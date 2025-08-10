Fico se opřel do Ukrajinců. Ani po třech letech nic nechápe, reaguje Kyjev

Jan Hrabě

Jan Hrabě

10. srpna 2025 13:49

Robert Fico
Robert Fico Foto: Facebook SMER - SSD

Slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) si v souvislosti s posledním vývojem kolem války na Ukrajině, kde se chystá schůzka prezidentů USA a Ruska, neodpustil další kritiku vůči politikům ze sousední země. Reakce ukrajinského ministerstva zahraničí na sebe nenechala dlouho čekat. 

Fico začal video z dovolené v Chorvatsku konstatováním, že se nebude vracet k tomu, v čem měl při hodnocení války na Ukrajině pravdu, ale podotkl, že "prakticky ve všem". Podle jeho slov už všichni vědí, že konflikt nemá vojenské řešení a že členství Kyjeva v NATO není možné.

"Všichni už vědí, že Ukrajina byla použita Západem k pokusu oslabit Rusko, což se nepodařilo a za což bude muset Ukrajina podle všeho draze zaplatit," řekl předseda Smeru s tím, že ať dopadne páteční jednání Trumpa s Putinem jakkoliv, Ukrajina utrpí. 

Slovenský premiér dokonce obvinil ukrajinské politiky z toho, že si za to mohou sami, když se podle něj nechali Západem vlákat do konfliktu. "Je všeobecně známo, že válka mohla skončit už v dubnu 2022, tedy dva měsíce po jejím začátku, jen mnozí západní politici tomu bránili vlastními těly," nechal se slyšet. 

Podle Fica je důležité, aby se domluvilo okamžité zastavení vojenských operací a aby došlo k dosažení dohody o příměří. "Válka v každém případě skončí. A pak uvidíte, jak všichni ti, co křičeli na Rusko nejhorší slova, budou utíkat do této obrovské země a předbíhat se v hledání obchodních příležitostí," poznamenal. Dodal, že Trumpovi a Putinovi drží palce, aby našli smysluplné řešení. 

Ukrajina reagovala na jeho slova prostřednictvím prohlášení ministerstva zahraničí. Fico si podle Kyjeva ani po třech letech bojů neuvědomuje pravé důvody ruské invaze a nebezpečí spolupráce s Ruskem. 

"Je politováníhodné, že hlava vlády členského státu EU si dovolí uchylovat se k otevřeně útočné rétorice vůči Ukrajině a ukrajinskému lidu, který nadále hrdinsky odolává ruské agresi a brání svou zemi v zájmu bezpečnosti celého evropského kontinentu," uvedlo ministerstvo, které nezapomnělo poděkovat za podporu ze strany mezinárodních partnerů. 

"Prohlášení Roberta Fica jsou v ostrém protikladu s duchem dobrého sousedství, solidarity a vzájemné úcty, kterou slovenský lid neustále projevuje Ukrajině. Pan Fico tak znevažuje i svůj vlastní národ," dodala ukrajinská diplomacie. 

před 57 minutami

Witkoff to prý v Kremlu nepochopil. Putin žádné stažení Rusů nenabízí

Související

Ruský diktátor Vladimir Putin a slovenský premiér Robert Fico Komentář

Absolutní nezájem, Putin na schůzce s Ficem převracel oči. Slovensko je pro něj komár, může ho kdykoli rozmáznout

Slovenský premiér Robert Fico je jediným západním lídrem, který ještě ochotně usedá ke stolu s Vladimirem Putinem. Ruský prezident však dává převracením očí a znuděným výrazem jasně najevo, že o něj nestojí. Květnové setkání v Kremlu působilo spíš jako rutinní audience provinčního úředníka z dálné Sibiře u ruského prezidenta než rozhovor dvou státníků. Putin s Ficem mluví, protože prostě musí.

Více souvisejících

Robert Fico Ukrajina válka na Ukrajině Rusko

Aktuálně se děje

před 12 minutami

před 57 minutami

před 2 hodinami

Volby, ilustrační fotografie.

ANO nadále míří k volební výhře. Motoristé opět klepou na dveře Sněmovny

Sněmovní volby, které proběhnou na začátku října, by podle nejnovějšího průzkumu agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News vyhrálo opoziční hnutí ANO. Křesel by přitom obsadilo podobně jako před čtyřmi lety. Do dolní parlamentní komory by se dostalo šest kandidujících subjektů, Motoristé by jen těsně neuspěli. 

před 2 hodinami

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump (21. února 2025).

Trump může na Aljašku pozvat i Zelenského, zní z USA

Bílý dům stále zvažuje na páteční setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ruským protějškem Vladimirem Putinem na Aljašce pozve i ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten už dříve naznačil, že Ukrajina nepřijme jakákoliv rozhodnutí, která budou učiněna bez jejího vědomí. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

včera

Aktualizováno včera

včera

Ulefoss

Norské městečko v centru zájmu. Může být klíčem k evropské nezávislosti na Číně

Poklidné norské městečko Ulefoss se nachází přímo nad ložiskem vzácných zemin. Tyto těžko dostupné kovy jsou klíčovými součástmi mnoha moderních technologií a zařízení – od stíhaček po elektromobily, od plochých televizorů po digitální fotoaparáty. Jsou natolik důležité, že zajištění jejich bezpečného zásobování se stalo součástí právních předpisů Evropské unie. Vzhledem k tomu, že EU v současnosti nemá žádné vlastní zdroje, představuje Ulefoss naději.

včera

včera

Michal Stiborek

Zemřel bývalý ředitel IKEM Michal Stiborek

České zdravotnictví opustila výrazná osobnost. Ve věku 57 let zemřel Michal Stiborek, někdejší ředitel pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM). Stiborek podlehl blíže nespecifikované nemoci. 

včera

Vladimir Putin

Rusové už plánují druhé setkání s Trumpem. O místu mají jasno

Ještě sice neproběhlo ani první setkání mezi lídry obou mocností, ale Kreml již plánuje druhé jednání mezi ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem. O jedné věci má přesto jasno už dnes. Další schůzka by se měla konat v Rusku. 

včera

včera

Současné řešení pro PVO krátkého a středního dosahu IRIS-T SL

Silná a společná protivzdušná obrana nestačí. Evropské země musí investovat víc

Evropa posiluje protivzdušnou obranu. Slovinsko, Švédsko a Dánsko v srpnu rozšířily své arzenály o systémy IRIS-T SLM v rámci iniciativy European Sky Shield, do níž je zapojeno už 24 států. Nové technologie však samy o sobě nestačí. Bez sladění výcviku, logistiky a pozemních kapacit zůstane evropská obrana nekompletní a v případě krize by mohla selhat právě tam, kde na koordinaci a síle záleží úplně nejvíc.

včera

včera

včera

Letní počasí

Počasí aktuálně: Meteorologové vydali nové výstrahy před vysokými teplotami

Do Česka se vrátilo horké letní počasí. Již v pátek platila výstraha před vysokými teplotami a víkendové dny v tomto směru nebudou výjimkou. Nové znění výstrahy zmenšuje její územní platnost pro sobotu a přidává varování pro nedělní den. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

Ukrajinu nedáme okupantům, vzkazuje Zelenskyj. Problém vidí v Rusku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj reagoval na nejnovější události kolem rozhovorů o míru na Ukrajině. Napadená země se podle jeho slov nevzdá jakéhokoliv území, které jí náleží. Podle mediálních informací se přitom s něčím takovým počítá v návrzích mírové dohody. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy