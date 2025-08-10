Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) si v souvislosti s posledním vývojem kolem války na Ukrajině, kde se chystá schůzka prezidentů USA a Ruska, neodpustil další kritiku vůči politikům ze sousední země. Reakce ukrajinského ministerstva zahraničí na sebe nenechala dlouho čekat.
Fico začal video z dovolené v Chorvatsku konstatováním, že se nebude vracet k tomu, v čem měl při hodnocení války na Ukrajině pravdu, ale podotkl, že "prakticky ve všem". Podle jeho slov už všichni vědí, že konflikt nemá vojenské řešení a že členství Kyjeva v NATO není možné.
"Všichni už vědí, že Ukrajina byla použita Západem k pokusu oslabit Rusko, což se nepodařilo a za což bude muset Ukrajina podle všeho draze zaplatit," řekl předseda Smeru s tím, že ať dopadne páteční jednání Trumpa s Putinem jakkoliv, Ukrajina utrpí.
Slovenský premiér dokonce obvinil ukrajinské politiky z toho, že si za to mohou sami, když se podle něj nechali Západem vlákat do konfliktu. "Je všeobecně známo, že válka mohla skončit už v dubnu 2022, tedy dva měsíce po jejím začátku, jen mnozí západní politici tomu bránili vlastními těly," nechal se slyšet.
Podle Fica je důležité, aby se domluvilo okamžité zastavení vojenských operací a aby došlo k dosažení dohody o příměří. "Válka v každém případě skončí. A pak uvidíte, jak všichni ti, co křičeli na Rusko nejhorší slova, budou utíkat do této obrovské země a předbíhat se v hledání obchodních příležitostí," poznamenal. Dodal, že Trumpovi a Putinovi drží palce, aby našli smysluplné řešení.
Ukrajina reagovala na jeho slova prostřednictvím prohlášení ministerstva zahraničí. Fico si podle Kyjeva ani po třech letech bojů neuvědomuje pravé důvody ruské invaze a nebezpečí spolupráce s Ruskem.
"Je politováníhodné, že hlava vlády členského státu EU si dovolí uchylovat se k otevřeně útočné rétorice vůči Ukrajině a ukrajinskému lidu, který nadále hrdinsky odolává ruské agresi a brání svou zemi v zájmu bezpečnosti celého evropského kontinentu," uvedlo ministerstvo, které nezapomnělo poděkovat za podporu ze strany mezinárodních partnerů.
"Prohlášení Roberta Fica jsou v ostrém protikladu s duchem dobrého sousedství, solidarity a vzájemné úcty, kterou slovenský lid neustále projevuje Ukrajině. Pan Fico tak znevažuje i svůj vlastní národ," dodala ukrajinská diplomacie.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval na nejnovější události kolem rozhovorů o míru na Ukrajině. Napadená země se podle jeho slov nevzdá jakéhokoliv území, které jí náleží. Podle mediálních informací se přitom s něčím takovým počítá v návrzích mírové dohody.
