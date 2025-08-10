Evropa na straně Ukrajiny. Lídři podpořili Zelenského

Evropští spojenci se postavili na stranu Ukrajiny, které v souvislosti s posledními událostmi opět deklarovali svou podporu. Trvají totiž na tom, aby se mírové rozhovory za všech okolností týkaly i Kyjeva, informuje BBC.
"Cesta k míru na Ukrajině nemůže být rozhodnuta bez Ukrajiny," uvedli lídři Velké Británie, Francie, Itálie, Německa, Polska, Finska a Evropské unie ve společném prohlášení. Zdůraznili, že hranice není možné měnit silou. "Ukrajina má svobodu volby vlastního osudu," konstatovali spojenci a deklarovali pokračování vojenské či finanční podpory Kyjeva.
Podle evropských státníků je třeba dosáhnout diplomatického řešení i kvůli zajištění evropské bezpečnosti. Evropě navíc vadí i nedostatek vlivu na závěry blížícího se setkání mezi americkým a ruským prezidentem.
Francouzský prezident Emmanuel Macron po telefonátu s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským uvedl, že budoucnost Ukrajiny nelze rozhodnout bez Ukrajinců, kteří válčí za svou nezávislost. "I Evropané musí být součástí řešení, protože jejich bezpečnost je v sázce," poznamenal na sociální síti X.
Po hovoru se vyjádřil i Zelenskyj. "Je skutečně důležité, aby se Rusům už nikoho nepodařilo oklamat. Všichni potřebujeme skutečné ukončení války a spolehlivé bezpečnostní základy pro Ukrajinu a další evropské národy," konstatoval lídr napadené země.
Na stranu Ukrajiny se postavilo i Česko. Ministr zahraničí Jan Lipavský ve svém příspěvku k posledním událostem popsal svůj pohled na věc. "Putin Ukrajinu neporazil ani za 3 dny, ani 3 roky. K jednání ho dovedla podpora Ukrajiny, sankce a ukrajinská odvaha," napsal na sociální síti X.
"Ukrajina musí zůstat svobodná. Hranice státu nelze posouvat nátlakem a vydíráním," podotkl ministr zahraničí. "Kdo se stane členem EU a NATO rozhodují jejich členové, nikoliv Vladimir Putin. Česko chce mír, ale s jeho podobou vždy musí souhlasit v první řadě Ukrajina," dodal šéf diplomacie.
Trump v pátek oznámil prostřednictvím sociální sítě Truth Social, že se s Putinem setká v pátek 15. srpna na Aljašce. Kreml již ústy Putinova poradce potvrdil, že uvedené informace jsou pravdivé. "Rusko a USA jsou sousedé, kteří mají společnou hranici. Je tedy logické, že naše delegace zkrátka přeletí přes Beringovu úžinu a že tak důležitý a dlouho očekávaný summit mezi lídry obou zemí se uskuteční právě tam (na Aljašce)," řekl Jurij Ušakov podle TASS.
Podle americké stanice CBS News se Bílý dům snaží přesvědčit evropské spojence, aby souhlasili s návrhem, který by Rusku zajistil kontrolu nad celým Donbasem, okupovaným Krymem a územím v Chersonské a Záporožské oblasti, kde se nacházejí ruští vojáci. Podle deníku Wall Street Journal měl podobný návrh předložit Putin americkému speciálnímu vyslanci Stevu Witkoffovi.
Související
Lipavský: Česko chce mír, ale bez vydírání Kyjeva. Ukrajina musí zůstat svobodná
Ukrajinu nedáme okupantům, vzkazuje Zelenskyj. Problém vidí v Rusku
válka na Ukrajině , Ukrajina , evropa , EU (Evropská unie) , Emmanuel Macron , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Evropa na straně Ukrajiny. Lídři podpořili Zelenského
před 1 hodinou
Drama v obci u Prahy. Lev utekl a zaútočil, policisté zvíře zneškodnili
včera
Vážná nehoda na Zlínsku si vyžádala osm zraněných. Zasahoval vrtulník
Aktualizováno včera
Lipavský: Česko chce mír, ale bez vydírání Kyjeva. Ukrajina musí zůstat svobodná
včera
Norské městečko v centru zájmu. Může být klíčem k evropské nezávislosti na Číně
včera
Houbařská předpověď. Počasí v Česku jim přestane svědčit
včera
Zemřel bývalý ředitel IKEM Michal Stiborek
včera
Rusové už plánují druhé setkání s Trumpem. O místu mají jasno
včera
Pozor při cestě na letiště. Nastanou komplikace, uzavře se dálnice
včera
Silná a společná protivzdušná obrana nestačí. Evropské země musí investovat víc
včera
Řecko sužuje další nebezpečný požár. Jeden mrtvý, v akci jsou i čeští hasiči
včera
To nevymyslíš. Lupič zkoumal ukradený trezor před policejním prezidiem
včera
Počasí aktuálně: Meteorologové vydali nové výstrahy před vysokými teplotami
včera
Ukrajinu nedáme okupantům, vzkazuje Zelenskyj. Problém vidí v Rusku
včera
Ukrajina válku neprohrává. Rusko postupuje pomaleji než nacisté a za vyšší cenu, říká Midttun
včera
Vrcholí výluka metra na lince C. Vlaky obsluhují jen několik stanic
včera
Zemřel legendární astronaut Jim Lovell, velitel Apolla 13
včera
Donald Trump oznámil, kdy a kde se setká s Vladimirem Putinem
včera
Počasí: Tropické teploty vydrží i příští týden, naměříme až 35 stupňů
8. srpna 2025 21:10
"Zůstanu tady a zemřu tady." Palestinci promlouvají o plánu Izraele na obsazení Gazy
Rozhodnutí bezpečnostního kabinetu Izraele, které se týká převzetí kontroly nad městem Gaza, vyvolalo v Pásmu Gazy novou vlnu strachu. Pro Palestince, kteří byli již několikrát vysídleni, postihla je chudoba, nedostatek potravin a lékařské péče, se jedná o další katastrofu, která je donutí utéct do jižní části Pásma Gazy.
Zdroj: Libor Novák