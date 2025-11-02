Jaderná zařízení obnovíme, zní z Íránu. Trump nevyloučil další útok

Lucie Podzimková

2. listopadu 2025 17:04

Masúd Pezeškján
Masúd Pezeškján Foto: Wikipedia Common / CC BY-SA 3.0

Írán hodlá obnovit zničená jaderná zařízení, řekl prezident Masúd Pezeškján v neděli státním médiím. Nová zařízení mají demonstrovat ještě větší sílu. Pezeškján přesto tvrdí, že Teherán nechce mít jaderné zbraně. Na jeho slova upozornil web Times of Israel

"Zničení budov a továren pro nás nepředstavuje problém. Obnovíme je a s ještě větší silou," řekl Pezeškján během návštěvy státní organizace pro atomovou energii. O íránském jaderném programu prohlásil, že je určen k "řešení problémů, nemocí a zdravotních potíží". 

Teherán neustále tvrdí, že jeho jaderný program je určen čistě pro civilní účely. Před letošním konfliktem s Izraelem ale začal obohacovat uran na úroveň, která je blízko možnému využití ve zbraních hromadného ničení. 

Šéf íránské diplomacie Abbás Aráqčí v sobotu prohlásil, že Teherán nestojí o diplomatické rozhovory s Washingtonem ohledně svého jaderného či raketového programu. Zdůraznil, že režim se nevzdá možnosti obohacovat uran. 

"Nikdy nebudeme jednat o našem raketovém programu, žádný racionální aktér by se nenechal odzbrojit. Nemůžeme přestat obohacovat uran. A čeho nedosáhnete válkou, toho nedosáhnete ani politikou. Nemáme zájem o přímé rozhovory s Washingtonem, ale můžeme se dohodnout na nepřímých rozhovorech," uvedl ministr. 

Írán je podle Aráqčího připraven rozptýlit obavy o jaderném programu. "Dosáhnout férové dohody je možné, ale Washington si klade nepřijatelné podmínky," dodal. 

Američané v červnu podnikli společně s Izraelci údery proti íránským jaderným zařízením. Šéf Bílého domu Donald Trump posléze varoval Teherán, že je připraven nařídit další útoky, pokud se režim pokusí obnovit provoz těchto zařízení. 

Masúd Pezeškján jaderná dohoda s Íránem Jaderné zbraně Írán

