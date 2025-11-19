Írán chce obnovit jednání o jaderném programu s USA. Má ale podmínky

Libor Novák

19. listopadu 2025 20:47

Írán, ilustrační foto
Írán, ilustrační foto Foto: Pixabay

Írán je ochoten obnovit jednání o jaderném programu se Spojenými státy americkými, ovšem pouze za předpokladu, že budou vedena s respektem. Zároveň trvá na tom, že neustoupí od pozice, kterou zastával před útokem USA a Izraele v červnu. Tuto informaci potvrdil v úterý vysoký íránský představitel pro CNN.

„Musí udělat první krok, aby ukázali, že jsou připraveni s námi jednat za podmínek, které stanovujeme. Musí to být založeno na rovném postavení a vzájemném respektu,“ řekl v exkluzivním rozhovoru pro CNN z Teheránu Kamal Kharrazi, poradce pro zahraniční politiku nejvyššího vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Kharrazi dodal, že agenda by byla připravena předem, aby byla zajištěna přehlednost procesu i obsahu diskuzí.

„Bohužel, prezident (Donald) Trump nevěří v diplomatické angažmá, ale raději používá sílu k dosažení svých cílů,“ dodal Kharrazi. Později v úterý prezident Trump naznačil, že Írán „velmi“ signalizuje zájem o uzavření dohody s USA o jeho jaderném programu. „Chtěli by s námi velmi uzavřít dohodu a volají nám, a my to pravděpodobně nakonec uděláme, to je Írán,“ řekl Trump. Prezidentovy komentáře navázaly na jeho dřívější poznámky, ve kterých naznačil, že je otevřen jednání.

Kharrazi uvedl, že podmínky Íránu pro sbližování s Washingtonem se nezměnily od doby, kdy USA a Izrael v červnu zaútočily na jeho jaderná zařízení. Dodal, že obohacování uranu bude pokračovat, protože země potřebuje palivo pro své elektrárny a pro lékařské účely. Íránský program balistických raket, který se podle něj rozšiřuje, navíc nebude předmětem vyjednávání. „Budeme s USA diskutovat pouze o jaderné otázce,“ uvedl Kharrazi.

Administrativa Trumpa a Írán jednaly o urovnání sporu v červnu, kdy Izrael zahájil překvapivý útok na Írán. Incident nakonec přitáhl i Washington, který provedl údery na tři íránská jaderná zařízení. Bylo to první přímý útok USA uvnitř Íránu. Kharrazi prohlásil, že poškození íránských jaderných zařízení nebylo ani po téměř pěti měsících plně posouzeno.

Náměstek íránského ministra zahraničí Saeed Khatibzadeh v neděli pro CNN uvedl, že navzdory vážným škodám na infrastruktuře, strojích a budovách zůstává jaderný program země „neporušený“. Ve stejný den ministr zahraničí Abbas Araghchi prohlásil, že v současné době neprobíhá žádné obohacování uranu, protože zařízení země byla napadena. Washington během letních rozhovorů trval na tom, aby Írán zcela zastavil obohacování uranu. Teherán naopak trval na pokračování domácího obohacování na úroveň čistoty, která nemůže být použita k výrobě jaderných zbraní. Vysoce obohacený uran je klíčovou složkou jaderné zbraně.

Kharrazi prohlásil, že „stupeň obohacení“, nikoli obohacování samotné, by bylo středem zájmu potenciálních jednání s USA. Na otázku, zda se obává další vojenské konfrontace s USA nebo Izraelem, odpověděl: „Všechno je možné. Ale jsme na to připraveni.“ CNN již v červnu informovala, že Washington předložil návrh na jadernou dohodu, podle níž by USA investovaly do íránského civilního jaderného energetického programu a připojily se ke konsorciu, které by dohlíželo na obohacování nízkoúrovňového uranu uvnitř Íránu.

Toto potenciální konsorcium mělo zahrnovat státy Středního východu a jaderný dozor OSN, Mezinárodní agenturu pro atomovou energii (IAEA). Íránští představitelé tehdy opakovaně uvedli, že jsou myšlence obohacovacího konsorcia otevřeni, ale trvají na tom, že Írán musí mít možnost zachovat si kontrolu nad svými vlastními obohacovacími schopnostmi.

Na dotaz, zda existuje prostor pro dosažení dohody s USA o íránském jaderném programu, včetně potenciálního konsorcia, Kharrazi odpověděl: „Myslím, že ano.“ Dodal, že pokud by probíhala „skutečná jednání mezi Íránem a Spojenými státy, existují způsoby a prostředky, jak zajistit, aby Írán mohl pokračovat v obohacování a zároveň ujistit ostatní, že se nechystá usilovat o jaderné zbraně.“ Kharrazi také vzkázal Trumpovi: „Začněte s Íránem s pozitivním přístupem. Pokud bude pozitivní, jistě bude opětován. Ale k tomu musí (USA) upustit od jakéhokoli použití síly proti Íránu. Zkoušeli to a nyní chápou, že to není přijatelné a není to funkční.“

