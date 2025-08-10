Poukaz jako omluva za velký výpadek. Zákazníci O2 mají čas do příští neděle

10. srpna 2025 9:43

Pondělní výpadek služeb mobilního operátora O2 si vyžádal omluvu od společnosti. Firma ji vyjádřila nejen slovy, ale také penězi. Zákazníkům totiž nabízí poukaz v hodnotě několika stovek korun na nákup telefonu či jiného příslušenství. 

Podle firmy se zhoršená dostupnost hlasových či datových služeb týkala asi třetiny zákazníků. "Mrzí nás, že někteří naši zákazníci nemohli v pondělí dopoledne telefonovat a datovat, jak jsou zvyklí," uvedl operátor v úterý na webu

"Jako omluvu proto všem dáváme poukaz v hodnotě 300 Kč na nákup mobilního telefonu nebo jakéhokoliv příslušenství v O2 Prodejnách nebo v našem e-shopu. Ať už se jich výpadek dotknul přímo nebo nepřímo, ještě jednou se všem našim zákazníkům s mobilními službami omlouváme," dodala O2. 

Zákazníci zmíněného operátora si na problémy stěžovali od pondělního rána například na sociálních sítích. Tam se také časem objevilo vyjádření společnosti, která před půl jedenáctou dopoledne přiznala problémy.

"Někteří naši zákazníci se mohou aktuálně setkat se zhoršenou dostupností hlasových a datových služeb napříč Českou republikou. Naši technici začali vše ihned řešit a pracovat na nápravě," uvedla O2 na sociální síti X a omluvila se všem dotčeným zákazníkům. Kolem poledne se výpadek služeb podařilo vyřešit. 

Poukaz se slevovým kódem v hodnotě 300 Kč najdou zákazníci v aplikaci Moje O2 a mohou ho využít na pořízení mobilního telefonu nebo příslušenství z nabídky operátora v O2 Prodejnách nebo online v e-shopu. Jednorázový kód bude platný do neděle 17. srpna a lze ho kombinovat s ostatními slevovými kódy. 

