pouze v jediném místě a to podhrabem. Ten ale nebyl natolik velký, aby se jím dospělý vlk mohl protáhnout. Musíme tedy prověřit další možnosti, jako je možnost půdního sesuvu v kamenném moři, uvnitř výběhu a podobně," sdělil vedoucí krizového štábu Martin Pazourek.
Vlci chovaní ve výběhu v návštěvnickém centru v Srní jsou čipováni a pod veterinárním dohledem. Centrum má zůstat uzavřené do neděle 17. srpna.