před 6 hodinami

COP30 narušují demonstrace. Odmítáme být obětováni, volají domorodci

Související

Prezident Trump

Ukrajinu už neřeší. Trump po ukončení války v Gaze usiluje o mír jinde

Donald Trump se zavázal využít veškerou sílu své prezidentské moci, aby zajistil, že Izrael uzná, že „silou zbraní dosáhl všeho, co mohl,“ a zahájil tak éru spolupráce na Blízkém východě, která by mohla eventuálně vést až k míru s Íránem. V projevu k izraelskému Knessetu, který se uskutečnil jen několik hodin po propuštění posledních zbývajících izraelských rukojmích z Gazy, Trump oslavoval „historický úsvit nového Blízkého východu“ a konec „dlouhé a bolestné noční můry“ války v Gaze. 

Více souvisejících

Írán

Aktuálně se děje

před 27 minutami

Írán, ilustrační foto

Írán chce obnovit jednání o jaderném programu s USA. Má ale podmínky

Írán je ochoten obnovit jednání o jaderném programu se Spojenými státy americkými, ovšem pouze za předpokladu, že budou vedena s respektem. Zároveň trvá na tom, že neustoupí od pozice, kterou zastával před útokem USA a Izraele v červnu. Tuto informaci potvrdil v úterý vysoký íránský představitel pro CNN.

před 1 hodinou

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Při jednom z nejkrvavějších ruských útoků na západní Ukrajinu zemřelo 25 lidí, včetně dětí

Ruský raketový a dronový útok zasáhl dva obytné domy v západoukrajinském Ternopilu a zabil nejméně 25 lidí, z toho tři děti. Ukrajinští představitelé uvedli, že při útoku, ke kterému došlo v časných ranních hodinách ve středu, bylo zraněno dalších 73 osob, včetně 15 dětí. Jedná se o jeden z nejkrvavějších útoků v regionu od doby, kdy Moskva zahájila plnohodnotnou invazi v únoru 2022.

před 2 hodinami

F-16 Israel Defense Forces

Izrael údajně použil v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici

Fotografie zbytků munice, pořízené v jižním Libanonu, naznačují, že Izrael použil během nedávné třináctiměsíční války v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici. Jedná se o první důkaz použití kazetové munice Izraelem za téměř dvě desetiletí, od války v Libanonu v roce 2006. Snímky prozkoumalo šest různých zbrojních expertů.

před 4 hodinami

Stíhačky Tornádo britské Royal Air Force

Další incident: Ruská špionážní loď použila lasery proti pilotům RAF

Ruská špionážní loď Jantar poprvé použila lasery, aby narušila činnost pilotů britského Královského letectva (RAF), kteří sledovali její aktivitu v blízkosti vod Spojeného království. Britský ministr obrany John Healey označil tento „hluboce nebezpečný“ krok za incident, který vláda bere „extrémně vážně“. Plavidlo, které je součástí ruského Hlavního ředitelství pro hlubokomořský výzkum (GUGI), se podle něj pohybovalo na sever od Skotska a v posledních týdnech vstoupilo do vod Spojeného království již podruhé tento rok.

před 5 hodinami

F-35

Prodej F-35 Saúdské Arábii může zásadně přetvořit Blízký východ. Netanjahu čelí kritice, že obchod nezastavil

Plán Donalda Trumpa prodat Saúdské Arábii stíhací letouny F-35 měl původně zásadně přetvořit Blízký východ. Předpokládalo se, že Izrael normalizuje vztahy se Saúdskou Arábií, což by otevřelo cestu k navázání kontaktů se širším muslimským světem. Saúdové by za to získali komplexní americký bezpečnostní balíček, jehož součástí by byly i tyto stealth stíhačky páté generace, čímž by se upevnil vztah Rijádu s Washingtonem.

před 6 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Rusko se více bojí míru než války. Invazi do Pobaltí může zahájit už příští rok, varují experti

Německý ministr obrany Boris Pistorius nedávno varoval, že by Rusko mohlo zahájit válku s NATO již v roce 2029, přičemž někteří experti naznačují, že by k tomu mohlo dojít i dříve. Moskva na to reagovala rétorikou, kdy mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že „není pochyb o tom, kdo je agresor“, zatímco Dmitrij Peskov z Kremlu dodal, že Rusko „může být nuceno přijmout opatření k zajištění své bezpečnosti“.

před 6 hodinami

Donald Tusk

Jak bude vypadat polská reakce na sabotáž? Nebude jen diplomatická, Polsko se dokáže Rusku bránit i vojensky

Polsko čelí nejvážnějšímu narušení své bezpečnosti za poslední roky. Sabotáž na železnici, kterou premiér Donald Tusk spojuje s ruskými službami, otevřela otázku tvrdé reakce, již naznačil ministr Radosław Sikorski slovy o postupu „nejen diplomatickém“. Varšava zvažuje kroky od kontrarozvědných zásahů po omezení ruské diplomatické přítomnosti. Incident zároveň znovu ukazuje, že Polsko bere hrozbu ruské agrese vážněji než většina Evropy a systematicky se připravuje i na krajní scénáře.

