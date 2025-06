Netanjahu mluví o cestě do Teheránu. Írán couvá z jednání o jaderné dohodě

Netanjahu v sobotu řekl, že jeho země bude pokračovat v úderech proti íránským zařízením a cílům. "Zasadili jsme pořádnou ránu hlavnímu íránskému obohacovacímu zařízení. Pokud to bude nutné, zasáhne ho znovu," konstatoval.

Izrael si dle premiéra uvědomuje hrozbu, kterou představují íránské balistické rakety. "Podnikli jsme kroky ke zničení íránských výrobních kapacit," sdělil s tím, že nehodlá Íráncům umožnit výrobu desítek tisíc kusů raket. "Vydláždili jsme si cestu do Teheránu. V blízké budoucnosti uvidíte izraelská letadla a naše piloty na nebi nad Teheránem," dodal.

Íránský prezident Masúd Pezeškján mezitím varoval před další a větší íránskou odvetou, pokud budou pokračovat izraelské útoky. "Pokračování sionistické agrese se potká s větší a silnější odpovědí íránských armádních jednotek," vzkázal podle státních médií.

Šéf íránské diplomacie Badr Albusaidi potvrdil, že Teherán se nezúčastní dalšího kola diplomatických jednání ohledně jaderné dohody. "Rozhovory mezi Íránem a USA, které se měly konat tuto neděli v Maskatu, se nyní neuskuteční. Diplomacie a dialog však zůstávají jedinou cestou k trvalému míru," napsal na sociální síti X.

Americký prezident Donald Trump již v pátek připomněl neúspěšná diplomatická jednání s Íránem. "Dával jsem mu šanci za šancí udělat dohodu. Řekl jsem jim, aby to udělali, ale bez ohledu na to, jak moc se snažili a jak blízko byli, to nedokázali udělat," napsal na sociální síti Truth Social.

"Řekl jsem jim, že to bude mnohem horší než cokoliv, co znají a očekávají, že Spojené státy vyrábějí nejlepší a nejsmrtelnější vojenské vybavení na světě a Izrael ho má dost a ví, jak ho použít," varoval šéf Bílého domu představitele íránského režimu.

Trump dokonce naznačil, že Izraelci mají naplánované další útoky, které budou ještě brutálnější. "Írán musí uzavřít dohodu, dokud z něj něco zbývá, a zachránit to, co bylo kdysi známé jako íránská říše," konstatoval.

"Před dvěma měsíci jsem dal Íránu šedesátidenní ultimátum k uzavření dohody. Měli to udělat. Dnes je 61. den. Řekl jsem jim, co mají udělat, ale prostě to nedokázali. Teď mají, možná, druhou šanci," dodal americký prezident v dalším příspěvku.