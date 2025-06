Trump dal Íránu potají ultimátum. Izraelské útoky přišly po jeho vypršení

„Před dvěma měsíci jsem Íránu dal 60denní ultimátum, aby uzavřel dohodu. Měli to udělat! Dnes je den číslo 61. Řekl jsem jim, co mají udělat, ale nedokázali to. Teď mají možná druhou šanci!“ napsal Trump na své síti Truth Social.

V telefonickém rozhovoru pro CNN navíc označil izraelské údery na Írán za „velmi úspěšné“ a znovu zopakoval, že Spojené státy Izrael plně podporují.

„Podporujeme Izrael, samozřejmě, a podporovali jsme ho jako nikdo předtím,“ řekl prezident.

Trump zopakoval, že dal Íránu varování: „Nevím, jestli o tom víte, ale dal jsem jim 60 dní. A dnes je den 61. Teď by měli přijít k jednacímu stolu, než bude příliš pozdě.“

Naznačil, že někteří z hlavních íránských vyjednavačů jsou po smrti, ale odmítl konkretizovat, o koho jde. „Ti lidé, se kterými jsem jednal – ti tvrdí hoši – jsou mrtví,“ uvedl a sarkasticky dodal: „Nezemřeli na chřipku ani na covid.“

Zatímco Trump jednoznačně podporuje izraelské vojenské akce, ministr zahraničí Marco Rubio ve svém prohlášení zdůraznil, že Spojené státy se na útoku nepodílely, a označil jej za „jednostrannou izraelskou akci“.

Trump dnes ž dříve ostře vystoupil proti Íránu a varoval tamní vedení, že pokud okamžitě nepřistoupí na novou jadernou dohodu, čelí ještě tvrdším vojenským útokům. Ve svém příspěvku na síti Truth Social uvedl, že „následující útoky budou ještě brutálnější“ a že Írán by měl jednat, „než nezůstane vůbec nic“.

Trump se přitom odvolával na současné izraelské vojenské akce proti Íránu, při nichž došlo k výraznému poškození několika vojenských a jaderných zařízení. Podle něj Íránci netušili, co se chystá, a „jsou nyní všichni mrtví“. Dodal, že pokud Teherán nezmění kurz, čeká ho „ještě horší osud“.

„Už došlo k velkému krveprolití a destrukci, ale stále je čas to zastavit. Další útoky už jsou připravené a budou mnohem krutější. Írán musí uzavřít dohodu dřív, než nezůstane vůbec nic – a zachránit to, co kdysi bývalo Íránskou říší,“ napsal Trump.

Jednání o obnovení jaderné dohody s Íránem v posledních týdnech nabrala na intenzitě, nicméně Teherán nadále trvá na svém právu obohacovat uran, což je hlavní překážka dosažení kompromisu.

Trump se ve svém komentáři rovněž chlubil americkou vojenskou převahou: „Řekl jsem jim, že Spojené státy vyrábějí nejlepší a nejsmrtelnější vojenské vybavení na světě – a Izrael ho má hodně, a ví, jak s ním zacházet.“

Závěrem vyzval íránské vedení, aby „skončilo s destrukcí a krveprolitím“ a „prostě tu dohodu podepsalo, než bude pozdě“.