Chtěl bych být papežem, prohlásil Trump

Trump, který je nejen prezidentem Spojených států, ale i miliardářem a třikrát ženatým mužem, očividně nemá šanci být zvolen hlavou římskokatolické církve. Jeho poznámku ale mnozí chápou jako další z jeho typických, nadsazených vtipů.

Katolická církev právě nyní prochází obdobím očekávání. Smrt papeže Františka otevřela cestu k volbě nového duchovního vůdce téměř dvoutisícileté instituce. Oči věřících i světových médií se tak upírají na Vatikán a nadcházející konkláve.

Na otázku, kdo by měl papeže Františka nahradit, Trump odpověděl: „Nemám žádnou preferenci.“ Zároveň však vyzdvihl jedno jméno: „Musím říct, že máme jednoho kardinála, který je z místa zvaného New York, a je velmi dobrý. Tak uvidíme, co se stane.“

Narážel tím na kardinála Timothyho Dolana, arcibiskupa z New Yorku. Ten však nepatří mezi favority na zvolení papežem. Z USA navíc dosud nikdy žádný papež nepocházel. Volba hlavy církve bývá tradičně výsledkem složitých diplomatických, teologických i kulturních rovnováh, které spíše nahrávají evropským kandidátům.

Trumpův výrok nicméně neupadl do zapomnění. Republikánský senátor Lindsey Graham reagoval na sociálních sítích s nadšením a s nadsázkou vyjádřil podporu: „Jsem nadšený, že to slyším! Sice by to byl opravdu nečekaný kandidát, ale žádám kardinály i věřící, aby tuto možnost zvážili s otevřenou myslí.“

Graham zároveň přidal i vtipný komentář: „První kombinace papež-prezident má své výhody. Sleduji, kdy se objeví bílý kouř... Trump MMXXVIII!“

Zatímco někteří považují Trumpovy výroky za neškodnou nadsázku, jiní kritizují zlehčování vážného náboženského procesu. Pro katolíky po celém světě je totiž volba papeže duchovně významnou událostí, nikoli předmětem politických vtipů.

Trump se nicméně v minulosti již několikrát vyjádřil o papežství nebo katolické církvi – často s kontroverzí. V roce 2016 například kritizoval papeže Františka za jeho postoj k migraci. Nynější vyjádření tak mnozí vnímají v podobném duchu jako pokus o odlehčení závažného tématu.

Bez ohledu na to, zda šlo o pouhý žert, Trumpův výrok znovu ukazuje, jak prezident dokáže ovládnout mediální prostor i v tématech, která by s jeho úřadem normálně neměla nic společného.

Zda se někdo z USA vůbec někdy stane papežem, zůstává otázkou do budoucna. Jedno je ale jisté – Donald Trump jím nebude. Alespoň prozatím.