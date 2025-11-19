Írán chce obnovit jednání o jaderném programu s USA. Má ale podmínky

Írán je ochoten obnovit jednání o jaderném programu se Spojenými státy americkými, ovšem pouze za předpokladu, že budou vedena s respektem. Zároveň trvá na tom, že neustoupí od pozice, kterou zastával před útokem USA a Izraele v červnu. Tuto informaci potvrdil v úterý vysoký íránský představitel pro CNN.
„Musí udělat první krok, aby ukázali, že jsou připraveni s námi jednat za podmínek, které stanovujeme. Musí to být založeno na rovném postavení a vzájemném respektu,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro CNN z Teheránu Kamal Kharrazi, poradce pro zahraniční politiku nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Kharrazi dodal, že agenda by byla připravena předem, aby byla zajištěna přehlednost procesu i obsahu diskuzí.
„Bohužel, prezident (Donald) Trump nevěří v diplomatické angažmá, ale raději používá sílu k dosažení svých cílů,“ dodal Kharrazi. Později v úterý prezident Trump naznačil, že Írán „velmi“ signalizuje zájem o uzavření dohody s USA o jeho jaderném programu. „Chtěli by s námi velmi uzavřít dohodu a volají nám, a my to pravděpodobně nakonec uděláme, to je Írán,“ řekl Trump. Prezidentovy komentáře navázaly na jeho dřívější poznámky, ve kterých naznačil, že je otevřen jednání.
Kharrazi uvedl, že podmínky Íránu pro sbližování s Washingtonem se nezměnily od doby, kdy USA a Izrael v červnu zaútočily na jeho jaderná zařízení. Dodal, že obohacování uranu bude pokračovat, protože země potřebuje palivo pro své elektrárny a pro lékařské účely. Íránský program balistických raket, který se podle něj rozšiřuje, navíc nebude předmětem vyjednávání. „Budeme s USA diskutovat pouze o jaderné otázce,“ uvedl Kharrazi.
Administrativa Trumpa a Írán jednaly o urovnání sporu v červnu, kdy Izrael zahájil překvapivý útok na Írán. Incident nakonec přitáhl i Washington, který provedl údery na tři íránská jaderná zařízení. Bylo to první přímý útok USA uvnitř Íránu. Kharrazi prohlásil, že poškození íránských jaderných zařízení nebylo ani po téměř pěti měsících plně posouzeno.
Náměstek íránského ministra zahraničí Saeed Khatibzadeh v neděli pro CNN uvedl, že navzdory vážným škodám na infrastruktuře, strojích a budovách zůstává jaderný program země „neporušený“. Ve stejný den ministr zahraničí Abbas Araghchi prohlásil, že v současné době neprobíhá žádné obohacování uranu, protože zařízení země byla napadena. Washington během letních rozhovorů trval na tom, aby Írán zcela zastavil obohacování uranu. Teherán naopak trval na pokračování domácího obohacování na úroveň čistoty, která nemůže být použita k výrobě jaderných zbraní. Vysoce obohacený uran je klíčovou složkou jaderné zbraně.
Kharrazi prohlásil, že „stupeň obohacení“, nikoli obohacování samotné, by bylo středem zájmu potenciálních jednání s USA. Na otázku, zda se obává další vojenské konfrontace s USA nebo Izraelem, odpověděl: „Všechno je možné. Ale jsme na to připraveni.“ CNN již v červnu informovala, že Washington předložil návrh na jadernou dohodu, podle níž by USA investovaly do íránského civilního jaderného energetického programu a připojily se ke konsorciu, které by dohlíželo na obohacování nízkoúrovňového uranu uvnitř Íránu.
Toto potenciální konsorcium mělo zahrnovat státy Středního východu a jaderný dozor OSN, Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA). Íránští představitelé tehdy opakovaně uvedli, že jsou myšlence obohacovacího konsorcia otevřeni, ale trvají na tom, že Írán musí mít možnost zachovat si kontrolu nad svými vlastními obohacovacími schopnostmi.
Na dotaz, zda existuje prostor pro dosažení dohody s USA o íránském jaderném programu, včetně potenciálního konsorcia, Kharrazi odpověděl: „Myslím, že ano.“ Dodal, že pokud by probíhala „skutečná jednání mezi Íránem a Spojenými státy, existují způsoby a prostředky, jak zajistit, aby Írán mohl pokračovat v obohacování a zároveň ujistit ostatní, že se nechystá usilovat o jaderné zbraně.“ Kharrazi také vzkázal Trumpovi: „Začněte s Íránem s pozitivním přístupem. Pokud bude pozitivní, jistě bude opětován. Ale k tomu musí (USA) upustit od jakéhokoli použití síly proti Íránu. Zkoušeli to a nyní chápou, že to není přijatelné a není to funkční.“
Předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, v úterý prohlásil, že považuje za nelogické řešit svůj střet zájmů, dokud nebude mít jistotu jmenování premiérem od prezidenta Petra Pavla. Reagoval tak na pondělní prohlášení prezidenta, který naznačil, že pokud Babiš střet zájmů nevyřeší, hnutí ANO by mělo zvážit jiného kandidáta na předsedu vlády.
Zdroj: Libor Novák