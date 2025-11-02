Jaderná zařízení obnovíme, zní z Íránu. Trump nevyloučil další útok

Írán hodlá obnovit zničená jaderná zařízení, řekl prezident Masúd Pezeškján v neděli státním médiím. Nová zařízení mají demonstrovat ještě větší sílu. Pezeškján přesto tvrdí, že Teherán nechce mít jaderné zbraně. Na jeho slova upozornil web Times of Israel.
"Zničení budov a továren pro nás nepředstavuje problém. Obnovíme je a s ještě větší silou," řekl Pezeškján během návštěvy státní organizace pro atomovou energii. O íránském jaderném programu prohlásil, že je určen k "řešení problémů, nemocí a zdravotních potíží".
Teherán neustále tvrdí, že jeho jaderný program je určen čistě pro civilní účely. Před letošním konfliktem s Izraelem ale začal obohacovat uran na úroveň, která je blízko možnému využití ve zbraních hromadného ničení.
Šéf íránské diplomacie Abbás Aráqčí v sobotu prohlásil, že Teherán nestojí o diplomatické rozhovory s Washingtonem ohledně svého jaderného či raketového programu. Zdůraznil, že režim se nevzdá možnosti obohacovat uran.
"Nikdy nebudeme jednat o našem raketovém programu, žádný racionální aktér by se nenechal odzbrojit. Nemůžeme přestat obohacovat uran. A čeho nedosáhnete válkou, toho nedosáhnete ani politikou. Nemáme zájem o přímé rozhovory s Washingtonem, ale můžeme se dohodnout na nepřímých rozhovorech," uvedl ministr.
Írán je podle Aráqčího připraven rozptýlit obavy o jaderném programu. "Dosáhnout férové dohody je možné, ale Washington si klade nepřijatelné podmínky," dodal.
Američané v červnu podnikli společně s Izraelci údery proti íránským jaderným zařízením. Šéf Bílého domu Donald Trump posléze varoval Teherán, že je připraven nařídit další útoky, pokud se režim pokusí obnovit provoz těchto zařízení.
Související
"Agrese, jejíž kořeny tkví v nátlaku a šikaně." V OSN přišel na přetřes Pákistán a Izrael
Netanjahu mluví o cestě do Teheránu. Írán couvá z jednání o jaderné dohodě
Masúd Pezeškján , jaderná dohoda s Íránem , Jaderné zbraně , Írán
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Trump dostal zlaté věci či letadlo. Lídři na darech nešetří, zákon představuje problém
před 1 hodinou
Jaderná zařízení obnovíme, zní z Íránu. Trump nevyloučil další útok
před 2 hodinami
Střední Evropa jako příklad postkomunistické naděje může skončit. Hrozí tři zásadní problémy
před 3 hodinami
Andrew ztratí i poslední armádní poctu. Vládě to nařídil král Karel
před 3 hodinami
V Neratovicích vykolejil vlak. Cestující musí do autobusů
před 4 hodinami
Babiš reagoval na kritiku. Potvrdil, že v pondělí se podepíše koaliční smlouva
před 6 hodinami
Novinky o případu vraždy v plzeňské věznici. Pachatel se měl přiznat
před 7 hodinami
Dvě tváře Trumpa. Slibuje trvalý mír, vzápětí připouští další vojenský zásah
před 7 hodinami
Příměří v Gaze jako nadlidský úkol. Pomoct mohou mezinárodní síly, shodu se ale najít nedaří
před 8 hodinami
Marie Antoinetta se narodila před 270 lety. Život dcery Marie Terezie vyhasl na popravišti
před 9 hodinami
Útok nožem ve vlaku v Anglii. Devět lidí bojuje o život, dva zadržení
před 9 hodinami
Českou státní správou otřásla náhlá smrt šéfa Úřadu práce
před 11 hodinami
Počasí příští týden: V noci se už připravme na mrazy
včera
Zelenskyj označuje obranu Pokrovsku za prioritu, do Donbasu byly nasazeny elitní speciální síly
včera
Vzpoura proti Bruselu: Polsko, Maďarsko a Slovensko odmítají zrušit zákaz dovozu ukrajinského zboží
včera
AP: CIA chtěla naverbovat Madurova pilota, aby USA pomohl s jeho svržením
včera
Trumpova frustrace stoupá. Už toho má dost, zní z Bílého domu
včera
Přišli o příbuzné i naději. Lidé v Gaze už příměří nevěří
včera
Změny počasí jsme dodnes nezastavili. Klimatická krize se ve všech ohledech zhoršila
včera
COP30 je za dveřmi. Rozhodne se na něm, jak budou lidé vzpomínat na světové lídry
S tím, jak se bortí staré pilíře světového řádu a Spojené státy ustupují od aktivního řešení klimatické krize, musí globální environmentální vedení převzít jiné mocnosti. Lídři, kteří si uvědomují naléhavost situace, by měli využít příležitosti, kterou hostitelství konference COP30 v Brazílii tento měsíc nabízí. Je čas vytvořit koalici odhodlaných zemí, která rázně odmítne popírače klimatické krize, píše The Guardian.
Zdroj: Libor Novák