před 6 hodinami

COP30

COP30 narušují demonstrace. Odmítáme být obětováni, volají domorodci

Domorodí protestující zablokovali hlavní vchod na klimatický summit COP30 v brazilském Belému. Požadovali rázné kroky v oblasti klimatu a přímé uznání svých práv. Brazílie se ujala hostování letošních klimatických rozhovorů OSN s příslibem, že se zaměří na domorodé národy, jejichž životní styl je závislý na amazonském deštném pralese. Tyto komunity nyní využívají příležitosti k prosazení svých požadavků.

před 7 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Bude mít krev na rukou. Za Trumpův postoj k počasí zaplatí životem milion lidí

Nová analýza vypracovaná organizacemi ProPublica a Guardian přináší detailní pohled na lidské náklady spojené s přístupem Trumpovy administrativy ke klimatu. Propracované modelování nezávislých výzkumníků odhalilo, že politika „Amerika na prvním místě“ (America First) Donalda Trumpa, která spočívá v rozšiřování fosilních paliv a decimování snah o snížení emisí, by mohla mít za následek až 1,3 milionu dalších úmrtí souvisejících s vysokými teplotami po celém světě v období po roce 2035. Velká většina těchto úmrtí se očekává mimo území Spojených států.

před 8 hodinami

před 9 hodinami

před 10 hodinami

Sídlo Světové zdravotnické organizace

WHO zažívá kvůli odchodu USA nejtěžší období v historii. Ztrácí tisíce lidí

Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že do poloviny příštího roku dojde ke zmenšení její pracovní síly o téměř čtvrtinu, tedy o více než 2000 pracovních míst. Tato situace nastává v důsledku odstoupení Spojených států amerických, které byly jejím největším finančním přispěvatelem, a snahy organizace o realizaci reforem.

před 10 hodinami

Radoslaw Sikorski na summitu NATO

Polsko po sabotážích vzkazuje Rusku: Odpovíme, a nejen diplomaticky

Polský ministr zahraničních věcí Radosław Sikorski prohlásil v Sejmu, že nedávné incidenty na železnici nebyly jen pouhými diverzními akty, ale přímo státním terorem. Zdůraznil, že úmyslem těchto akcí bylo způsobit oběti na životech, a varoval, že to nezůstane jen u diplomatické odpovědi ze strany Polska. O konkrétních krocích, které budou následovat, prý bude Polsko informovat během nejbližších dní.

před 11 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump navrhnul sebrat televizi licenci za dotaz na vraždu Chášukdžího. Takové věci se dějí, reagoval

Donald Trump na úterní návštěvě korunního prince Mohammeda bin Salmána v Bílém domě bagatelizoval vraždu sloupkaře deníku Washington Post Džamála Chášukdžího z roku 2018. Novináře označil za "mimořádně kontroverzního" a nepopulárního a konstatoval, že "věci se prostě dějí". Americký prezident tak učinil během uvítání korunního prince, což byla jeho první návštěva od chvíle, kdy byl Chášukdží saúdskými agenty zavražděn a rozčtvrcen v Istanbulu.

před 12 hodinami

před 12 hodinami

před 14 hodinami

včera

Donald Tusk

Tusk: Za sabotážemi na železnici stojí Ukrajinci placení ruskou rozvědkou. Kreml to popírá

Polské úřady identifikovaly dva ukrajinské muže, kteří údajně pracovali pro ruské zpravodajské služby, jako klíčové podezřelé v souvislosti se dvěma případy sabotáže na železnici. Oznámil to polský premiér Donald Tusk. Podle Tuska měli muži na strategické železniční trase, používané pro dodávky pomoci Ukrajině, umístit vojenskou výbušninu a připevnit ocelovou svorku na koleje.

včera

Alexej Navalnyj

Navalného kult přežívá: O co jde opozici? Chce, aby Rusko bylo konečně normální

Pokud by měla lídrka ruské opozice a vdova po Alexeji Navalném, Julija Navalná, popsat hnutí, které její zavražděný manžel vytvořil, stačila by jí prý jen krátká charakteristika: „Jsme proevropské hnutí.“ Navalná je přesvědčena, že Rusko je neoddělitelnou součástí evropské civilizace a že evropský model rozvoje je pro zemi nejvhodnější. Tím pádem jsou podle ní temné roky putinismu pouze historickou anomálií a po konci režimu Vladimira Putina bude mít Rusko šanci vrátit se na evropskou cestu.

včera

Babiš nebude řešit svůj střet zájmů, dokud nebude mít jistotu jmenování premiérem. Hrad chce seznam ministrů

Předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, v úterý prohlásil, že považuje za nelogické řešit svůj střet zájmů, dokud nebude mít jistotu jmenování premiérem od prezidenta Petra Pavla. Reagoval tak na pondělní prohlášení prezidenta, který naznačil, že pokud Babiš střet zájmů nevyřeší, hnutí ANO by mělo zvážit jiného kandidáta na předsedu vlády.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy