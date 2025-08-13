Polsko se stalo evropskou frontovou linií proti ruské agresi, ovšem nejedná se o konvenční válku. Od prosince 2023, kdy se k moci dostala liberální Občanská koalice, čelí polské bezpečnostní složky kritice kvůli svému spíše reaktivnímu než proaktivnímu přístupu k destabilizujícím aktivitám Ruska. Na pozadí této situace se Polsko potýká s vlnou záhadných sabotáží a útoků, které ohrožují jeho stabilitu a bezpečnost.
V Polsku probíhá v posledním roce vlna záhadných žhářských útoků a aktů sabotáže. Tyto incidenty se často zaměřují na vojenskou a kritickou infrastrukturu. Požáry byly hlášeny ve velkých městech, jako je Varšava, Gdaňsk a Vratislav, ale i v menších, avšak strategicky důležitých městech Siemianowice Śląskie a Minsk Mazowiecki, kde se nachází klíčové prvky polského obranného průmyslu.
Vzor útoků se začal rýsovat už v květnu 2024, kdy byl zničen velký obchodní komplex "Marywilska 44" ve Varšavě. Následně bylo potvrzeno, že se jednalo o žhářský útok sponzorovaný Ruskem. V roce 2025 eskalace pokračovala a Došlo k několika dalším incidentům: požáry ve varšavském metru, výbuchy v elektrických rozvodnách a porušení plynovodu v Gdaňsku.
Dne 13. července vypukl požár v Minsku Mazowieckim, kde sídlí 23. taktická letecká základna. Následující den zase záhadně vzplál sklad plastů ve městě Siemianowice Śląskie, kde působí polský obranný dodavatel Rosomak S.A.
Tyto útoky jsou podle expertů učebnicovým příkladem tzv. „hybridních akcí“. Jejich cílem není jen ohrozit infrastrukturu, ale také zasít strach mezi obyvateli a vyzkoušet připravenost polských bezpečnostních složek. Příkladem může být žhářský útok na obytnou oblast ve varšavské čtvrti Ząbki, který neměl žádnou souvislost s vojenskou infrastrukturou, ale jednoznačně cílil na psychiku obyvatel.
Rusko také podporuje nelegální migraci do Evropy z Běloruska a tím testuje obranu polských hranic. Nedávný případ, kdy byl na polskou pohraniční stráž hozen Molotovův koktejl, jen podtrhuje napětí na východní hranici. V červnu 2024 byl při incidentu s migranty dokonce zabit polský voják.
Žhářské a sabotážní útoky se odehrávají na pozadí složité politické situace. Od nástupu liberální Občanské koalice k moci je přístup polských bezpečnostních složek k ruským destabilizačním akcím kritizován. Stanisław Żaryn, bývalý zástupce koordinátora speciálních služeb, vyjádřil frustraci nad reaktivním přístupem a nedostatečnou prevencí.
Zdroj z polské rozvědky dodal, že se Varšava spíše „reaguje na incidenty, než aby jim předcházela“. Tento pocit zranitelnosti může povzbuzovat protivníky a Rusko ho zřejmě využívá k destabilizaci Polska jakožto klíčového článku obrany NATO.
Otázka bezpečnosti hranic je v Polsku stále kritická. Na východní hranici s Běloruskem, která je využívána k nelegální migraci, je reakce vlády nejednoznačná. Na jedné straně ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz oznámil posílení pravomocí vojáků, na straně druhé byli tři vojáci zadrženi poté, co vystřelili varovné výstřely na agresivní migranty. . Tento zmatený přístup odráží i dřívější Tuskův postoj. Premiér dříve označoval hraniční zeď za „odporný projekt“, ale po volbách ji zachoval.
Další migrační krize se objevila na západní hranici s Německem, a to za poněkud odlišných okolností. Podle polských médií německá policie opakovaně převážela migranty z Německa na polskou hranici. To vyvolalo hněv u místních obyvatel, kteří s podporou konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) vytvořili vlastní hlídky na ochranu hranic.
Tlak veřejnosti nakonec donutil Tuskou vládu obnovit hraniční kontroly i na západní hranici. Toto napětí poukazuje na složité geopolitické a diplomatické výzvy, kterým Polsko čelí při vyvažování národní bezpečnosti se svými závazky v Evropské unii.
Ekonomické dopady hybridní války mají pro Polsko značný význam. Sabotáže infrastruktury, jako například v gdaňském přístavu, který je důležitým uzlem pro obchod a energetiku, narušují dodavatelské řetězce a oslabují Polsko jako klíčovou logistickou základnu pro Ukrajinu. Náklady na tyto incidenty, a to jak v podobě okamžitých škod, tak v podobě dlouhodobých investic do bezpečnosti, poukazují na naléhavou potřebu rychlé a důrazné reakce.
Vzhledem k tomu, že se Spojené státy zaměřují na rostoucí vliv Číny v tichomořské oblasti, je stabilní Polsko pro NATO zásadní. Jeho stabilita je klíčová k udržení východního křídla Aliance a uvolnění zdrojů pro jiná bojiště.
Cesta vpřed vyžaduje komplexní reformu polských bezpečnostních služeb, masivní investice do ochrany hranic a zajištění funkční vlády, která bude v souladu s novým prezidentem Karolem Nawrockim. Pro Polsko, NATO a celou transatlantickou alianci je situace nesmírně vážná a je nutné jednat rychle a rozhodně.
Nemusí se shodnout, ale konflikty musí skrýt. Nawrocki a Tusk potřebují Poláky vést, ne rozdělovat
Sabotér z Polska sedí v českém vězení. Na pokyny Rusů zaútočil nejméně třikrát
